"And time doesn't wait for me It keeps on rolling" Tom Scholz.

Ningún gobierno del mundo lanzaría las campanas al vuelo si la OCDE situase a su país como la nación con más paro, más aumento de deuda y peor recuperación de los comparables. ¿Qué no? El Gobierno de Sánchez ha hecho exactamente eso. Y es para alucinar. La frase lanzada por Pedro Sánchez, "la economía española va como una moto", se une a los tristemente famosos "estamos en la champions league" y "tenemos el sector financiero mejor regulado del mundo" de la administración Zapatero. Hay muchas razones para preocuparse con las estimaciones de la OCDE. Vamos por partes. Debemos poner estas estimaciones en el contexto de un país que ha recibido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y recibe decenas de miles de millones de euros de los fondos europeos. Tras un aumento de 375.000 millones de deuda pública, un estímulo fiscal de 150.000 millones de euros y el BCE comprando hasta el 100% de las emisiones netas de deuda… …La OCDE deja a España como la última economía de las comparables en recuperar el PIB de 2019. La mayor tasa de paro de toda la OCDE. 12,4% en 2024. La OCDE deja a España como la última economía de las comparables en recuperar el PIB de 2019 La inflación acumulada desde 2019 se sitúa en un 15% y la estimada para 2024 es superior a la media de la eurozona. Es decir, en el periodo 2019-2024 la inflación acumulada será cercana al 19%. La deuda no bajará del 109,9% sobre el PIB en 2024 y el déficit, si continúan estas políticas, se mantiene en 2024 entre los más altos de la eurozona en el 3,2% del PIB. Fuente: OCDEPIB Cualquier gobierno responsable pasaría de puntillas por estas estimaciones y, desde luego, lanzaría un mensaje de prudencia. Sólo en España se vende este desastre económico como un éxito. El Banco Central Europeo ha alertado sobre la caída de horas trabajadas y el aumento de empleo público como riesgos para la economía que niegan la propaganda del récord de empleo. En el cuarto trimestre de 2019 las horas trabajadas (datos ajustados de estacionalidad y calendario, Total CNAE, según el INE) eran de 8.522.208,2 miles de horas. En el primer trimestre de 2023 eran 8.476.989,8 miles de horas. Adicionalmente, el 55% del empleo "creado" desde el cuarto trimestre de 2019 es público, el país de nuestros comparables que más ha tirado de contratación funcionarial que se paga con deuda. Sólo en España se vende este desastre económico como un éxito Teniendo en cuenta que el empobrecimiento de la población española ha sido brutal, acudir a la propaganda y la euforia es contraproducente. No olvidemos que, según Euristat, España ha retrocedido a niveles de 2011 en renta per cápita ajustada a poder adquisitivo, quince puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Las estimaciones de la OCDE no son buenas, pero es aún peor si entendemos que los vientos de cola que apoyan el rebote de España se están agotando. El consumo público infla el PIB tirando de mayor deuda, y un importante factor adicional de efecto extraordinario son los miles de millones de euros de fondos europeos recibidos. Esos fondos son un impacto a corto pero sin motor de crecimiento futuro. [La Semana Santa dispara un 20% el gasto turístico en abril con casi los mismos viajeros extranjeros que en 2019] El turismo se está recuperando de manera admirable, pero una vez alcance en términos reales el récord previo registrado en 2019 va a ser complicado encontrar el motor que fortalezca el avance económico de España. La mayoría de la revisión al alza de las estimaciones de la OCDE no tiene nada que ver con la demanda nacional, sino que llegan de mayor recepción de fondos Next Generation y la caída de las importaciones energéticas por la bajada generalizada de las materias primas en los mercados internacionales. Ambos efectos son temporales y no estructurales. Lo que preocupa más es que se caiga en la euforia con estos datos. España está perdiendo puestos a nivel mundial. El potencial de la economía española en el sector agroalimentario, energía, tecnología, salud y tantos otros es simplemente espectacular. Cuando el Gobierno se entrega a la euforia con datos que son malos en términos absolutos y relativos lo que termina pasando es que la autocomplacencia nos lleva a empeorar más rápido. Me aterra que se vuelva a las prácticas propagandísticas de principios de los años 2000 cuando cierto periódico de papel de gran tirada tildaba a Alemania de "enfermo de Europa" y a España de "motor de crecimiento". Si no nos damos cuenta de que la recesión de uno de nuestros principales socios comerciales es una advertencia y no una anécdota, caeremos en los mismos errores del pasado. Ningún gobierno de nuestro entorno ha lanzado las campanas al vuelo por unas estimaciones de la OCDE que alertan del pobre crecimiento y los riesgos a la baja. Sólo el Gobierno de España se lanza a la euforia… y es el que menos razones tiene para ello. La economía española va como una moto… averiada y gripada.