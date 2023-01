JPMorgan AM cree que Estados Unidos puede evitar la recesión pero teme que Europa se vea abocada a ella

Para este primer trimestre de 2023 JPMorgan Asset Management mantiene su escenario base: crecimiento mundial por debajo de la tendencia. Dentro de este supuesto, la gestora da más posibilidades a una recesión en Europa que en Estados Unidos, a pesar de la resiliencia mostrada por la economía del Viejo Continente.

Así lo ha explicado Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de Estrategia de JPMorgan Asset Management para España y Portugal, durante la presentación de la guía para los mercados que trimestralmente elabora la firma.

“Estados Unidos está flirteando con la recesión, que puede llegar en la segunda parte del año. Le quedan unos meses de crecimiento discreto. En Europa no estamos tan seguros de que se pueda evitar ese escenario”, ha explicado ante la prensa.

Los expertos de JPMorgan AM creen que en Estados Unidos ya se empiezan a ver señales de que los tipos más altos están frenando la economía. Un ejemplo de ello es que las ventas del mercado inmobiliario son menores. A pesar de que creen que al mercado inmobiliario estadounidense “le puede quedar algo de corrección”, la situación no tendrá anda que ver con la crisis de 2008.

Otro factor que analizan en JPMorgan AM es el consumo. “A nivel agregado, las familias estadounidenses han perdido 4 trillions de riqueza desde finales de 2021. Esto tiene que acabar impactando en el crecimiento”, ha asegurado Gutiérrez-Mellado. Y con las empresas sucede lo mismo que con las familias, a pesar de tener unos balances más saneados que en el pasado.

Asimismo, en la gestora creen que el mercado laboral en Estados Unidos se está frenando y esperan que esa tendencia continúe.

“Parece que hay indicios de que las medidas” de la Resera Federal de Estados Unidos (Fed) “van calando”, ha subrayado Gutiérrez-Mellado. Por ello, esperan que la inflación general siga moderándose, mientras que ponen el foco en la inflación subyacente -que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos- donde también hay componentes que están mejorando.

Según sus previsiones, la inflación podría moderarse hasta el 3% a finales de 2023. En este contexto, apunta a que la Fed subirá los tipos una o dos veces durante el primer trimestre del año, hasta situarlos en torno al 5%. Creen que Estados Unidos “puede” con este escenario “sin entrar en una recesión”.

Por el contrario, no están seguros de que Europa pueda evitar un escenario de recesión. De hecho, a día de hoy, otorgan "más posibilidades de recesión en Europa que en Estados Unidos.

"Síntomas de agotamiento"

A pesar de la resiliencia mostrada por la economía europea en los primeros trimestres del año pasado, en los que consiguió crecer por encima de la tendencia, consideran que en la última parte del ejercicio “mostró síntomas de agotamiento”.

Como al otro lado del Atlántico, en el Viejo Continente, “el margen de colchón de ahorro es más bajo”. “Si se complica la guerra, o surge otro shock, el margen para poder volver a consumir es mucho menor”, ha alertado Gutiérrez-Mellado.

La hoja de ruta de la gestora para el Viejo Continente es “una primera parte del año más complicada desde el punto de vista del crecimiento económico”, mientras que en la segunda mitad se registrará algo de recuperación.

Respecto a los precios, la firma ha advertido de que la caída de la inflación subyacente en Europa todavía no ha comenzado. Aunque Gutiérrez-Mellado no ha querido detallar los pasos que dará el Banco Central Europeo (BCE) para conseguir que se modere ha señalado que los responsables de política monetaria podrían parar de subir los tipos en el 3%. “Si ven que la inflación no cae” ese nivel podría ser mucho más elevado.

Sin bajadas

En cualquier caso, en JPMorgan AM consideran que “la inflación se está desacelerando” y que “el final de las subidas de tipos está más cerca”. Pero después de las subidas vendrá una pausa. En contra de los que espera el mercado, la gestora retrasa las bajadas de las tasas, para las que no fija una fecha concreta.

