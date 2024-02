La mascletá de la discordia causa furor en Madrid: 300 kilos de pólvora y la ausencia de Almeida

El Puente del Rey de Madrid no había oído tantas explosiones desde la Guerra Civil. A las 13 horas, la fallera mayor de Valencia ha dado la orden: "Senyor pirotecnic, pot començar la mascletá". Y el cielo de Madrid se ha cubierto de humo de colores mientras la detonación de 300 kilos de pólvora ha atronado el Manzanares, espantando al instante a los patos que nadaban en sus aguas.

Miles de personas se han acercado a ver el espectáculo, tanto de Madrid como de otras partes de España, principalmente de Valencia. Durante siete minutos no han cesado las explosiones, unido a un notable espectáculo de fuegos artificiales diurnos. La mascletá de la discordia, con todo, ha sido un éxito.

Han asistido al evento pirotécnico la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha decidido no asistir a su pesar "en señal de duelo" por la muerte esta mañana de dos mujeres en el incendio de una residencia de Madrid.

Una hora antes del espectáculo, decenas personas se han manifestado en contra de su celebración. Al grito de "pirotecnia, asesina", los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer 'no quiero petardos' o 'más empatía con el autismo de niños y adultos'. "No a la mascletá", "más sanidad y menos mascletá" y "asesinos" han sido otras de las consignas coreadas por los concentrados.

La concejala en el Ayuntamiento por Más Madrid, Sara Ladra, ha acudido a esta concentración y ha definido la celebración como "una apuesta de barra de bar" entre el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

"Desde Más Madrid no vamos a parar aquí, no paramos hoy a la una de la tarde, todavía no hemos tenido acceso al expediente, llevamos desde el 6 de febrero solicitándolo, pero todavía el Ayuntamiento de Madrid no nos lo ha facilitado", ha denunciado.

Cabe recordar que Madrid acogió dos espectáculos de fuegos artificiales en el entorno Manzanares cuando Manuela Alcaldesa era alcaldesa de Madrid, un hecho que Más Madrid parece haber olvidado.

El juez rechazó la denuncia

Era la primera vez desde 1980 que Madrid acogía un espectáculo pirotécnico de estas características. La mascletá ha teñido el cielo de Madrid de humo y pólvora, incluso con los colores de la bandera de España, de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana.

Pirotecnia Valenciana, cuyos miembros se han abrazado al concluir la traca final, había preparado un espectáculo para disparar una mascletá de colores "muy vistosos", con "guiños" tanto a esta ciudad como a Valencia.

El escenario elegido por Almeida para este evento fue el Puente del Rey, en pleno Madrid Río, en contra de numerosas asociaciones animalistas. Sin embargo, una jueza permitió el pasado viernes la celebración al denegar las medidas cautelares presentadas por una protectora animal para paralizar lo que consideraba una "masacre" medioambiental.

La protectora Salvando Peludos presentó esta semana un recurso para frenar el evento pirotécnico por el perjuicio a este espacio natural que a su entender supone para "un entorno de renaturalización desde 2016 y que provocará una masacre entra la fauna".

El Ayuntamiento de Madrid ha elegido el Puente del Rey porque "reúne los requisitos técnicos y de seguridad necesarios, además de ofrecer una de las panorámicas más bellas de la capital, a los pies de la Catedral de la Almudena y del Palacio Real".

La maclestá se encuentra dentro del protocolo de colaboración que firmaron los ayuntamientos de Madrid y València en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur) para promover acciones de promoción mutua. Será financiada por el Consistorio de la capital.

"Muy contentos"

Tras concluir la traca, la alcaldesa de Valencia ha destacado que están "muy contentos" y "muy agradecidos" al Ayuntamiento de Madrid y a todos los madrileños por este día "tan impresionante" en el cual han traído aquí "una de nuestras industrias culturales más importantes, que es la pirotecnia".

Sin embargo, la oposición ha criticado que el regidor prometiera esta mascletá por la llegada de la alcaldesa 'popular' María José Catalá al Ayuntamiento de la capital valenciana. Frente a ello, Almeida defendió que la mascletá no se ha organizado en la capital para celebrar esta victoria sino para "estrechar relaciones" con Valencia.

"Lo que dije es que si María José Catalá era alcaldesa de Valencia, en Madrid habría una mascletá, no para celebrar la victoria de María José Catalá, sino para estrechar las relaciones entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Valencia", justificó.

Desde la oposición en el Ayuntamiento, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, criticó el "nerviosismo" de PP de Almeida porque "no tiene ni un solo papel en regla para disparar 300 kilos de pólvora en Madrid Río".

"Su única respuesta es insultarme y echarle la culpa a Más Madrid. Yo no tengo la culpa de que el Gobierno no haga sus deberes y de que haya tenido una pésima idea como es quemar 300 kilos de pólvora en un entorno medioambientalmente protegido", contestó Maestre.

Por su parte, la portavoz de PSOE, Reyes Maroto, aseguró que no asistiría al evento porque es "partidista". "La mayoría absoluta que conseguiste en las pasadas elecciones no te da impunidad para hacer lo que quieras", le lanzó Maroto en una carta enviada al primer edil.

En las últimas semanas, responsables de Bomberos, de Policía Local, de Protección Civil, falleros, técnicos y la empresa pirotécnica han visitado la ciudad de Madrid para preparar esta cita con la pólvora en la capital de España.

Además, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han viajado recientemente a Valencia para formarse, de la mano de los efectivos valencianos, en la organización y el desarrollo del operativo habitual de un espectáculo pirotécnico.

