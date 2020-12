"Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que va matando a sus discípulos" (Hector Berlioz).

China es el país en el que las personas duermen más y, a la vez, donde más tiempo trabajan: están descansados para rendir al máximo. Por otro lado, la nación donde la gente pasa menos tiempo comiendo y bebiendo es Estados Unidos. No es de extrañar que ambas sean las primeras potencias mundiales.

Según Our World in Data, la mayoría de nosotros intentamos dividir nuestros días en “trabajo, descanso y diversión”, por lo que existen algunos patrones predecibles. Pasamos la mayor parte del tiempo trabajando y durmiendo; y el trabajo remunerado, las tareas del hogar, el ocio, la comida y el sueño se llevan conjuntamente el 80-90% de los 1440 minutos que tenemos cada día.

Los países mediterráneos somos los que más tiempo dedicamos a comer y beber. En los países donde las personas realizan más trabajo remunerado y no remunerado y tienen menos tiempo para el ocio, es probable que sus niveles de disfrute, felicidad y satisfacción con la vida sean menores:

Las actividades que más disfrutamos son las de descanso y las de ocio. Las que reciben las calificaciones más bajas son las tareas escolares, buscar trabajo o las labores del hogar:

Tradicionalmente, es el hombre el que pasa más horas al día en el trabajo y, como demuestra MenCare, éste sigue siendo el caso en la mayor parte del mundo. Sin embargo, hay una diferencia entre estar “en el trabajo” y “trabajando”. Para muchas personas, trabajar no implica ir a la oficina o a la fábrica, sino quedarse en casa o en la comunidad como cuidador. Este tipo de trabajo generalmente no está remunerado (preparación de comidas, limpieza, lavado de ropa, recolección de agua o combustible y cuidado directo de personas).

Como muestra esta infografía de Statista, son las mujeres las que están invirtiendo la mayor cantidad de horas no remuneradas, y en todas las regiones, la cantidad total de tiempo dedicado al trabajo, remunerado o no, es mayor en el caso de las mujeres que en el de los hombres:

En este mapa de The Economist, podemos ver además algunos trabajos que están vetados a las mujeres en diferentes regiones del mundo. Están excluidas de ciertas labores en más de 100 Estados. En cuatro países, las mujeres no pueden montar un negocio. En 18, el marido puede evitar que su esposa trabaje:

En este otro gráfico de Our World in Data, vemos que efectivamente las mujeres también disfrutan de menos tiempo libre en todo el mundo:

Los padres pasan ahora el doble de tiempo con sus hijos: según The Economist, la madre promedio pasaba 54 minutos al día cuidando niños en 1965 vs. 104 minutos en 2012 (el incremento en las mujeres españolas es de los más fuertes). Los hombres lo hacen menos que las mujeres, pero su tiempo con los niños ha mejorado desde 16 minutos al día a 59.

Se ha abierto una brecha entre la clase obrera y la clase media. En 1965, las madres con y sin educación universitaria destinaban la misma cantidad de tiempo. En 2012, los más cualificados dedicaban media hora más por día. La excepción es Francia:

Algunas personas te hablan en su tiempo libre, otras liberan tiempo para hablar contigo, aprende la diferencia. Ten prisa por ser feliz porque no sabemos cuánto tiempo nos queda: no acabes libros malos; sal del cine si te aburres; si no te gusta el menú, vete; si no vas por el camino correcto, cambia.