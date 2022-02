Las acciones de Siemens Gamesa hacen bueno el soporte de los 16 euros y reaccionan con fuerza

Sesión de rebote en las bolsas europeas al calor de la continuidad de la reacción alcista en los futuros estadounidenses y concretamente en el caso de las acciones de Siemens Gamesa están llevando a la empresa a lo alto del casillero como valor del selectivo español que más sube en la sesión de hoy.

No obstante, esta subida puede tener trampa ya que es altamente probable que esté más relacionada con la noticia que ha trascendido de que el quinto mayor accionista de Siemens Energy, que es la empresa que mantiene el control de Siemens Gamesa con un 67% de sus acciones, le haya pedido que tome el control total de la cotizada española lanzando una opa sobre el 33% que todavía no posee.

Esta información, realmente ya viene sonando desde hace muchos meses mientras que la cotización solo ha hecho que caer y es ahora cuando realmente Siemens Energy podría lanzar una opa a precios mucho más atractivos que hace meses ya que el precio mínimo a ofertar tendría que ser el precio medio de los últimos tres meses.

Evolución de las acciones de Siemens Gamesa Eduardo Bolinches ProRealTime

Tal y como podemos ver en el gráfico, en el supuesto caso que Siemens Energy lanzase una opa sobre Siemens Gamesa el ahorro es considerable.

Sin embargo, hay un pequeño detalle que muchos inversores no están teniendo en cuenta y que no es otra cosa que realmente Siemens Energy ya tiene el control de la sociedad por lo que necesidad de tener que lanzar una opa solo tendría sentido si quieren excluirla de bolsa.

No sé que es lo que va a pasar al respecto de si habrá opa o no, pero sí que sé que en caso de darse ese escenario van a tener que poner encima de la mesa una prima atractiva que no debe ser nunca inferior a los 18,32 euros.

Además, este nivel de precios es donde se encuentra la siguiente resistencia desde el punto de vista técnico del valor por lo que es altamente probable que alcancemos dicho nivel de precios.

A pesar de ello, es importante resaltar que de alcanzar este nivel de precios, todavía no se rompería la clara pauta de máximos y mínimos decrecientes que presenta el valor desde hace más de un año.

Sigue los temas que te interesan