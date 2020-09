Torra y Colau hunden más el mercado del alquiler en Cataluña con una ley con visos de inconstitucionalidad

Celebro el consens aconseguit per aprovar la llei per regular els lloguers. Agraeixo l’esforç per fer possible una legislació necessària que ens ha d’ajudar a millorar l’accés de molta gent a un habitatge digne. Confiem ara que el Govern de PSOE-Podem-Comuns no la portin al TC https://t.co/HvkIMLh0nw