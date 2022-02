El Gobierno ultima la aprobación de las medidas pactadas con los transportistas ante las dudas de la patronal

El Comité de Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC) lleva unos días mostrando su intranquilidad ante la promesa del Gobierno de aprobar las medidas acordadas el 17 de diciembre y que permitieron desconvocar tres días de paros previstos para Navidades. Medidas que aún no se han aprobado, pero que lo harán “próximamente”, aseguran fuentes del Ministerio de Transportes a este medio.

Este conjunto de 20 medidas -que se están redactando y configurando- serán aprobadas en forma de Real Decreto ley en uno de los próximos Consejos de Ministros, según explican. De esta forma, estarían más o menos en plazo con la promesa realizada a la patronal de los transportistas.

Sin embargo, la CNTC ha mostrado su inquietud si la redacción final no responde a la letra y el espíritu de esos acuerdos. ¿Dónde está el problema? En una de las reivindicaciones históricas del sector que consiguieron en el acuerdo de hace dos meses: la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga.

La CNTC cree que el Gobierno pretende cambiar esta medida tras ver algunas excepciones en un borrador presentado por el Ministerio de Transportes la semana pasada, aseguran fuentes de la patronal a EL ESPAÑOL-Invertia. Algo que en su opinión se debe a “presiones de los cargadores” hacia el Gobierno para que sean los camioneros los que realicen la carga y descarga.

Ante esto, el Ministerio de Transportes no se ha pronunciado y solo han reiterado a este medio que las medidas se aprobarán “próximamente”.

Los transportistas no están dispuestos a ceder. “El CNTC no aceptará ningún texto que no recoja taxativamente la integridad de lo acordado”, avisan, a la vez que dejan la puerta abierta a posibles movilizaciones en caso de que el Gobierno no apruebe lo acordado.

Medidas aprobadas

Cabe recordar que el pasado 17 de diciembre se llegó a un acuerdo entre el CNTC y el Gobierno que la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, calificó de “histórico”. Este, además, permitió desconvocar los paros para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Hasta seis reuniones fueron necesarias para sellar la paz entre las partes.

Además de la carga y descarga, también se firmó el compromiso de reducir a la mitad los tiempos de espera y el de incorporar de forma imperativa en la Ley la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, sin posibilidad de pacto en contrario.

Asimismo, destaca la trasposición de la directiva de trabajadores desplazados, el refuerzo de los medios de inspección para evitar la competencia desleal y la creación de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías.

Dentro del Plan de Recuperación, se va a subvencionar la construcción de aparcamientos seguros para camiones, con una inversión total de 20 millones de euros y se va a diseñar un plan de conversión progresiva de los aparcamientos de vialidad invernal a aparcamientos seguros. También se invertirán 140 millones de euros para la digitalización de empresas de transporte y capacitación digital de los profesionales.

