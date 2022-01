Oportunidades de jubilación en 2022: ¿Cuánto dinero necesitaré para vivir tranquilo?

Al preguntar por los objetivos a largo plazo, la mayoría de los inversores responde que le gustaría vivir tranquilo en su jubilación. Tras una vida de trabajo y esfuerzo, todos soñamos con un retiro relajado y sin sobresaltos. Si se siente identificado con estas afirmaciones, es posible que 2022 sea el año en el que comenzar una buena planificación en la que se tengan en cuenta aspectos cómo cuánto dinero necesitaremos y cuándo podremos dejar de trabajar.

Para ayudarle, Fisher Investments España ha creado varias guías y actualizaciones periódicas destinadas a inversores con un patrimonio de 350 000 euros o más en las que se ahonda en aspectos como estos y que le ayudaran a evitar los errores más comunes a la hora de invertir.

2022 es el año para pensar en su jubilación. No importa la edad que tenga o el punto en el que esté en su trayectoria profesional, debe empezar cuanto antes. Lo primero que debe hacer es calcular el dinero que necesitará para tener una jubilación tranquila y feliz. Deberá saber cuánto le costará vivir en la jubilación o cómo generar la renta necesaria cuando llegue el momento. Para hacer una estimación, deberá organizar los gastos en dos grupos: esenciales y discrecionales. En el primer grupo, meterá aquellos gastos de los que no puede prescindir, como pueden ser las hipotecas o préstamos, la manutención, las facturas del hogar, la gasolina o los impuestos.

En el segundo grupo, el de los gastos discrecionales, deberá incluir los viajes, las aficiones o los cursos que le gustaría realizar. Todo aquello que le gustaría hacer cuando disponga de tiempo, pero para lo que necesitará también tener recursos económicos.

¿Cuándo podrá valorar de forma realista la posibilidad de jubilarse? Cuando su cartera sea capaz de proporcionarle el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades durante el resto de su horizonte temporal.

Aproveche el año nuevo 2022 para definir las metas y objetivos. Tenga en cuenta que si no lo hace no podrá determinar cuándo jubilarse. Quizá el horizonte temporal sea uno de los aspectos que más se pasan por alto y lo cierto es que es determinante para una buena planificación.

Para estar bien organizado debe tener en cuenta los gastos en los que incurrirá, los ingresos que recibirá en la jubilación y la inflación, ya que es la culpable de que se reduzca su poder adquisitivo al erosionar el valor real de sus ahorros.

Los errores a la hora de invertir siempre tienen consecuencias dolorosas y más aun si estamos cerca de la edad de jubilación, ya que puede que ya no tenga tiempo para recuperarse. Independientemente de cuánto dinero tenga a su disposición, perder una parte más o menos grande siempre resulta desagradable.

Entre los errores más comunes se encuentra el exceso de cautela, que lleva a los inversores a invertir solo en activos de baja volatilidad. Si bien es cierto que es aconsejable incluir algunas inversiones estables y de baja rentabilidad, cuando busca un crecimiento de la cartera a largo plazo y solo invierte en activos de este tipo -o deja de invertir- está asumiendo el riesgo de quedarse sin dinero en la jubilación.



Si no quiere que esto ocurra, aproveche el año 2022 para comenzar a invertir su dinero de forma que se revalorice en una cartera productiva en la que se incluya tanto renta fija como variable y que esté diversificada, pero no es exceso.

Si a la hora de determinar su patrimonio neto tiene en cuenta todos sus activos, podrá elaborar una estrategia que se adapte bien a sus necesidades. Lo ideal es que cuente con una persona de confianza que le ayude a la hora de definir esta estrategia, ya sea un experto o tan solo alguien con experiencia financiera y que conozca bien su perfil.



