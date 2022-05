Atentos a las acciones de Inditex que quieren dejar atrás la indecisión de los dos últimos meses

Si bien es cierto que el impacto de la guerra sobre Ucrania que le ha llevado a cerrar sus tiendas en Rusia en línea con el resto de grandes compañías buscando un boicot efectivo no ha tenido mucho efecto sobre la cotización, esto es debido a que la penalización en bolsa de las acciones de Inditex ya venía de mucho antes.

De hecho, desde que se marcasen máximos en el pasado mes de noviembre en los 31,67 euros, el valor ha estado bajando a mayor o menor velocidad hasta el pasado mes de marzo, en el que veíamos el precio en los 18,12 euros para luego proceder a una confección de una cuña ascendente que ahora está próxima a su ruptura.

Estamos hablando por lo tanto de una corrección de más del 40 por ciento en poco más de cuatro meses de tiempo y de la que apenas hemos recuperado un tercio de su valor en las primeras tres sesiones de la reacción alcista previas a la confección de la cuña ascendente. A fecha de hoy apenas hemos recuperado el 20 por ciento tras haber transcurrido más de la mitad del tiempo del periodo que se invirtió en bajar tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches ProRealTime

Yo siempre he mantenido que este tipo de figuras triangulares suelen fallar como escopeta de feria y por eso es necesario tener la paciencia suficiente como para poder esperar a ver su ruptura por cualquier de sus dos lados y solo entonces actuar en consecuencia.

De hecho, sin ir más lejos una cuña como la que presenta este gráfico la encontraremos en los libros de análisis técnico como cuña ascendente bajista precisamente porque suele romper por la parte inferior. Sin embargo, en estos momentos todo parece que estamos muy próximos a ver la ruptura por la parte de arriba. De ahí la importancia a esperar que rompa antes de tomar una decisión al respecto.

No obstante, en donde no hay discusión posible es en el potencial movimiento al que vamos a asistir una vez veamos la ruptura de la figura y que no es otra cosa que el cateto del triángulo que no está pintado en el gráfico.

Esto nos deja por lo tanto un movimiento potencial de casi dos euros y medio una vez que los precios puedan escapar de dicha figura en la dirección en la que rompa.

Así que toca estar atentos a las próximas sesiones porque el testeo al retroceso del 38,2% de Fibonacci en los 23,30 euros es altamente factible si realmente asistimos a la ruptura de los 21,18 euros.

Sigue los temas que te interesan