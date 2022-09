Este es el mejor mes para jubilarse y cobrar una pensión más alta según los expertos

Obtener la mejor jubilación posible es algo que a todos nos preocupa en España, ya que, junto a dejar de trabajar, se asocia una pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, y pese a que hay unos requisitos, no siempre es fácil calcular la pensión de jubilación que nos va a quedar.

¿Qué es una pensión de jubilación?

Se entiende por pensión de jubilación aquella que se percibe una vez cumplida la edad para dejar de trabajar. Es una prestación que se debe solicitar a la Seguridad Social y su cuantía varía en función de los años cotizados, de la base reguladora, así como del IPC establecido en el momento de la solicitud.

¿Qué tipos de pensión de jubilación existen?

En la actualidad, existen dos tipos de pensión de jubilación: la contributiva y la no contributiva.

La pensión contributiva es aquella que se percibe una vez se han cumplido los años de cotización necesarios. En este caso, la cuantía se calcula, como hemos dicho anteriormente, de acuerdo con la base reguladora de los últimos 15 años. No obstante, si se opta por una jubilación anticipada, también se puede percibir esta pensión si se han cotizado, como mínimo, 15 años y asumiendo los porcentajes de minoración del importe establecidos a tales efectos.

Por otro lado, la pensión no contributiva es aquella que se percibe cuando no se han cotizado los años mínimos para obtener la contributiva, es decir, 15 años. En este caso, las cuantías que se perciben van desde los 658 euros (cuando no hay cargas familiares) y los 890.50 euros (cuando se tiene el cónyuge a cargo).

Requisitos para obtener una pensión de jubilación

Para poder cobrar la pensión de jubilación contributiva es necesario haber cotizado una serie de años. Este período se va modificando año tras año para aquellos que no han cubierto los 37 años y seis meses. Así, durante este 2022 podrán jubilarse con el 100 % de la base reguladora aquellos que hayan cotizado los mencionados años a la edad de 66 años. Por el contrario, aquellos que tengan el período cotizado cuando cumplan los 65 también podrán acceder a esta prestación.

Variables que influencian en el importe de la pensión de jubilación

A la hora de calcular la pensión de jubilación son varios los aspectos que influyen en ella. Así, por ejemplo, la base reguladora de los últimos 15 años cotizados es uno de los valores de referencia.

Como hemos dicho, haber cotizado la totalidad de años también hace que la cuantía sea superior. Es decir, si no llegamos a los 37 años y seis meses cuando tenemos 65, pero queremos la jubilación anticipada deberemos asumir un porcentaje de pérdida que varía en función de los años que avancemos este trámite.

Otro detalle que se debe tener en cuenta y que juega como una variable a la hora de establecer la cuantía a percibir, es el IPC. A cuanto más elevado sea este, más pensión se cobra. Y este varía casi mes a mes. Por ello, los expertos señalan que, pese a que es imposible definir cuándo el IPC será más elevado, sí hay unos meses en los que mejorará las cuantías de la prestación que se percibe.

¿Cuál es el mejor mes para jubilarse según los expertos?

Teniendo en cuenta el consejo de los expertos y lo que hemos expuesto sobre el IPC, la tendencia es que los meses que están pasando la mitad del año (julio y noviembre), incluso diciembre, están más sujetos a tener un Índice de Precios de Consumo (IPC) más elevado y con ello, quienes pretenden jubilarse entre estos meses es posible que consigan una mejor base de pensión.

Sin embargo, los mismos expertos reconocen que no es fácil saber cuándo las cuantías van a sufrir un incremento, por lo que aconsejan que, antes de hacer la solicitud, se use el simulador de la Seguridad Social.

Simulador de la prestación de jubilación

En la página web de la Seguridad Social, los interesados pueden encontrar un simulador mediante el cual se calcula, orientativamente, la pensión correspondiente de acuerdo con los datos aportados por el trabajador, así como con los últimos datos disponibles sobre el IPC.

Para acceder a este simulador, no es necesario contar con certificado electrónico, sino que puede hacerse desde la misma sede electrónica. De esta forma, será necesario introducir los datos que se indican sin errores para que el cálculo sea lo más aproximado posible. En este sentido, pues, es mejor realizar la simulación con la nómina en mano.

Complementos a la pensión de jubilación

Además de la base reguladora y el IPC, hay otras circunstancias que permite jubilarse anticipadamente sin perder ninguna parte de la prestación, así como aumentar la cuantía. Por ello, determinadas situaciones personales pueden hacer que la pensión sea más elevada.

Haber estado en la mili dentro de un período de tiempo concreto, o bien haber tenido descendencia, son unas de las variables que también se toman en cuenta. Por este motivo, siempre resulta mucho mejor acudir a las oficinas de la Seguridad Social e informarse presencialmente sobre cuál es el mejor momento para pedir la jubilación.

Pedir cita a la Seguridad Social

Pedir cita a la Seguridad Social es algo que debe hacer para poder conseguir una vista. Para ello, los usuarios pueden hacerlo desde la web o bien a través del teléfono que la Seguridad Social tiene habilitado a tales efectos.

Cobrar una buena pensión de jubilación es esencial si se quiere mantener la economía familiar; por ello, es necesario acudir a las oficinas de la Seguridad Social para obtener toda la información relativa al mejor momento para solicitar esta prestación.

