Wallbox pisa el acelerador en su expansión norteamericana antes de poner en marcha su primera fábrica en EEUU

Wallbox refuerza su apuesta por Norteamérica. El fabricante español de cargadores para vehículos eléctricos y de gestión de la energía, continúa su expansión en un mercado en el que está apuntalando asociaciones estratégicas y abriendo nuevas instalaciones clave para su negocio.

Tras la apertura del mercado canadiense a principios de este año, Wallbox ha puesto en marcha nuevos acuerdos con empresas multinacionales de la región a la vez que refuerza sus operaciones en Ontario.

La compañía ha anunciado la ampliación del acuerdo con Uber para simplificar la transición a los vehículos eléctricos de los conductores de la plataforma de movilidad en Canadá. Estos conductores pronto tendrán acceso al paquete de carga de vehículos eléctricos con descuento de Wallbox que incluye un Pulsar Plus, el cargador más vendido en todo el mundo, y el servicio de instalación.

Paralelamente, Wallbox ha empezado a vender sus productos a través de la plataforma online Best Buy, con el objetivo de ofrecer cargadores domésticos inteligentes para vehículos eléctricos y satisfacer la creciente demanda de estos aparatos. Se espera que Best Buy venda las versiones de 40 y 48 amperios de Pulsar Plus.

Refuerzo de las capacidades logísticas

En Canadá, Wallbox también ha anunciado la apertura de un nuevo almacén en Mississauga, Ontario. El objetivo de este movimiento es que las instalaciones canadienses proporcionen servicios logísticos completos, incluyendo almacenamiento, gestión de inventario y servicios de transporte.

Por lo que respecta a Estados Unidos, Wallbox ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo almacén en Burlington, Carolina del Norte. Esta instalación en la Costa Este tiene previsto dar apoyo al almacén que la compañía ya tiene en la Costa Oeste, localizado en Bloomington, California. Estas dos localizaciones han sido elegidas estratégicamente para que Wallbox esté bien posicionada de cara a reducir los tiempos de tránsito y los costes de transporte para los clientes de toda Norteamérica.

"Estas instalaciones serán aún más importantes una vez que nuestra nueva fábrica en Arlington esté operativa, lo que esperamos que ocurra a finales de este año. Con un almacén en Carolina del Norte, otro en California y una nueva planta en Texas, creemos que estaremos en una buena posición para dar servicio a todo el territorio de EEUU y hacerlo en menos de 72 horas", explica Oriol Riba, director de Operaciones de Wallbox.

Nueva factoría en EEUU

La apertura del almacén de Burlington se produce tras el reciente anuncio de Wallbox de la puesta en marcha de su primera planta de fabricación de cargadores para vehículos eléctricos en Arlington, Texas. Se espera que la planta de alta tecnología de 12.000 metros cuadrados tenga capacidad suficiente para apoyar plenamente los planes de expansión de Wallbox en Norteamérica durante la próxima década.

La española tiene previsto que la planta empiece a fabricar en otoño de 2022. En una fase inicial, Wallbox espera fabricar más de 250.000 unidades en 2022. Una cifra que se disparará hasta las 500.000 unidades en 2025.

"Nuestra expansión en Norteamérica es un reflejo de nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento global", ha añadido Douglas Alfaro, director general de Wallbox, Norteamérica. "Con el crecimiento de nuestra red de almacenes creemos que podremos optimizar el cumplimiento y dar servicio a los clientes de forma más rápida y eficiente. Las nuevas instalaciones de almacén, junto con nuestras asociaciones con Uber y Best Buy, fortalecen aún más nuestra huella en toda la región”, ha concluido Alfaro.

