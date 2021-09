Las acciones del Red Eléctrica tienen el soporte muy cerca

El precio de las acciones de Red Eléctrica van camino de cerrar la semana en negativo. Sin embargo, esto podría cambiar pronto ya que los precios se están acercando a la directriz principal alcista de medio plazo iniciada en marzo de este año cuando el valor marcó mínimos ligeramente por debajo de los 13 euros.

Desde entonces, ha venido desarrollado una pauta de mínimos crecientes que ha venido sistemáticamente confirmándose con máximos también crecientes. Estos mínimos, en cuanto testeaban la media móvil de medio plazo entraba el dinero nuevo y fresco de inversores y se producía el giro alcista.

Tal y como podemos apreciar en el siguiente gráfico, los precios se están acercando de nuevo a la presencia de dicha media móvil de medio plazo que en estos momentos está pasando por los 16,74 euros y que al coincidir también en la zona por dónde pasa la línea tendencia ascendente debemos esperar que volvamos a ver un nuevo rebote en los precios.

Evolución de las acciones de Red Eléctrica Eduardo Bolinches ProRealTime

Por lo tanto, de repetirse otra vez el comportamiento, no solo veríamos un giro alcista en los precios sino que también veríamos una subida que marcaría nuevos máximos por encima de los que se marcaron el pasado 20 de agosto en los 17,825 euros y que en un gráfico ajustado por dividendos implicaría marcar nuevos máximos históricos.

No obstante, no podemos olvidar el hecho de que los precios en el pasado mes de julio no solo estuvieron cotizando en formato intradiario por debajo de la media móvil de medio plazo sino que también lo hicieron en base cierres. Es por ello por lo que debemos estar preparados para ver algún precio por debajo de dicha media móvil y que podría llegar a alcanzar inclusive los 16,58 euros que se corresponden con los máximos en base cierres del pasado 16 de junio.

Este último nivel será el precio que nos diga que la fortaleza del valor está perdiendo fuerza y que por lo tanto el riesgo de volver a cotizar en niveles en torno a las 15,50 euros es alto. Esa es la zona de los mínimos del pasado mes de julio y al estar tan cerca de la media móvil de largo plazo es el siguiente soporte serio y fuerte desde del que se puede construir un nuevo impulso alcista.

