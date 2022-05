Wall Street y sus efectos: no mires el dedo, mira la Luna

Ya tenemos a una ingente cantidad de inversores que no ven claro el futuro. Sin embargo, todavía son muy pocos en comparación a la gran cantidad de personas que piensan que lo que hemos vivido hasta ahora es lo que vamos a seguir viviendo.

Piensan algo así como que el pasado es el futuro. Un pasado en el que hemos adquirido una infinidad de malos hábitos que van a ser muy difíciles de erradicar y ahora que nos dirigimos hacia un escenario en donde menos es más y donde prima más la calidad que la cantidad, mucha gente lo va a pasar mal ya que sus cabezas han sido lavadas desde que nacieron para consumir por encima y a costa de todo lo demás.

De hecho, no hay más que ver a nuestro alrededor como tanto en el ámbito personal como social podemos encontrarnos a muchísimas personas consumidas por sus adicciones monetarias mientras que por otro lado no veremos a absolutamente ningún político decirle a su electorado o público en general nada que no quiera escuchar.

La verdad cotiza a la baja desde hace demasiado tiempo mientras que coeficiente intelectual promedio de la sociedad se ha derrumbado y es incapaz de mover ficha ante el nivel de corrupción ampliamente existente.

Son muchos los que me dicen que soy un agorero porque anuncio sufrimiento por el camino. Pienso que este tipo de gente es el de los que te mira el dedo cuando señalas a la Luna, están más centrados en el momento exacto de la predicción que en ver si esto es evitable.

Yo no pretendo acertar el momento exacto. De hecho, no creo que nadie sea capaz de hacerlo, y eso que estoy convencido que los máximos del pasado mes de noviembre quedarán para un largo periodo de tiempo como los máximos históricos en las bolsas. Pero soy consciente que los bancos centrales, en su infinita arrogancia han estado constantemente rescatando a la gente de una realidad inminente.

Ahora se están viendo obligadas a ajustar sus políticas monetarias de una manera récord mientras que nos están diciendo que nos preparemos para un aterrizaje suave de la economía mientras que el Nasdaq 100 pierde los 13.000 puntos que han venido funcionando como soporte prácticamente desde hace un año.

Bonito e interesante panorama es el que se abre si no recuperamos dicho nivel pronto.

Guerra Rusia -Ucrania

