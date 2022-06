Niko Shera: "por mi altura voy sentado muy atrás y miro por las ventanillas traseras"

Niko Shera, junto con Carolina Marín, Eva Moral y Martín de la Puente, son los cuatro deportistas que forman el equipo Toyota que competirá en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Entrevistamos al yudoca español, de origen georgiano, para conocer cómo es al volante de un coche. Así ha sido nuestra conversación…

¿Recuerdas a qué edad te sacaste el carné de conducir?

Sí, fue aproximadamente con 20 años. Me lo saqué un poco tarde debido a las competiciones y viajes que tenía que no me permitían centrarme en el carné. Cuando decía que lo quería sacar ahora, no me venía bien por la competición. Al final, llegué a la autoescuela y les dije: ponerme el examen ya y me pongo a estudiar…

¿Así… tan rápido?

Es que si no lo hacía así, no me lo podía sacar. En la autoescuela se quedaron sorprendidos porque no había hecho ni siquiera los test, pero no podía hacerlo de otra manera. Fue un poco intenso… Así que me leí el libro y luego hice muchos test. Es lo que más me ha ayudado, el hacer muchos test. Y también el tener la presión de que tenía fecha de examen y me tocaba hacerlo.

¿Lo aprobaste a la primera todo?

El teórico a la primera y el práctico a la segunda. Fue en una autoescuela de Brunete que es donde vivo.

Como embajador de Toyota… ¿qué coche conduces ahora?

Tengo un Toyota RAV4 en su versión híbrida.

¿Qué te gusta más de este coche?

Me gusta mucho por su suavidad y también por lo amplio que es. Podemos ir cuatro personas con cuatro maletas grandes cuando vamos al aeropuerto por los viajes que hacemos y cabe todo el equipaje. Es muy espacioso y el maletero es enorme. Y esto es justo lo que necesito.

Te viene bien un coche tan grande porque como eres tan alto… ¿verdad?

Sí, me tengo que echar el asiento muy para atrás. Casi conduzco tumbado y tengo que mirar por las ventanillas traseras.

¿Te gustan los coches?

Sí, me gustan en general. He tenido este RAV4 y también un Camry. Como yo vengo de Georgia allí se vendía antes que en España. Y allí era un coche muy valorado por los kilómetros que puede hacer… porque es indestructible. Y también al ser una berlina, tiene un espacio enorme en el maletero y para los viajes y por todo es muy cómodo.

¿Cómo te defines como conductor?

Soy bastante tranquilo. Incluso si voy detrás de alguien y este se equivoca no suelo pitarle, ni nada parecido. Al final tenemos tanta adrenalina entrenando que no tenemos ganas de ir rápido cuando salimos fuera.

Sabes que Toyota ahora va a lanzar un coche eléctrico -es el próximo BZ4X-… ¿te gustaría en un futuro cambiar este RAV4 por el eléctrico?

Pues sí, lo cierto es que me gustaría conducir un coche eléctrico. Todavía no he conducido ninguno, pero sí me gustaría. En general me gustan los coches eléctricos porque siempre es bueno que evolucionemos pensando en cuidar el mundo y en nosotros mismos.

