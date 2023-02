Juan Abarca (HM Hospitales) gana el XXVI Premio Emprendedor del Año de EY por la Zona Centro

Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, presidente y consejero delegado de Promede y presidente de la Fundación IDIS, ha sido proclamado ganador por la Zona Centro del Premio Emprendedor del Año 2022 que organiza EY. Federico Linares, presidente de EY España, ha sido el encargado de entregar el galardón al ganador.



El almuerzo ha contado también con la presencia de César Arranz, presidente de la Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas (AEEF); Elena Mantilla, directora general de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria Comunidad de Madrid o Petra Mateos-Aparicio Morales, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de España-EEUU.



Tras recoger el galardón, Juan Abarca agradeció el premio a EY y señaló que “en la familia Abarca Cidón hemos heredado de nuestros padres la pasión por el emprendimiento como herramienta para crecer y aportar valor a la sociedad. Por eso quiero hacer extensible este premio a mis hermanos, porque junto a ellos y los trabajadores de HM Hospitales construimos día a día una de las infraestructuras sanitarias privadas más sólidas de nuestro país”.

Dos pasiones



El presidente de HM Hospitales, presidente y consejero delegado de Promede y presidente de la Fundación IDIS, hizo asimismo hincapié en que "este premio pone de relevancia otras iniciativas de emprendimiento que lidero como son la Fundación Idis y Promede".

Y matizó: "Con la primera tratamos de aportar, desde la sanidad privada, una visión en pro de una mejor sanidad para toda la ciudadanía, hecho que hoy tienen por razones obvias, una importancia capital. Con la segunda aúno mis dos pasiones, la Medicina y el Derecho y tratamos de contribuir a generar certidumbre y seguridad jurídica a un campo a veces complejo como es el del peritaje judicial en el ámbito de la salud".

[Abarca (IDIS): "Las leyes de hace 40 años ya no valen, si no se reforma la gestión no habrá sanidad pública"]



Juan Abarca competirá en la final nacional del Premio Emprendedor del Año de EY, junto con el resto de los candidatos finalistas de las distintas zonas en la que se divide el galardón. El ganador nacional de esta edición competirá posteriormente en Montecarlo con alrededor de 60 representantes de todo el mundo para alzarse con el Premio Emprendedor del Año mundial de EY.

Otros finalistas son, por Andalucía y Extremadura, el Grupo MAS, empresa familiar de distribución alimentaria con siete marcas; por la Comunidad Valenciana y Murcia, el grupo alimentario DACSA; por Galicia, el referente en generación de energías renovables Ecoener; y por la Zona Norte, el grupo de soluciones tecnológicas, Velatia.

