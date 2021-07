Verano caliente para el sector inmobiliario del lujo: los ricos extranjeros inflan precios

El sector inmobiliario del lujo no fue ajeno a la pandemia. A mediados del pasado año, Barnes estimaba una caída de hasta el 20% en el precio en España. Sin embargo, se puede decir que el mercado inmobiliario, en general, ha resistido razonablemente bien la pandemia. Y aquel relacionado más con el lujo, en particular.

“La vivienda de lujo ha sufrido caídas de precios menos pronunciadas que el inmobiliario en general”, señala Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso. Fruto de esta situación, el mercado espera para este año un aumento de precios “sobre el 3%”.

La Costa del Sol, la Costa Brava, Baleares o Canarias, son algunos de los destinos preferidos por las grandes fortunas. Sin olvidar a ciudades como Madrid o Barcelona, que están colocadas entre los destinos favoritos para la inversión inmobiliaria, según el estudio ‘Global Property Handbook’ de Barnes.

“La extensa vida cultural de ambas ciudades, el tiempo y los precios más atractivos las sitúa en el top 10 a nivel mundial de ciudades para el cliente prime”, aclara Emiliano Bermúdez.

Cualidades a las que hay que añadir otras como la alta calidad de vida, o los precios competitivos comparados con otras ciudades del entorno. Asimismo, un parque residencial de gran calidad, lo que despierta su interés en la compra para posteriormente vender o alquilar.

Cuestión de seguridad

Finalmente, la caída de precios para el mercado inmobiliario no ha sido tan pronunciada como se esperaba con la pandemia. Incluso ha habido determinados tipos de inmuebles cuyos precios no sólo no han caído sino que, incluso, han crecido.

Una de las causas de que esto haya sido así se debe a que esta crisis ha sido diferente a la del año 2008. “Entonces el mercado inmobiliario adolecía de problemas estructurales y sistémicos mientras que en la actual se ha producido una contracción de la demanda” por la Covid-19.

Dicho freno poco a poco se va soltando, entre otras razones, por los avances en las campañas de vacunación. “En este sentido se espera que el mercado de lujo empiece a crecer este año”, señala Emiliano Bermúdez. Sin olvidar que la vivienda de lujo suele aportar a los inversores seguridad. “Se ha convertido en un valor inmobiliario seguro por su resiliencia para aguantar las crisis. Ricos hay siempre”, añade el subdirector general de donpiso.

Un tercer factor que impulsará su crecimiento será el teletrabajo. Cada vez más ricos extranjeros encuentran en España un lugar no solo para pasar las vacaciones, sino para llevar a cabo sus quehaceres. “En términos de atractivo, al habitual visitante extranjero se le ha sumado este año este perfil de visitante que viene a teletrabajar”, explica Emiliano Bermúdez. Como consecuencia, el mercado de compraventa y alquiler se mueve todavía más. “Suele pasar más tiempo en el país al no depender de un periodo vacacional acotado”, añade.

Conviene tener en cuenta que la compra de casas de lujo por extranjeros está registrando porcentajes históricos en 2021. Si en la vivienda estándar se ha reducido ligeramente el impacto de los no residentes, para los inmuebles de más de medio millón de euros, este ha aumentado, situándose en el 7% del total, según los datos del Colegio de Registradores. “Con el impacto del periodo estival es probable que esto aumente todavía más”, concluye el subdirector general de donpiso.