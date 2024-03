Fabrice Cambolive: "El próximo Renault 5 es un coche eléctrico con un precio justo"

Fabrice Cambolive, de 54 años, lleva en el grupo Renault más de 32 años. Durante estas tres décadas ha pasado por varios puestos internaciones en ventas y marketing en España, Suiza, Francia, Alemania y Rumanía, entre otros países.

Ahora, desde 2023, es el nuevo director general de Renault, reportando directamente a Luca de Meo. EL ESPAÑOL participa en un encuentro con este directivo con motivo de la presentación del Renault 5 en el Salón de Ginebra.

¿Cómo es el próximo Renault 5 eléctrico?

Hasta ahora, muchos coches eléctricos se han desarrollado con una carrocería de gran tamaño y baterías con mucha capacidad. Y todo ello ha llevado a que el precio de los coches eléctricos sea muy caro. Con el Renault 5 nosotros lo que hemos hecho es trabajar en un coche eléctrico que tenga un precio justo y que, además, cuente con el tamaño y la capacidad de la batería también justa. Hemos buscado este equilibrio. Y es algo que tenemos que hacer con todos los coches, es un cambio que nos lleva a hacer la electrificación.

Fabrice Cambolive es el CEO de la marca Renault.

¿Al ofrecer un coche eléctrico con un precio más bajo se ha reducido en calidad?

No, el Renault 5 no supone ninguna bajada de calidad. Al contrario, hemos sustituido al Renault Zoe y hemos subido de nivel.

¿Qué le hace diferente al Renault 5 eléctrico?

En Renault estamos buscando una reducción de costes del coche eléctrico en diferentes ámbitos. Producimos coches diferentes en una misma planta, salimos al mercado con nuevas baterías, trabajamos en las nuevas químicas y materias primas e intentamos reducir los costes de logística de los elementos del coche. Todo esto nos debe permitir ser más competitivos no solo en el precio sino también en los volúmenes.

¿Cómo será el cliente del futuro Renault 4?

Sabemos que el Renault 5 tendrá un cliente principalmente urbano, aunque también pensamos que podrá realizar algún que otro viaje. Y también pensamos que el Renault 4 también se diferenciará mucho del Renault 5 en la mayor modularidad. Este próximo Renault 4 destacará por aspectos como la habitabilidad y el enfoque que será más hacia los SUV. Vamos a diferenciar mucho los dos coches. El Renault 4 lo anunciaremos a final de año.

Fabrice Cambolive junto al prototipo que anticipa el futuro Renault 4.

¿Por qué han decidido bajar los precios de coches eléctricos como el Renault Mégane recientemente?

Lo que hemos hecho es ajustar los precios del Mégane teniendo en cuenta la economía de costes. Es un ajuste de precios también se ha realizado para tener coherencia con los precios del Scénic.

El Grupo Renault cuenta con tres marcas de coches… Renault, Dacia y Alpine. Sin embargo… si sube mucho el posicionamiento de Dacia… ¿No tienen miedo a que pueda llegar a impactar en Renault?

En Europa estamos con tres marcas: Renault, Dacia y Alpine. Y a pesar de ello no hay canibalización entre estas tres marcas. Y la prueba de ello es que las ventas del Renault Clio y del Dacia Sandero están subiendo. Esto es algo que no ocurre con los competidores. Al final tener dos marcas generalistas, pero bien diferenciadas nos permite ‘jugar’. Hemos subido los volúmenes del Clio y no hemos visto que la demanda del Sandero haya disminuido.

Fabrice Cambolive.

¿Cómo es la oferta de Renault en el segmento de los coches pequeños?

Pensamos que hay oportunidades, tanto en el segmento B (el de los utilitarios y urbanos) como en el segmento C (el de los coches compactos). Comenzando por el segmento B nuestra oferta con los motores de combustión e híbridos son el Renault Clio y el Renault Captur. Y hablamos de eléctricos están el Renault 5 y el próximo Renault 4. Es una gama por tanto sencilla.

¿Y en el segmento C, el de los coches medianos?

En cuanto al segmento C, están el Renault Mégane y el Renault Scénic, que se diferencian en diseño y en habitabilidad y entre ellos no hay canibalización. Y después en combustión está el Arkana, que ha tenido un existo en Europa que no estaba previsto, con 75.000 ventas. Y también está el Austral con otras 75.000 ventas y ahora hemos añadido el Espace, con más asientos y maletero.

Y también contaremos con el nuevo coche, el Renault Symbioz, que es muy diferente al Captur y que tiene un tamaño compacto y un buen maletero y seguro que será una alternativa. Este coche estamos convencidos de que hará unos volúmenes importantes. Y por último está el Rafale que tiene el mismo precio que el Espace pero es más deportivo. Y este último está disponible, además, en versión híbrida enchufable y tiene más potencial de conquistar nuevos clientes.

¿Cómo va el mercado español en Renault?

En todo el mundo, los volúmenes de Renault han subido un 9% en 2023. Si analizamos Europa, el crecimiento ha sido del 20%. Y si nos vamos a España la subida es del 30%. Por tanto, podemos decir que España es un buen ejemplo en Europa de incrementar el volumen y el beneficio trabajando mucho en todos los canales. Y ahora haremos más volumen con los nuevos Renault 5 y Symbioz. Además, seguimos muy de cerca el mercado. Si hay demanda, jugaremos con el volumen. Si vemos que la demanda no es tan alta, apostaremos más por el valor.

¿Qué opina de combustibles alternativos como el GLP? ¿Tienen recorrido en Renault?

Sí todavía tienen recorrido sobre todo en países como Francia, Italia o España. El porcentaje de ventas que pensamos que es idóneo para el GLP es del 10% aproximadamente.

También te puede interesar...