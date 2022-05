En primer lugar, a medida que se acerca su jubilación, es buena idea que revise sus inversiones y se asegure de que siguen estando acordes con su situación personal y sus objetivos a largo plazo. Es posible que disponga de diferentes inversiones repartidas entre una cartera de valores, un plan de pensiones o cualquier otro tipo de inversión. Sea como sea, es importante que modifique sus inversiones con el tiempo para que sean siempre coherentes con sus objetivos a largo plazo. Gracias a la guía y actualizaciones periódicas que Fisher Investments España ha elaborado podrá conocer este y otros secretos de inversión.

Fisher señala también que lo importante a la hora de determinar la asignación de activos más adecuada para sus circunstancias es que debe tener en cuenta sus metas a largo plazo y su horizonte temporal. La asignación de activos es la combinación de títulos de renta variable, renta fija, efectivo y otros valores y no se debe decidir únicamente en función de su edad o su fecha prevista de jubilación.

Descubra aquí la guía “7 secretos de inversión para inversores con alto patrimonio” y actualizaciones periódicas sin coste

Reducir la exposición a la renta variable y aumentar la exposición a la renta fija a medida que se acerca la edad de jubilación suele ser una mala elección que disminuye las probabilidades de que su cartera crezca a largo plazo. Es importante destacar que la asignación de activos se realizará en función de sus metas financieras personales y el tiempo que necesita que dure su dinero y esto no poco tiene que ver con su edad de jubilación.

Por otro lado, la mayoría de los inversores no conocen todos los riesgos asociados a la inversión y, frecuentemente, se piensa únicamente en los episodios de volatilidad a corto plazo. A pesar de que este riesgo es real, si tratamos de evitar a toda costa estas oscilaciones pueden aflorar otros peligros como el de quedarse sin dinero durante la jubilación.

Para que esto no ocurra, la guía Fisher Investments España y actualizaciones periódicas aconseja evitar invertir excesivamente en valores de renta fija y no lo suficiente en renta variable para que su cartera no se deprecie con el paso del tiempo. Los inversores inteligentes con un elevado patrimonio saben que la renta variable puede ser un instrumento arriesgado a corto plazo pero que, a diferencia de otros tipos de inversión, puede contribuir al crecimiento de la cartera a largo plazo.

Si analizamos períodos de 20 años desde 1970, observaremos que la renta variable ha registrado un mejor desempeño que la fija en el 85 % de los casos. Además, en esos lapsos de tiempo, cuando la renta variable ha superado a la fija lo ha hecho con un amplio margen. En cambio, cuando ha sido la fija la que ha superado a la variable ha sido con una diferencia más modesta.

La guía y actualizaciones periódicas también señala que uno de los principales riesgos a los que pueden estar expuestas las carteras es el de no conseguir el crecimiento necesario para lograr los objetivos de inversión por haber querido esquivar los episodios de volatilidad a corto plazo.

Invertir en renta variable no es fácil y elegir cómo gestionar los ingresos de jubilación es una decisión importante y potencialmente difícil que dependerá de su situación fiscal, el horizonte temporal de su inversión, su previsión de gastos futuros y otras fuentes de ingresos. Por lo tanto, un asesor financiero independiente o una gestora con amplia experiencia como Fisher Investments España pueden ayudarle a tomar las decisiones de inversión más adecuadas para usted.

Fisher Investments España es el nombre comercial utilizado por Fisher Investments Ireland Limited, Sucursal en España ("Fisher Investments España"). Fisher Investments España está inscrita con domicilio social en Calle de la Comunidad Balear, 1, vivienda 1, 28669 Boadilla del Monte, Madrid (España), con NIF W0074497I, en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 39501, folio 110, inscripción 1, hoja M-701327, y en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Empresas de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo con sucursal en España, con el número 126.

Fisher Investments Ireland Limited es una empresa privada de responsabilidad limitada registrada en Irlanda que también opera bajo la denominación de Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe es una empresa regulada por el Banco Central de Irlanda. La dirección registrada de Fisher Investments Europe es: 2 Georges Dock, 1st floor Dublin 1, D01 H2T6, Ireland.



El presente documento recoge la opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fisher Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en este documento.

