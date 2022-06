Técnicas Reunidas busca suelo para frenar la caída del 15% del precio de sus acciones

La semana no está comenzando precisamente bien para las acciones de Técnicas Reunidas. Algo que realmente ya se podía sospechar tras el comunicado realizado el pasado viernes tras el cierre del mercado a la CNMV.

En él se podía leer que uno de sus mayores clientes, el consorcio formado por Neptune Energy y Sonatrach, había solicitado la ejecución de los avales de fiel cumplimiento de la planta de Touat Gaz en Argelia que le fue adjudicada a Técnicas Reunidas en el verano de 2013.

Realmente, la planta se puso en funcionamiento en septiembre de 2019, pero el reciente enfado con el Estado español por parte de Argelia ha derivado en una petición formal de ejecución de avales con fecha 8 de junio.

El importe de los avales asciende a 80 millones de euros por lo que la noticia, hecha pública un viernes tras el cierre del mercado era obvio que tendría que ser descontada en la sesión de hoy.

De hecho, el viernes pasado nada hacia presagiar la hecatombe que estamos viendo en el día de hoy porque, tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, el valor salvaba por segunda vez en pocas sesiones la media móvil de largo plazo y cerraba en positivo y alejado de ella.

Evolución de las acciones de Técnicas Reunidas Eduardo Bolinches ProRealTime

Hoy la situación en bien distinta. Mucha presión vendedora que está haciendo que el valor no sea capaz de poder reaccionar más allá de unos céntimos de euro y durante unos breves minutos.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

De hecho, mientras escribo el presente artículo estoy viendo un nuevo ataque en el que se está poniendo en aprietos a los 7 euros acumulando una caída del 15% respecto el cierre del viernes pasado.

No obstante, este nivel de precio por sí solo no creo que sea suficiente. Es número entero y por lo tanto es un fuerte soporte, pero realmente el soporte más serio y fuerte no lo encontramos hasta la zona de los 6,70 euros.

Allí tenemos los mínimos del pasado mes de febrero y marzo y por lo tanto son los únicos capaces de poder darle la vuelta a la cotización para iniciar una reacción alcista acorde a la bajada sufrida.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan