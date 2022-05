Nuno Bras (Leo Pharma): "Queremos multiplicar por cuatro la facturación global hasta 2030"

Especializada en dermatología médica, la farmacéutica Leo Pharma ha cerrado 2021 en positivo. La facturación en España se ha elevado un 13% con respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 78 millones de euros. A nivel global, la compañía ha incrementado sus ventas un 5%, hasta los 1.339 millones.

Y el objetivo es seguir en la senda del crecimiento. De hecho, la empresa quiere multiplicar por cuatro su facturación a nivel global hasta 2030. Así lo ha señalado Nuno Bras, director general de Leo Pharma Iberia, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia.

La compañía tiene claros sus objetivos: "Continuar en la senda del crecimiento" y "lanzar un nuevo producto al mercado cada dos o tres años". Proyectos "ambiciosos", en palabras de Bras, pero que son claves para "ser referentes".

¿Cómo valora los resultados obtenidos por Leo Pharma en España?

Ha sido un año muy bueno para Leo Pharma. Se ha confirmado nuestra estrategia de cara a 2030. Se han reforzado las ventas de nuestros principales productos. Hemos subido un 13% en la facturación a nivel nacional y un 4% a nivel global. Esto significa superar los 100 millones de euros en Iberia (España y Portugal).

Este crecimiento está por encima del mercado y confirma a Leo Pharma como un player importante en dermatología médica. Queremos ser un referente en este mercado. Estos resultados se han conseguido gracias al refuerzo en las áreas de psoriasis y dermatitis.

De hecho, habéis lanzado recientemente un nuevo tratamiento contra la dermatitis atópica.

Hace un mes logramos lanzarlo en España. Es un paso más para llegar a esa estrategia de ser una compañía que cubre todo el espectro de enfermedades graves de piel.

España ha sido el tercer país donde se ha lanzado este tratamiento. Es un mercado estratégico para Leo Pharma.

Hay cifras de facturación, pero, ¿cuál ha sido el beneficio?

Tenemos cifras de grupo. En España se ha hecho una inversión sin precedentes. En 2021 hicimos un cambio de estructura, ha entrado un nuevo partner para incrementar la capacidad de inversión hasta 2030. Queremos lanzar un producto cada dos o tres años y para eso necesitamos un grado de inversión muy alto.

A largo plazo, lo más importante es confirmar que somos capaces de lanzar y atraer nuevos productos

¿Cuáles son los objetivos de la compañía a corto y largo plazo?

A corto plazo, tener éxito con los lanzamientos que hemos hecho recientemente. Ser referentes.

A largo plazo, lo más importante es confirmar que somos capaces de lanzar y atraer nuevos productos para completar la estrategia que nos hemos marcado hasta 2030. Queremos multiplicar por cuatro la facturación global y lanzar un nuevo producto cada dos o tres años.

Esto casi nadie lo hace en la industria farmacéutica. Es un objetivo muy ambicioso cuando solo miras a un área terapéutica. El grado de transformación de Leo Pharma será importante para los próximos años y el objetivo es crecer de una manera sostenida.

Es importante fortalecer el pipeline con productos propios y adquiridos para poder lograr lanzar al mercado nuevos tratamientos cada dos o tres años.

A finales de 2021 el Gobierno aprobó el PERTE 'Salud de Vanguardia'. ¿Qué le parece este proyecto estratégico? ¿Cumple con las expectativas de la industria farmacéutica?

Una de las grandes respuestas que esperamos del Gobierno es que considere la innovación como algo prioritario dentro de su hoja de ruta. Queremos que se reconozca la innovación y que esta llegue a los pacientes en un tiempo considerable.

La industria ha recibido con agrado que el Gobierno busca nuevas formas de trabajar. Leo Pharma hace justo esto, buscar partners. Hay que decir que España es uno de los mercados donde la compañía más invierte en I+D.

Así, todas las iniciativas del Gobierno que supongan reforzar la investigación y desarrollo serán bien recibidas.

España es un país atractivo para los ensayos clínicos. Sin embargo, los medicamentos tardan más de 500 días en llegar al paciente. ¿Qué iniciativas debería tomar el Gobierno para atajar este problema? ¿Y la industria farmacéutica?

Estamos muy enfocados en el desarrollo de innovación, pero a veces nos olvidamos de que el objetivo es que esté disponible para los pacientes. No puede ser que los nuevos tratamientos se retrasen tanto en España si lo comparamos con un paciente alemán o francés.

El producto que hemos lanzado recientemente ha tenido una rápida aprobación en España. Esto es lo que se espera, pero no pasa siempre en España.

Hay un estudio importante sobre el tiempo que esperan los pacientes españoles para acceder a la innovación. Un periodo que es largo. He de decir que hay un diálogo permanente entre la Administración y la industria farmacéutica sobre este tema. Hay compromisos.

El convenio anual o la tasa de genéricos y biosimilares sirven para generar ahorro. Son herramientas para canalizar los fondos y que la innovación no sufra. La innovación siempre va a llegar, pero hay que incluirla en los presupuestos para que sea una realidad.

¿Cómo está afectando el incremento del precio de la energía en las operaciones de Leo Pharma?

Si hablamos de Leo Pharma a nivel global, está afectando. Sabemos que hay un incremento importante de los costes de producción y distribución de nuestras soluciones. Es algo que monitoreamos en todo momento y para lo que buscamos soluciones con el objetivo de minimizar el impacto en nuestro beneficio.

En España no tenemos fábricas. El impacto principal se da en el combustible y la electricidad de la sede. El incremento de los precios no tiene un impacto tan inmediato sobre los beneficios de la filial.

El área de 'business deveploment' está escaneando de manera constante el mercado

La compañía tiene que asumir los costes extra al no poder trasladarlos a los medicamentos…

Ni en España ni casi en ningún país de Europa. Hay que buscar otras soluciones, pero creemos que es una situación transitoria. De no serlo, habrá algún tipo de negociación con las entidades públicas. Esto aún no está en la hoja de ruta porque confiamos en que sea una situación transitoria.

España es un país importante para la I+D de Leo Pharma. ¿Hay previsión de incrementar la inversión en nuestro país?

En los últimos años, Leo Pharma ha mantenido una cifra cercana a los dos millones de euros. No nos alejaremos de esta cantidad aunque los proyectos sean distintos.

Durante la pandemia, por ejemplo, hemos invertido en estudios sobre el impacto de la Covid sobre trombosis, en el nuevo producto lanzado… Ahora mismo, seguimos trabajando en nuevos productos y España jugará un papel importante. Es un país referente para la realización de ensayos clínicos, desde fases precoces hasta las más avanzadas.

En España hay una buena capacidad de reclutamiento y respuesta de los centros, así como una alta colaboración. Nuestra inversión en I+D se mantendrá.

¿Qué previsiones tienen para 2022 en cuánto a nuevos lanzamientos? ¿En qué está trabajando actualmente la compañía?

El último lanzamiento ha sido un hito para la compañía porque llegará a pacientes que no tenían una respuesta para su enfermedad. Pero seguimos buscando soluciones para enfermedades de piel que no tienen un tratamiento.

Uno de los productos que tenemos en pipeline y que se desarrolla en España es un tratamiento para el eccema de manos. Actualmente no existe una respuesta en el mercado para esta enfermedad.

También trabajamos en las áreas de psoriasis, dermatitis atópica, alergias y enfermedades raras de la piel. Pero no solo eso, también miramos hacia fuera con el objetivo de adquirir nuevos productos que aún estén en fase de desarrollo para acabar el proceso y lanzarlos al mercado.

¿Y en cifras? ¿Qué previsiones hay para 2022?

Seguir en la senda del crecimiento. Es un año positivo para Leo Pharma porque habrá refuerzos en diferentes áreas terapéuticas. Va a ser un año fructífero.

¿Está entre los objetivos de la compañía 'salir de compras' en 2022?

Nosotros tenemos un área de business deveploment que está escaneando de manera constante el mercado. Lo más importante es buscar productos que respondan a necesidades médicas no cubiertas. Ya tenemos moléculas identificadas en el mercado, pero es un proceso largo.

¿Y adquirir empresas?

No puedo decir ni que sí ni que no. No hay planes, pero pueden surgir como consecuencia de una molécula o grupo de moléculas que sean interesantes para Leo Pharma. Todo puede ser.

