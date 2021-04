BMW iX3: Los SUV eléctricos (también) pueden ser divertidos

Noticias relacionadas Galería de fotos del BMW iX3, el SUV eléctrico de la marca alemana

En la sección de Motor de EL ESPAÑOL hemos realizado una primera prueba al BMW iX3. Se trata del primer SUV eléctrico de la firma alemana y el primer eléctrico de nueva generación de vehículos que llegan a la marca tras lanzar hace ya varios años el i3. Una nueva hornada de modelos que llegan este año a BMW y que son el i4 (rival del Tesla Model 3) y el iX.

Según la firma bávara, en 2025 se venderán cerca de dos millones de vehículos electrificados, cifra que llegará a los siete millones en todo el mundo en 2030, de los que 130.000 serán en España.

Este nuevo BMW iX3 está a la venta desde 72.300 euros, precio de tarifa. Según carwow, los descuentos que se pueden obtener en los concesionarios con este modelo rondan los 7.120 euros. Por ello, la cifra de este modelo con descuentos es de, aproximadamente, 65.180 euros (hacer clic aquí para configurar este precio).

Como se trata de un coche que supera los 45.000 euros sin impuestos (en concreto cuesta sin impuestos algo menos de 60.000 euros) no puede beneficiarse de las subvenciones del Plan Moves 3. Por lo tanto, este coche no tiene ningún tipo de ayuda estatal a la compra.

A la hora de comparar si es un precio más o menos competitivo, vamos antes a analizar cuáles serían sus rivales. Y en este sentido, enmarcamos al BMW iX3 dentro del segmento de los SUV de gran tamaño.

Rivales del BMW iX3

Se trata de una categoría amplia donde hay coches de entre 4,6 y 4,8 (o incluso 4,9 metros). Estaríamos hablando de modelos como el Mercedes EQC, el Tesla Model Y, el Audi e-tron o incluso el Audi Q4 e-tron. A continuación detallamos las dimensiones de todos estos modelos mencionados y de algunos otros generalistas que también incluimos.

Largo Ancho Alto Batalla Audi e-tron 4,90 1,93 1,62 2,92 Mercedes EQC 4,76 1,88 1,62 2,87 Tesla Model Y 4,75 1,92 1,62 2,89 BMW iX3 4,73 1,89 1,66 2,86 Ford Mustang Mach-E 4,71 1,88 1,59 2,97 Jaguar i-Pace 4,68 1,89 1,56 2,99 MG Marvel R Electric 4,67 1,91 1,61 2,80 Hyundai Nexo 4,67 1,86 1,64 2,79 Skoda Enyaq iV 4,64 1.87 1.61 2,76 Nissan Ariya 4,59 1,85 1,66 2,77 Audi Q4 e-tron 4,59 1,86 1,61 2,76 Volkswagen ID.4 4,58 1,85 1,61 2,76

E.E. / J.L.C.

En esta tabla se puede ver comprobar que el BMW iX3 es un coche muy voluminoso. Destaca su longitud elevada, su anchura que es muy notable y su altura, de las más altas de la categoría.

En cuanto a la capacidad del maletero, el BMW iX3 también obtiene una nota alta, ya que ocupa una de las mejores posiciones, tal y como se ve a continuación:

Maletero Tesla Model Y - Skoda Enyaq iV 585 litros Volkswagen ID.4 543 litros BMW iX3 510 litros Jaguar i-Pace 505 litros Ford Mustang Mach-E 502 litros Nissan Ariya 468 litros Hyundai Nexo 461 litros

E.E. / J.L.C.

Y estos modelos (y rivales)... ¿Qué precios tienen? Pues en la siguiente tabla podemos ver que este nuevo BMW iX3 está muy por encima de SUV como el Audi Q4 e-tron (este último sería más bien un rival de un BMW iX1 que todavía no existe) y del Tesla Model Y. El más parecido en precio yu en tamaño sería el Audi e-tron.

E.E. / J.L.C.

Prestaciones del BMW iX3

Ya tenemos enmarcado el coche por los precios, así que ahora vamos a ver qué potencias, prestaciones y baterías ofrecen cada uno de ellos

Model X EQC i-Pace e-tron iX3 Model Y Mustang Q4 e-tron Tracción 4x4 4x4 4x4 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 kW 493 300 294 230 210 258 198 125 CV 670 408 400 313 286 351 269 170 Par - 760 696 540 400 - 430 310 0 a 100 3,9 5,1 4,8 6,8 6,8 5,1 6,1 9 Velocidad 250 180 200 190 180 217 180 160 Batería 100 kWh 80 90 65 74 75 68 52 Autonomía 580 km 417 470 339 460 505 440 341

Esta tabla, por tanto, nos permite ya ver algunas cuestiones. La primera de ellas es que el BMW iX3 es un coche de propulsión, es decir de tracción trasera. En este sentido, podemos señalar que un gran número de competidores son tracción total.

E.E. / J.L.C.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la potencia no es excesivamente elevada. Es cierto que está muy encima de la que ofrece el Audi Q4 e-tron, pero también hay que reconocer que está por debajo de la potencia que ofrece el e-tron, el i-Pace o el EQC, por ejemplo.

En cuanto al consumo se puede apreciar que el iX3 no es tan eficiente como un Tesla Model Y pero sí mejora respecto a otros modelos como un Mercedes EQC o el Audi e-tron.

E.E. / J.L.C.

Al volante del BMW iX3

Una vez que conocemos los principales detalles del iX3 toca ponerse al volante. Y para ello realizaremos un recorrido de unos 80 kilómetros por los alrededores de Madrid combinando ciudad con autopista. Una primera prueba que nos ha servido para tener una ligera idea de cómo es este SUV eléctrico.

Una vez junto a él, lo primero que llama la atención es que estamos ante un coche bastante grande. Recordamos que es un SUV que supera los 4,7 metros, así que hay que tener en cuenta que no todas las plazas de garaje son apropiadas ni es un vehículo donde aparcar con él y callejear por una gran ciudad sea sencillo.

Nos introducimos dentro del vehículo y aquí rapidamente resalta la enorme habitabilidad. Por ejemplo delante contamos con 142 centímetros de anchura y 97 centímetros entre la banqueta y el techo. Sentados en el puesto de conductor tenemos un gran espacio libre hasta el acompañante y unos 10 centímetros libres hasta la cabeza.

E.E. / J.L.C.

Detrás, sobresale también su gran habitabilidad. Hay un enorme espacio para las rodillas y también hay un gran espacio para los empeines. En anchura contamos con 142 centímetros y en altura trasera 97 centímetros, ambas medidas son buenas.

Ya sabemos que es un coche grande, espacioso... ¿Y de diseño? Pues bien, en lo que a estética se refiere, tenemos que señalar que se parece mucho a un X3 convencional. Vemos eso sí que el frontal no tiene entradas ya que la refrigeración no es necesaria y que existen diversos detalles en azul para diferenciar que estamos ante un coche eléctrico.

E.E. / J.L.C.

Hablamos de detalles en azul en la parrilla, las taloneras y los faldones traseros. Además, desde BMW nos recuerdan que tiene un centro de gravedad 7,4 centímetros más bajo que un X3 ceonvencional.

Y también son diferentes las llantas de 20 pulgadas con un diseño aerodinámico, más ligeras y neumáticos de baja fricción. Solo las llantas con este diseño permite hasta 10 kilómetros más de autonomía.

Llega el momento de iniciar la marcha y desde el primer momento el BMW iX3 ya ofrece un comportamiento digno de mención. A pesar de su volumen al ser un coche eléctrico es muy ágil y con una gran aceleración. En ciudad aprovechamos para poner el cambio en B y así tener una mayor retención y apenas pisar el freno. Una vez que salimos a carretera colocamos la palanca en D.

E.E. / J.L.C.

Durante el trayecto además nos sorprende la recuperación adaptativa que permite que el vehículo se vaya adaptando las situaciones del tráfico y de la vía. Continuamos el recorrido y llegamos a un tramo virado. Y aquí apreciamos el buen comportamiento que presenta. Es un comportamiento parecido al de un coche de combustión. Al ser tracción trasera presenta un buen dinamismo y tanto la dirección como el conjunto de las suspensiones nos han parecido sobresalientes y sin grandes balanceos de la carrocería.

En cuanto al consumo durante el recorrido y sin ser eficientes hemos realizado un gasto de 22 kWh, así que pensamos que una cifra de 19 o incluso 20 kWh es razonable. Esto nos daría una autonomía real de algo menos de 400 kilómetros.

E.E. / J.L.C.

Conclusión

En definitiva, BMW ha creado un excelente SUV eléctrico. El iX3 es un coche que nos ha encantado. Por sus calidades -que son muy elevadas-, por su comportamiento -que es dinámico- y por la eficiencia del sistema de propulsión.

¿Aspectos a mejorar? El precio es elevado. De esto no hay duda. Además, al ser tan alto no puede beneficiarse del Plan Moves. Además, a ello se suma que la gama no viene con motores menos potentes o baterías algo menos capaces. Y esto hace que existan rivales más accesibles y probablemente con más volumen de ventas.

No osbstante, el BMW iX3 es un coche sobresaliente. Aquellas personas con poder adquisitivo que puedan acceder al mismo disfrutarán de un gran coche. Un SUV de gran tamaño, con unas calidades envidables, un comportamiento que enamora y con la satisfacción de poder desplazarse sin expulsar emisiones contaminantes por el escape. Ojalá todos los SUV eléctricos tengan el alma de este exccelente modelo alemán.