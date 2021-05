Con un tono algo defensivo para la pomposidad del evento, la catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Santiago de Compostela, María García Loureiro, salió este jueves al escenario del auditorio del Reina Sofía para "tender un puente entre la ciencia y la política". De manera preventiva, quiso aclarar que los expertos que han trabajado en España 2050 lo han hecho "sin cobrar un céntimo, sin recibir presiones, sin censuras".

Entre el centenar de coautores que firman el documento que presentó Pedro Sánchez en un momento de horas bajas para su Gobierno figuran, entre otras disciplinas, economistas de referencia 'de todos los palos'.

Firman el texto catedráticos de universidades españolas y extranjeras, investigadores de FEDEA (una fábrica de ideas que tiene entre sus patronos a CaixaBank, ACS, Mapfre o Telefónica, entre otros), economistas de BBVA Research, de la OCDE, etc.

Sin embargo, no nos engañemos, en el mejor de los casos, a este documento le pasará lo mismo que al de la famosa comisión Lagares. Será sustituido por otro cuando el viento político cambie en España.

Terminado el acto de márketing político de este jueves en el Reina Sofía, en el informe se echa en falta un punto clave dentro de sus predicciones: ¿Cuántos gobiernos de color o colores distintos tendremos en España de aquí a 2050?

La lógica (y la salud democrática) deben llevarnos a pensar que unos cuantos. Y por ello, como advertía Joaquín Maudos en este periódico el miércoles, es una falta de respeto hacia estos expertos que su trabajo caiga en el olvido. Incluso en el caso de que hubieran cobrado.

España necesita un consenso básico en el Congreso para que Bruselas libere los fondos de Next Generation EU. La Italia del tecnócrata Mario Draghi ha enviado su Plan de Recuperación con el aval del Congreso. En España, se ha optado por mandar el plan de un Gobierno, no de un país, y la Comisión Europea ha expresado su inquietud por este hecho, aunque no haya trascendido el contenido de la carta que Bruselas ha enviado a Madrid para pedir aclaraciones sobre su plan de reformas.

Consciente de ello, el presidente del Gobierno propuso este jueves utilizar el documento España 2050 Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo para volver a pedir un gran acuerdo que acotó a la próxima partida de fondos que liberará la Unión Europea a partir de 2023. Para entonces, este país debería haber utilizado los primeros 70.000 millones de euros que llegarán como transferencias a fondo perdido.

Sin embargo, en su apelación a la unidad, Sánchez olvidó mencionar al líder de la oposición. Casado respondió con tono de crispación al acusar al presidente de "insultar" a los españoles con una propuesta para la España de dentro de 30 años, en plena crisis económica, sanitaria y social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta 'España 2050' EP

Poco antes, el director de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, Diego Rubio, había defendido que España 2050 es un documento "apolítico" que pretende trazar una estrategia en un momento en el que los españoles "desconfían" del futuro.

Al igual que en Italia, los tecnócratas están más dispuestos a impulsar reformas que los políticos, solo que aquí somos menos prácticos y por ello, si nada cambia, los cálculos electorales igual aconsejan a algunos que dentro de 30 años sigamos hablando de 'las dos Españas'.

España 2050 fue un acto contradictorio. En los grandes mensajes, se apeló al espíritu de la Transición sin tender la mano principal partido de la oposición.

En el terreno de las propuestas, se dio el micrófono a una joven estudiante que contó que para 2050 espera tener un hijo que tendrá ya su edad actual. Después le dijeron que el Estado no está dispuesto a invertir más en la Educación de las generaciones futuras. Al igual que ocurre con las pensiones, pero con el cálculo inverso, se fía la solución a nuestro déficit educativo a que dentro de 30 años habrá menos niños por aula y por tanto, no hará falta invertir más para que estén mejor atendidos en clase.