Barclays le da la puntilla a Telefónica bajando su precio objetivo a los 3,40 euros

Las acciones de Telefónica van camino de cerrar una nefasta semana con una buena caída hoy que dan por roto el nivel psicológico de los 4 euros además del nivel importante por retroceso de Fobonacci del 61,8% de todo el impulso previo del mes de julio y agosto que se sitúa en los 3,8724 euros.

De hecho, no solo está rompiendo esas dos importantes referencias sino que también lo hace con una tercera que tampoco debemos pasar por alto como es la media móvil de largo plazo que pasa por los 3,829 euros.

Y es que esa bajada de recomendación desde sobreponderar a neutral pero sobre todo la bajada en el precio objetivo del valor de la acción desde los 4 euros hasta los 3,40 está infringiendo un enorme daño al precio de la acción que se sostiene como puede con unas caídas ligeramente superiores al 3,5%.

Evolución de las acciones de Telefónica Eduardo Bolinches ProRealTime

Estamos hablando de una bajada en su precio objetivo de casi un 18% que de momento le ha llevado a cotizar ligeramente por debajo de los 3,80 euros dejando un aspecto gráfico bastante feo y que apunta a una posible continuidad correctiva hacia los mínimos que veíamos el pasado mes de julio en los 3,5945 euros.

Eso sí, es altamente probable que veamos hoy una lucha encarnizada por, cuanto menos, la reconquista de la media móvil de largo plazo para evitar un camino directo hacia los mínimos devolviendo la totalidad de todo el impulso previo ascendente.

Lo más normal es que se vea camuflado en una secuencia de dientes de sierra formando máximos y mínimos decrecientes hasta acabar viendo dicho testeo a los 3,60 euros y que aún estará 20 céntimos por encima de su precio objetivo.

Por lo tanto y en conclusión, en la medida que no veamos que se rompe esta pauta de máximos y mínimos decrecientes no vale la pena que apostemos por el valor hasta que no veamos el testeo a los mínimos de este verano.

Será entonces el momento de probar coger otra pequeña reacción a la espera de ver si es la buena que nos lleve a la ruptura de la pauta de máximos decrecientes.

