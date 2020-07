El precio de la vacuna del Covid-19 en España rondará los 3 euros por dosis

La pandemia del Covid-19 ha sumido al mundo en una crisis sin precedentes históricos cercanos. No solo por la virulencia de la enfermedad, sino por que ha conducido a una caída de la economía en los países desarrollados que solo se ha dado en tiempos de guerra, como España o Alemania. De ahí que la vacuna del coronavirus se haya convertido en un bien geoestratégico para el que todavía no hay plazos concretos, aunque no se la espera hasta entrado 2021.

¿Cuál será el precio que la industria farmacéutica pondrá a este santo grial del siglo XXI? Según ha podido saber Invertia, el precio por dosis de vacuna del Covid-19 rondará los tres euros por dosis para los países de la Unión Europea, entre ellos España

Dos de esos tres euros irían a cubrir la fabricación del producto y 30 céntimos al sellado y llenado de los viales. Es decir, que 2,3 euros serían imprescindibles para cubrir los costes de producción. Los 70 céntimos restantes serían para que las compañías productoras tuvieran algo de margen de beneficio.

Una de las muchas vacunas que se está probando en humanos para el Covid-19. Athit Perawongmetha Reuters

Sin embargo, estos tres euros no serían una cifra cerrada. Cada vacuna, dentro de todas las que se están desarrollando, se elabora con un método diferente que puede incrementar o bajar su coste. Esta va a ser una variable fundamental que dictará el precio final, en el que también tendrá que ver el número de dosis que serán necesarias para lograr una inmunidad efectiva.

En cualquier caso, cabe recordar que la negociación para acordar un precio no ha dado más que sus primeros pasos (los 'tiras y aflojas' más serios no empezarán hasta que los antígenos se hayan probado en ensayo clínico su eficacia) y que será la central de compras organizada por la Comisión Europea, en la que está España, la que que pacte una cifra con la industria del medicamento.

Cabe recordar que, en cualquier caso, la industria farmacéutica se ha comprometido a que el precio de la vacuna será accesible para todos los países, por lo que habrá diferentes precios.

De hecho, la Fundación Bill y Melinda Gates ha puesto sobre la mesa financiación para abaratar lo máximo posible la vacuna para países en vías de desarrollo en la que promete ser la mayor campaña de vacunación de la historia de la humanidad.

Plazos

Ahora la cuestión está en los plazos. Este mismo lunes, las autoridades estadounidenses aseguraban a la 'NBC' que tras el verano comenzaría la producción de la vacuna del Covid-19 en su territorio.

Varios fabricantes ya han indicado que podrían dar este paso. Pero, eso sí: la vacuna que se fabrique no habría pasado aún las pruebas de eficacia y existe el riesgo de que los viales que se produzcan sean inservibles.

Sin embargo, ninguna compañía se atreve dar ningún vaticinio concreto sobre cuándo lo harán. Por lo pronto, son dos los antígenos mas avanzados y que podrían arrojar cuanto antes resultados de eficacia, los de Moderna y AstraZeneca.

Precisamente, las dosis de la vacuna de Moderna que se vayan a destinar a Europa se envasarán y se sellarán en las instalaciones que tiene la farmacéutica Rovi. Cientos de millones de viales se acabarán en sus instalaciones de Madrid a partir de 2021.

Salvador Illa, ministro de Sanidad. ADP

Y no va a ser la única compañía española que vaya a dedicarse a este fin. Como ya contó Invertia, Salvador Illa y su Ministerio de Sanidad han movido personalmente hilos para que nuestro país no se quede fuera de la producción de la vacuna Covid-19, a pesar de que no haya instalaciones que permitan la fabricación completa de este producto.

Pero sí al envasado y llenado de viales. Además a la ya citada Rovi, también pueden realizar esta actividad otras dos empresas en nuestro país: Reig Jofre y Normon. La farmacéutica catalana está negociando con varios de los desarrolladores de la vacuna del Covid-19. Se da por hecho que cerrará un acuerdo, puesto que está adecuando las instalaciones para esta labor.

Cabe recordar que numerosas multinacionales farmacéuticas están desarrollando sus proyectos de vacuna del Covid-19, entre ellas Johnson & Johnson, Sanofi, Pfizer y MSD.