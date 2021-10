Huawei se queda fuera del futuro 5G en España: Orange y Vodafone no le incluirán en el 'core' ni Telefónica en el radio

Huawei está perdiendo la carrera del 5G en España. Las tres principales telecos que operan en nuestro país, Telefónica, Orange y Vodafone, no le incluirán en los principales despliegues del futuro 5G stand alone (SA) que se realizará sobre redes exclusivas para la nueva tecnología, pese a ser uno de los principales partners de estas operadoras en el desarrollo del 4G.

Una decisión que además contraviene los deseos del Gobierno español que ha apoyado públicamente a Huawei indicando que no será vetado en las redes españolas. Ello, mientras Estados Unidos sigue incluyendo al fabricante en su lista negra económica por sus relaciones con Pekín y sus riesgos de seguridad.

EL ESPAÑOL-Invertia publicó esta semana una entrevista con Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, CEO de Orange para Europa, en la que confirmó que Huawei "probablemente no estará en el core de Orange, aunque es una decisión que no está tomada oficialmente".

Las redes móviles de telecomunicaciones se basan en dos tipos de despliegues: el radio -transmisión pura de datos-, y el core, que almacena datos de red. Hasta ahora lo normal era que el core estuviese en manos de un solo proveedor y que diversificase el radio, pero con el 5G todas las redes serán multivendor (varios proveedores), y el grueso de la red se desplegará en el radio, que se llevará gran parte de la inversión.

De esta manera, el anuncio de Orange significa que Huawei no participará del desarrollo del núcleo de la red de 5G de la teleco francesa -en ninguno de sus mercados, lo que incluye a España-, el más sensible y el que involucra los datos personales de los usuarios de las redes de telecomunicaciones. Mari-Noëlle Jégo-Laveissière justifica esta decisión por las regulaciones que frenan el uso de Huawei a nivel europeo.

Vodafone, sin Huawei en el 'core'

En España, Orange eligió a Ericsson tanto en el core como en el radio 5G, para la transición del 4G al 5G, es decir, las redes non stand alone (NSA), pero hasta ahora no se había pronunciado sobre el stand alone. Pese a ello, la operadora francesa ha dejado la puerta abierta para que entren en el radio.

Con todo, el hecho de que Orange anuncie públicamente que no le incluirá en su core es la puntilla contra Huawei que, con el paso de los meses, está perdiendo peso entre todos sus grandes clientes en Europa y en España.

En febrero, Vodafone hizo un anuncio similar al que realizó Orange en EL ESPAÑOL-Invertia. Su CEO mundial, Nick Reed, indicó que retirará la tecnología de Huawei del núcleo de sus redes europeas tras la decisión de Reino Unido de restringir el papel de la empresa china en su 5G y de las nuevas directrices de la UE sobre los equipos de telecomunicaciones de la firma.

En el caso español, fuentes de la operadora han indicado a este diario que el proveedor para el core 5G stand alone "aún no está decidido". "Se está realizando un proceso de selección en grupo y lo único claro es lo que dijo el CEO y es que no usaríamos sus productos (los de Huawei) en el core de 5G en Europa", han indicado.

La decisión de Vodafone es clave porque de los tres grandes en España era el que más utilizaba al proveedor chino, tanto en el 4G como en el comienzo del 5G non stand alone, realizado sobre las actuales redes desplegadas.

Telefónica con Nokia y Ericsson

Vodafone comenzó a desplegar redes comerciales en quince ciudades españolas hace un año. En la actual red Huawei fue un actor principal, tanto en radio como core, pero a partir del veto de Estados Unidos la operadora dejó de desplegar redes core con el operador de origen chino. No obstante, al igual que Orange, la decisión sobre el radio tampoco está tomada.

En el caso de Telefónica, Huawei ha quedado fuera del despliegue del radio, a falta de que se adjudique el core, un proceso que todavía no ha comenzado. La operadora ha optado por seguir con los mismos proveedores de 5G para la transmisión de datos, es decir, Huawei en Brasil y Alemania; y Nokia y Ericsson en Reino Unido y España.

La operadora eligió a Ericsson y Nokia para su despliegue 5G en España. Las primeras en encenderse serán las grandes urbes y ahí será protagonista Ericsson, para luego recibir el refuerzo y la capilaridad de Nokia. Hace unos meses la operadora adjudicó el despliegue core a Huawei de manera transitoria para la red non stand alone.

No obstante, el objetivo es que a corto plazo el core se pueda abrir a más proveedores y que todos ellos compartan su tecnología. Y dentro de ellos, Telefónica no descarta que pueda incluirse Huawei.

Esto indica que el nuevo ecosistema que buscan las operadoras de Open RAN y de multivendor no tendrá proveedores exclusivos como era Huawei hasta el momento, lo que quitará mucho peso del fabricante chino de la red española y, lógicamente, le restará importantes ingresos.

De momento, no tienen ningún contrato confirmado para el stand alone de las tres grandes en España. Por el contrario, oficialmente ya se ha anunciado que no se les considerará ni el core de Vodafone y Orange ni el radio de Telefónica.

