El tarifazo a la luz de Sánchez es innecesario, contraproducente y regresivo. Además, el hachazo a la hidráulica y nuclear no reduce la tarifa del ciudadano, pero penaliza a las tecnologías que no emiten CO2 y que garantizan el suministro cuando no hay solar o eólica disponible (¿nos hemos olvidado de lo que pasó con Filomena?). Que no le engañen. La tarifa eléctrica es una máquina de recaudar impuestos. Era innecesario hacer semejante subida y llevar a cabo un cambio de tramos que penaliza a los más desfavorecidos y con menos capacidad de flexibilizar su consumo, trabajadores y pymes. Actualmente, la recaudación del Estado y las comunidades autónomas por los impuestos que se aplican a la directamente a la electricidad supera los 11.000 millones de euros. de los que algo más de 6.000 millones corresponden a la recaudación por IVA, otros 4.000 millones por los impuestos creados con la Ley 15/2012 y el Impuesto Especial de la Electricidad, que repercute en las arcas autonómicas, y otros 2.300 millones que recaudará por venta de derechos de emisión de CO2 en 2021. En la tarifa pagamos impuestos sobre impuestos. La energía hidráulica tiene un 25% de impuestos sobre sus ingresos, la nuclear un 61%, además algunas comunidades autónomas imponen “ecotasa” también a las eléctricas. Una vez sumados generación, transporte y distribución, todos con su correspondiente IVA, la tarifa incluye un impuesto “especial”. Un Impuesto Eléctrico que es un 4,8% de la potencia contratada más la energía consumida y multiplicado por 1,05 porque les da la gana. La tarifa tiene además un 21% de IVA que el gobierno se niega a bajar argumentando que lo impide Bruselas (falso) cuando en Alemania es de un 19% La tarifa tiene además un 21% de IVA que el gobierno se niega a bajar argumentando que lo impide Bruselas (falso) cuando en Alemania es de un 19%, en Italia un 10%, Portugal un 6% y Francia un 5,5%. Otro cuento como el del IVA de las mascarillas. Todos estos impuestos son adicionales a otros de carácter más local, como Impuesto de Bienes Inmuebles o Actividades Económicas, incluyendo la recientemente creada tasa para la actividad de Comercialización de electricidad que comienza a aplicarse este año tras su aprobación en la Ley de PGE 2021. El gobierno se niega a reducir la gallina de oro de impuestos que es la tarifa y, por ello, acuden a la mentira de los beneficios “caídos del cielo” de las eléctricas, cuando el que más se lucra por la tarifa es el gobierno. El gobierno debería haber reducido sus abusivos ingresos tributarios en la tarifa y así eliminar el impacto al consumidor en medio de una crisis brutal. Una de las mentiras del mensaje gubernamental sobre la brutal subida de la luz es que no aumentará tu coste si lavas y planchas a horas específicas Es contraproducente e ideológico y es regresivo. Penaliza más a clases medias y bajas para las que un aumento de 10 euros al mes en la luz es muy relevante. Además, el cambio de tramos obedece a una visión ideológica típica de élite extractiva que siempre le dice a los demás qué y cómo debe consumir, que está muy lejos de la realidad de familias y empresas que no pueden cambiar su consumo y que van a sufrir un hachazo mínimo del 29% y medio del 44%. Una de las mentiras del mensaje gubernamental sobre la brutal subida de la luz es que no aumentará tu coste si lavas y planchas a horas específicas. Es falso. El tramo "valle" de "menor precio" cuesta ahora lo que pagábamos en las horas "punta" en la tarifa anterior. Les contarán todo tipo de falacias sobre “ahorro” pero la realidad es que a ningún consumidor le va a bajar la tarifa incluso si plancha y lava a las horas que le dice la ministra. Diez millones de consumidores van a sufrir una subida mínima del 29% (los que tienen discriminación horaria) y la subida para un consumidor doméstico medio es de un 44% (75,92 euros, frente a los 75,32 euros de abril, según refleja Europa Press usando datos de la CNMC). No existe ahorro alguno si adaptan parte de su consumo a los nuevos tramos, porque la tarifa más baja hoy es equivalente a la más alta antes del tarifazo. Eso, con unos tramos diseñados para penalizar a las familias y empresas que no pueden flexibilizar consumo. Lo que no les dicen es que la tarifa es una máquina de recaudar impuestos que el gobierno se niega a bajar. El gobierno recaudará más de 11.000 millones en impuestos de la tarifa eléctrica. Mira quién habla de beneficios "caídos del cielo" El único que recibe beneficios caídos del cielo de la tarifa es el Gobierno Te suben una tarifa atiborrada de impuestos más de un 40% y te dicen después que la van a "bajar" un 4,8% penalizando a las tecnologías que no contaminan y que garantizan el suministro en picos de demanda y cuando las intermitentes energías renovables tienen menor utilización. El único que recibe beneficios caídos del cielo de la tarifa es el Gobierno. Recauda más de 11.000 millones de la tarifa y luego se presenta como solución hundiendo a las empresas para “reducir” 800 millones. La falacia de beneficios caídos del cielo siempre "olvida" que la hidráulica tiene un 25% de impuestos sobre ingresos, la nuclear un 61% y después nos crujen con el impuesto especial al consumo y la potencia y, por si no tuviéramos suficiente, un 21% de IVA. El gobierno de Sánchez es el que más sube la luz, que más se lucra vía impuestos por la subida de esta y encima convierte a España en el único país de toda la UE que interviene poniendo otro impuesto a las tecnologías que no contaminan. Encima tienen la desvergüenza de decir que "cuanto más suba el precio del CO2, más se reducirá la remuneración de las centrales" cuando lo que ocurre cuando sube el precio del CO2 es que ¡el gobierno recauda mucho más! Las nucleares, que ya estaban en pérdidas en 2019 y asfixiadas a impuestos están abocadas al cierre Además, es falso que este hachazo eléctrico baje la tarifa. El incremento de impuestos y el incremento de riesgo país en el coste de capital del sector lleva, en todos los sectores económicos, a un incremento de costes. Las nucleares, que ya estaban en pérdidas en 2019 y asfixiadas a impuestos están abocadas al cierre y con ello, provocaría incremento de precios y mayores emisiones a corto y medio plazo al tener que sustituirlas con gas natural o carbón cuando la demanda no se cubra con renovables. Una vez que se ha decidido que la internalización del precio de CO2 en la electricidad hay que quitársela a aquellas centrales que no tienen emisiones, cualquier gobierno podrá cambiar la fecha de 2005 aleatoriamente definida por el gobierno de Sánchez en cualquier momento para las tecnologías que han cobrado primas, para las que han ido a subastas y para todas aquellas que no tienen coste de las emisiones. El nuevo hachazo eléctrico convierte a España en el único país donde, desde ahora, “el que NO contamina, paga”. Con esta medida no solo se penaliza al que no contamina, sino que se pone en peligro la seguridad de suministro porque afecta a las energías de base Con esta medida no solo se penaliza al que no contamina, sino que se pone en peligro la seguridad de suministro porque afecta a las energías de base que funcionan todo el tiempo, que además están ya fritas a impuestos nacionales (ojo, y regionales, la "ecotasa" a nuclear e hidro). España es el único país en toda la UE que interviene el mercado para poner un impuesto sobre las NO emisiones de CO2. Una medida contraria al derecho europeo, que crea un mercado de CO2 para que las tecnologías emisoras pierdan competitividad y las limpias la ganen, ¡no al revés! Cuando el gobierno de Sánchez te diga que va a ayudar a los desfavorecidos con la pobreza energética, recuerda que la tarifa es una máquina de recaudar impuestos a clientes cautivos en la que el único que no invierte ni crea empleo en el sector energético, el gobierno, es el más beneficiado.