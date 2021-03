El factor clave que decidirá el emplazamiento de la primera planta de baterías en España: la conexión ferroviaria

Una vez anunciado que España contará con, al menos, una gran fábrica de producción de baterías dedicadas al coche eléctrico, queda conocer dónde estará ubicada. En esta decisión en la que multitud de factores van a tener que ser tomados en cuenta pero en la que uno de ellos va a tener un peso crucial: la conexión ferroviaria del emplazamiento de la instalación.

Pese a que los primeros comentarios daban por hecho que la nueva fábrica se levantaría cerca de los terrenos de la planta de Martorell, el pasado sábado Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo abrió el abanico de posibilidades. En el anuncio inicial que realizó el jueves 4 de marzo, la ministra utilizó el término "cerca" para referirse al emplazamiento de la fábrica.

Tras la presentación del proyecto Fast Future Forward (F3) la semana pasada, Maroto concedió una entrevista a La Vanguardia en la que le preguntaron directamente por el significado de "cerca" a lo que la ministra contestó: "Cerca de Martorell quiere decir que no vamos a tener que traer las baterías de China. Cerca significa España. No hemos decidido todavía la localización. Lo importante era dar a conocer ya este proyecto estratégico".

De izquierda a derecha: Reyes Maroto, ministra de Industria; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; Herbert Diess, CEO de Vokswagen y Wayne Griffiths, presidente de Seat, durante la reciente visita a la planta de Martorell.

Estas declaraciones refrendaban los comentarios de varios implicados en el proyecto de la planta de baterías que señalaban que muchos de los detalles de esta instalación están por decidir. Para empezar, el arranque del proyecto está condicionado al apoyo de Bruselas al PERTE en el que se enmarca. Un proceso que no cuenta con un calendario claro, que debe pasar por el Consejo de Ministros, ser remitido a la Comisión Europea y recibir la luz verde comunitaria antes de ponerse en marcha.

En paralelo a estos procesos administrativos, las negociaciones para ubicar el emplazamiento de la planta de baterías están siguiendo su propio curso. La decisión final surgirá de un cocktail de ingredientes en los que se mezclan ingredientes políticos y técnicos. Pese a que la primera parte de esta fórmula tendrá un importante peso, las cuestiones técnicas acotan sumamente los lugares donde puede ubicarse el centro de producción de baterías debido al poco tiempo que hay para ponerla en marcha y todo el entramado que la rodea.

Un proceso a contrarreloj

Los planes de Seat y Volkswagen señalan que en 2025 las plantas españolas ya estarán produciendo coches eléctricos. Un calendario extremadamente corto para la industria del automóvil. Más aún cuando hablamos de un proceso industrial totalmente nuevo. La logística de la fabricación del coche eléctrico es radicalmente distinta a la del coche de motores térmicos. No estamos hablando de modelos antiguos a los que se les cambia el sistema de propulsión si no de vehículos conceptualizados desde cero.

En lo que tiene que ver con la propia planta, la entrada de automóviles eléctricos implica utilizar una plataforma nueva, lo que hace que haya que trasformar la línea de montaje y producción entera. Pero es que, además, la logística de los procesos también se renueva completamente debido a que los componentes de estos nuevos modelos no tienen nada que ver con los de sus predecesores.

A todos estos elementos hay que sumar un condicionante más: la sostenibilidad. El objetivo de llenar la carretera de coches eléctricos no es otro que el de reducir las emisiones que generamos cuando nos trasladamos en uno de estos vehículos. No tendría ningún sentido que, su proceso de producción, no siguiera las mismas guías. En este sentido, el grupo Volkswagen ha puesto en marcha un profundo proceso para que tanto sus plantas como toda su cadena logística reduzcan drásticamente su impacto ambiental a lo largo de esta década.

Es en este punto donde el factor ferroviario va a desempeñar un papel, aún más importante que el actual, en la logística de la producción de coches eléctricos en España y, más concretamente, en lo relacionado con la producción y el transporte de las baterías.

Nuevo diseño de los vehículos

Como indicábamos, los componentes de los nuevos vehículos eléctricos van a ser radicalmente distintos a los de los modelos de motorizaciones tradicionales. Una cuestión en la que la batería lo cambia todo. Si hasta ahora el diseño de los coches puede considerarse "motorcéntrico", en esta nueva etapa todos los elementos giran en torno a la posición de la batería.

Al margen del cambio que esto genera para el propio habitáculo, es interesante resaltar que, en la práctica totalidad de los diseños, la batería aprovecha todo el espacio del suelo del vehículo. La razón de esto es maximizar el número de células que serán las encargadas de dotar de una mayor capacidad a la batería y, por lo tanto, de mayor autonomía a los vehículos.

Diseño de la plataforma para vehículos eléctricos del grupo Volkswagen denominada MEB.

Volkswagen ha centrado todos sus esfuerzos en el diseño de sus vehículos eléctricos en la plataforma MEB, que es la base sobre la que está ya desarrollando sus modelos ID.3 e ID.4. La evolución de esta plataforma en la MEB Lite, también denominada MEB Entry, sería la destinada a la familia de vehículos urbanos, conocidos como ID.1 e ID.2 que son los que aspiran a producir las plantas de Martorell y Landaben del grupo Volkswagen.

El peso de las baterías

El ferrocarril va a jugar un papel clave en la logística del traslado de las baterías entre la planta en la que se fabriquen y las plantas donde se ensamblen en los coches. No sólo por su componente "sostenible", sino por una cuestión mucho más operativa: su peso. Ningún elemento que tiene que ser trasladado desde el exterior de las plantas de Volkswagen en la actualidad para producir los actuales modelos tiene el peso de las baterías de los futuros vehículos eléctricos. Un cambio al que ya ha hecho frente el gigante automovilístico en Alemania.

Las baterías de los actuales modelos ID.3 e ID.4 rondan los 400 kilos. Los elementos más pesados de los coches de combustión tradicional que llegan desde fuera de las factorías van de los 50 a los 170 kilogramos. Según señalan desde Seat, actualmente el elemento que más pesa es la caja de cambios del nuevo León que alcanza los 49 kilos. En Landaben este elemento sería el motor que es transportado por ferrocarril desde Alemania y alcanza los 170 kilogramos.

Si en el futuro las producciones de coches eléctricos llegan al nivel de las actuales, Volkswagen se ha marcado el objetivo de que el 70% de sus ventas sean de esta categoría en 2030, las plantas necesitarían cientos de baterías al día. La única solución operativa para este problema está en el ferrocarril, que es la opción que Volkswagen ya usa en los vehículos eléctricos que actualmente tiene en producción.

Infografía que resume el proceso fabricación de baterías de Volkswagen en Alemania.

En la actualidad, las celdas de las baterías de los ID.3 e ID.4 son producidas en la planta polaca LG Chem. En esa instalación se agrupan por módulos y son transportadas por ferrocarril a Brunswick. En esta planta se configuran los paquetes completos de baterías que, más tarde, son enviados por ferrocarril a la planta que el gigante alemán tiene en Zwickau donde se producen los actuales modelos eléctricos.

Al optar por el transprote ferroviario, Volkswagen ha evitado que decenas de camiones pesados tengan que recorrer miles de kilómetros al día cargados de baterías. Algo que se hace con una serie de trenes semanales que recorren la ruta electrificada entre las plantas alemanas y la fábrica de baterías polaca. Un modelo logístico cuyo concepto se pretende replicar en el caso de España.

Pocos emplazamientos con esa capacidad

Todos estos condicionantes provocan que el emplazamiento de la futura planta de baterías tendrá que tener una excelente conexión ferroviaria ya lista. Diferentes fuentes consultadas indican que, para cumplir el objetivo de que en 2025 la planta de Martorell produzca coches eléctricos, es imposible construir infraestructuras ferroviarias nuevas. Los plazos y los volúmenes necesarios obligan a que esta instalación se ubique en un gran nodo ferroviario que ya esté operativo.

Desde el sector del transporte de mercancías indican que esto limita el número de emplazamientos que podrían albergar la fábrica. Además, la ubicación tiene que asegurar una buena conexión, al menos, con Martorell y Landaben. Así las cosas, los centros logísticos de Álava, Navarra, Zaragoza y Barcelona parten con una gran ventaja respecto a otras potenciales ubicaciones.

En el caso de la provincia vasca juegan a favor sus actuales instalaciones y la buena conexión tanto con el corredor Atlántico y sus puertos como con el aeropuerto de Vitoria, cuarto más importante de España en la categoría de carga. Por su parte Navarra parte con la ventaja de ser territorio perfectamente conocido por Volkswagen, que ya está totalmente adaptado a los estándares del grupo y tendría gran facilidad para generar un puente ferroviario con Martorell.

Imagen de la planta de Volkswagen en Landaben, Navarra.

Como en todo lo referente con la logística, Zaragoza aparece como una ubicación en la que todo son ventajas. Es el nodo de unión natural entre los corredores ferroviarios mediterráneos y cantábrico, cuenta con capacidades automovilísticas contrastadas y el segundo aeropuerto de carga más importante de España.

Finalmente, La provincia de Barcelona aparece como el punto ideal para Martorell donde las ofertas de suelo público no se han hecho esperar. De hecho, durante los últimos años Adif ha realizado una serie de actuaciones dedicadas a potenciar las capacidades de la línea Barcelona-Vilafranca del Penedès-Sant Vicenç de Calders para el desarrollo del Corredor Mediterráneo a su paso por Cataluña, que finalizaron el pasado verano.

En este sentido, destaca la adecuación del túnel de Martorell. Este tramo es de especial relevancia ya que registra unas de las mayores densidades de paso de trenes de toda España, con 250 circulaciones diarias entre tráficos de pasajeros y de mercancías. En total, las obras incluyeron el montaje de 9.870 m de vía, la colocación de 10.000 m de catenaria, así como, las instalaciones de seguridad y comunicaciones.

Dimensión política

Y en este punto la dimensión política seguramente sea la que más juegue en su contra. Diferentes voces relacionadas con el proyecto de las baterías señalan que Martorell y su industria auxiliar ya tienen asegurados los 5.000 millones de inversión anunciados por Seat para producir el coche eléctrico en esa planta. Además, de irse a ubicar en esa zona, no tendría sentido no haberlo anunciado ya. Es aquí donde el término "cerca" y su posterior explicación de la ministra Maroto, restarían puntos a los alrededores de Martorell.

El proyecto Fast Future Forward pretende tener un impacto grande en las medianas y pequeñas empresas para intentar crear campeones nacionales de los nuevos procesos asociados a la electrificación. Algo que daría más puntos a la posibilidad ubicar la planta de baterías en una ubicación, bien conectada, pero distinta a Martorell. De esta manera, en lugar de focalizar el impacto en una región se generarían dos focos de innovación. Uno más pegado a las baterías y otra a la producción en sí misma.

En este punto otras regiones como Extremadura y Valencia podrían entrar en la ecuación, pero parten con desventajas. Pese a que Extremadura contará con producción propia de litio, el ajustado calendario y su déficit de infraestructuras ferroviarias juegan en su contra. Algo similar a Valencia que en 2025 no tendrán a pleno rendimiento las capacidades logísticas que le ofrecerán el corredor Mediterráneo.

Pecovasa, el otro potencial beneficiado

Además de las infraestructuras, la operación de este tipo de servicios también tendrá un actor principal: Pecovasa. Esta compañía de transporte de mercancías especializada en la industria del automóvil está participada en un 85% por Renfe y en un 15% por Deutsche Bahn Ibérica Holding. Una filial del operador alemán que, precisamente, es la compañía que opera el traslado de baterías entre Polonia y las plantas alemanas de Volkswagen en el caso de los modelos actualmente en producción.

Imagen de un tren de Pecovasa.

Esta empresa está especializada en la organización y realización de servicios de transporte de automóviles, piezas y componentes, tanto a nivel nacional como internacional, así como en la prestación de servicios logísticos y auxiliares. Tiene gran experiencia en conectar las fábricas de automoción con puertos y con centros logísticos de distribución y realiza transportes internacionales a países europeos. Actualmente dispone de 258 vagones porta-automóviles. Sin ir más lejos, durante el último ejercicio transportó 228.268 vehículos.

Así las cosas, durante las próximas semanas se espera que los contactos al más alto nivel continúen antes de tomar una de las decisiones que más impacto va a tener para el tejido industrial español. La selección de la ubicación de la futura planta de baterías abre la puerta al desarrollo de un nuevo polo industria especializado en uno de los segmentos que más futuro tiene por delante.

Además, esta decisión tendrá como efecto secundario la posibilidad de impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. Una tarea pendiente en España a la que, la nueva era guiada por los criterios de la sostenibilidad, le brinda una oportunidad de oro para incrementar su cuota de mercado.