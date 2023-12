¿Cuál es la aportación directa del sector bancario a la economía española?

El sector bancario realiza una actividad de intermediación que consiste en captar financiación (depósitos) para hacerla llegar en forma de préstamos a las empresas y familias que la necesitan para acometer así sus proyectos de inversión. Por tanto, es un sector más (como la agricultura, la construcción, la industria, etc.) que aporta una parte de la renta (PIB) y el empleo del total de la economía.

La Contabilidad Nacional se encarga de medir el PIB y el empleo de la economía, tanto a nivel agregado como por ramas de actividad. Y la banca forma parte del llamado sector de las actividades financieras y de seguros, junto a otros dos subsectores como el de los seguros y fondos de pensiones y el del resto del sector financiero (actividades auxiliares a los servicios financieros y los seguros). Por tanto, podemos utilizar la información de esa contabilidad para medir la aportación de la banca a la economía.

Los datos más recientes que nos ofrece Eurostat para el total del sistema financiero (que incluye no solo al bancario, sino al resto de agentes que lo forman) referidos a 2022 sitúan su aportación a la economía española en el 4,3% en términos de PIB (52.662 millones de euros), valor prácticamente similar a la media de la eurozona-19.

En comparación con los principales países de la unión económica y monetaria, la aportación en España supera la de Alemania (3,96%) y Francia (3,71%) pero está ligeramente por debajo de Italia (4,44%). En España, el peso ha aumentado cuatro décimas desde antes de la pandemia en 2019, a diferencia de la eurozona, donde ha caído.

Si nos centramos en la aportación en concreto del sector bancario (que es la parte más importante del sistema financiero y que aproximamos por el subsector que la contabilidad nacional denomina 'servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones'), el español aporta (con datos de 2021 que son en este caso los últimos disponibles) el 3,07% del PIB de la economía (33.954 millones de euros de valor añadido), lo que supera al 2,82% del promedio de la eurozona.

La aportación de la banca al PIB de España ha aumentado en comparación con la situación prepandemia en 2019, al contrario de lo que ha ocurrido en la eurozona.

De nuevo, su aportación supera a la del sector bancario alemán (2,31%) y francés (2,4%), pero es inferior a la del italiano (2,97%). En la eurozona el peso de la banca oscila de un valor mínimo del 1,7% en Finlandia al máximo excepcional de Luxemburgo (13,75%). También en este caso la aportación de la banca al PIB de España ha aumentado en comparación con la situación prepandemia en 2019, al contrario de lo que ha ocurrido en la eurozona.

La banca es con diferencia el subsector que más pesa en el total del sistema financiero tanto europeo como, con más intensidad, en el español. Así, mientras que de media en la eurozona de cada 100 euros de rentas que genera el sistema financiero 63 las aporta la banca, en España su contribución es de 73 euros. Es un peso parecido al alemán, pero supera ampliamente al peso del francés (58%) y el italiano (64,5%).

Por tanto, España tiene un sistema financiero donde es predominante la actividad que realizan los bancos, frente a otros agentes como las compañías de seguros y fondos de pensiones (aportan el 15,3% a las rentas del sistema financiero vs 18,5% en la eurozona) y el resto de agentes auxiliares (pesan el 11,9% en España, casi la mitad que en la eurozona, 20,2%).

La visión del peso de la banca en la economía española cambia ligeramente cuando se valora en términos de empleo, ya que aporta un porcentaje del 1,03%, que es casi tres décimas inferior al de la eurozona (1,28%). En este caso el peso está por debajo de los tres principales países de la eurozona (1,39% en Francia, 1,28% en Alemania y 1,27% en Italia).

También el peso de todo el sistema financiero en el empleo total de la economía es menor en España (1,63%) que en la eurozona (2,35%) y sus principales economías. Tanto en España como en la eurozona, el sistema financiero en su conjunto y también el bancario ha perdido peso en el empleo total en los últimos años. Al igual que ocurre en términos de PIB, también en el caso del empleo el bancario es el subsector que más pesa en el total del sistema financiero (57,9% en España y 53,2% en la eurozona).

El hecho de que el peso de la banca española en términos de generación de rentas (PIB) se sitúe algo por encima de la media europea, pero esté claramente por debajo en términos de empleo implica que la productividad del trabajo es superior en la banca española.

La banca pesa más en el sistema financiero español, pero lo que aporta a la economía no es muy superior al promedio de la banca europea.

De hecho, un trabajador del sistema bancario español genera un valor añadido un 8% superior (con datos de 2021, que son los últimos disponibles), situándose esa productividad también por encima de la de las principales economías europeas. No es de extrañar siendo como es un sector más eficiente que el europeo (le cuesta menos conseguir un determinado nivel de ingresos netos). También el conjunto del sistema financiero español es más productivo que el europeo.

Con esta información, no se puede decir, como en ocasiones se afirma, que la economía española esté excesivamente bancarizada. Es cierto que la financiación bancaria es con diferencia la principal fuente de financiación en España (frente a los mercados), pero no por ello es excesivo el peso de la banca en la economía como acabamos de constatar viendo su contribución al PIB y al empleo. En otras palabras, la banca pesa más en el sistema financiero español, pero lo que aporta a la economía no es muy superior al promedio de la banca europea.

Toda esta información muestra la importancia que el sector bancario tiene en la economía al aportar renta y empleo de forma directa. Pero su aportación va mucho más allá, ya que, gracias a la financiación que intermedia, es posible acometer proyectos de inversión que son el motor del crecimiento económico y que generan puestos de trabajo. Sin duda esa aportación indirecta es de mucha mayor cuantía que la directa, más aún en una economía como la española cuya estructura financiera está más volcada a los bancos que a los mercados.

*** Joaquín Maudos es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF

Sigue los temas que te interesan