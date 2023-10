Conduzco 200 kilómetros sin las manos en el volante... y sin que me pueda multar la DGT

El sector del automóvil está cada vez más cerca de la conducción autónoma. Así nos lo ha demostrado la firma americana Ford con su pionera tecnología BlueCruise. Este sistema permite al conductor circular sin llevar las manos en el volante y, por supuesto, sin que te multe la Dirección General de Tráfico (DGT).

El denominado Ford BlueCruise está únicamente disponible (de momento) para el Ford Mustang Mach-E, el SUV eléctrico puro de la marca. EL ESPAÑOL ya ha tenido la oportunidad de conducir con esta avanzada tecnología "sin manos con la vista en la carretera".

Nuestra experiencia se ha desarrollado por la autovía del norte (A-1), por la que hemos circulado unos 200 kilómetros. Cabe destacar que actualmente el Ford BlueCruise está desarrollado para que pueda funcionar por 28.000 kilómetros de carreteras españolas; es decir, existe un mapa concreto que nos indica por donde podemos utilizar el sistema.

Mediante una serie de sensores, el BlueCruise detecta las marcas de los carriles y las condiciones cambiantes del tráfico. Con dicha información, el avanzado sistema de asistencia controla la dirección, la aceleración, el frenado y la posición del vehículo en su propia vía.

Ford Mustang Mach-E.

Al volante con el BlueCruise

Nos ponemos a los mandos del Ford Mustang Mach-E e iniciamos la marcha. Para poder activar el Ford BlueCruise debemos acceder a los controles del volante, donde con tan sólo pulsar el botón indicado, un aviso salta en el cuadro de mandos (si el coche detecta que ha entrado en una Blue Zone autorizada).

Además, para que el BlueCruise empiece a trabajar, una cámara situada en el cuadro de instrumentos monitoriza que la mirada del conductor esté puesta en la carretera, una condición indispensable. La primera opción que nos aparece es la de configurar la velocidad, que nunca puede superar la permitida en dicha vía.

Prueba de conducción con el Ford BlueCruise.

Hora de soltar las manos del volante y quitar los pies de los pedales. Con la velocidad predeterminada, el Mach-E empieza a acelerar hasta alcanzar dichos valores, siempre y cuando no haya vehículos por delante que impidan la circulación fluida. En caso de que el BlueCruise detecte un obstáculo, este es capaz de frenar e incluso detenerse por completo.

Al principio las sensaciones de que el coche te lleve "solo" son de desconfianza, ya que es algo a lo que no estamos acostumbrados. No obstante, el BlueCruise nos demuestra en seguida que puede circular sin salirse del carril, por lo menos en tramos de la vía que no presentan curvas pronunciadas.

¿Qué sucede cuando el sistema percibe curvas cerradas? Ante esta situación, el BlueCruise nos manda un mensaje de alerta y nos obliga a poner las manos en el volante. Antonio Chicote, responsable de Comunicación de Producto de Ford España, asegura que "lo hemos puesto de forma preventiva donde hay curvas excesivamente pronunciadas, pero el sistema sigue funcionando".

Aviso de coger el volante con las manos.

Por tanto, el Ford BlueCruise es una tecnología totalmente fiable si circulamos por tramos de vías rectas. Sin embargo, al estar en fase de inicio, la entidad americana todavía no se arriesga ante ciertas situaciones como la mencionada. Quizás en un futuro y cuando la tecnología esté más avanzada, podemos experimentar una conducción completamente autónoma.

Homologación en España

El Ford BlueCruise engloba dos niveles de homologación, por un lado el vehículo donde se instala la tecnología y, por otro, el propio paquete de ayuda a la conducción. Responsables de Ford han asegurado que el sistema fue primero aprobado por el Ministerio de Industria alemán a finales de agosto, haciéndolo extensivo a España tras cumplir una serie de requisitos.

Además, si bien es el ministerio el órgano encargado de aprobar las homologaciones, la DGT tiene el poder de imponer algún tipo de condicionante restrictivo en el ámbito de aplicación. Sin embargo, en un encuentro entre la firma del óvalo azul y la DGT para conocer el sistema, la respuesta de esta última fue totalmente positiva.

Cuadro de mandos del Ford Mustang Mach-E.

Los primeros países en homologar esta tecnología fueron Reino Unido (abril) y Alemania (agosto). Por ende, podemos determinar que España ha sido el segundo estado de la Unión Europea en dar luz verde al Ford BlueCruise.

Donde más experiencia tiene la compañía americana en este terreno es al otro lado del charco, puesto que 225.000 vehículos del grupo Ford ya han conducido 160 millones de kilómetros por las carreteras de Estados Unidos y Canadá utilizando el BlueCruise.

Un servicio de pago

El Ford BlueCruise, que sólo está disponible en el Mustang Mach-E, se puede adquirir en España desde el pasado 12 de octubre de 2023. De esta manera, para aquellos clientes que quieran utilizar y activar esta avanzada tecnología, deberán apuntarse a un plan de suscripción.

Ford Mustang Mach-E.

Los usuarios tienen la posibilidad de probar el Ford BlueCruise durante 90 días de forma totalmente gratuita, esta opción puede activarse en cualquier momento, siempre y cuando se haga dentro del primer año desde la compra del vehículo.

A partir de ese período, los clientes pueden contratar el sistema por un precio de 24,99 euros mensuales. Además, y para satisfacer las necesidades tanto de los usuarios fijos como ocasionales, no existe compromiso de permanencia mínima para activarlo.

