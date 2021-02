Nasdaq 100: una buena estrategia bajista si piensas que ha tocado techo

Ayer por la tarde, en un consultorio de bolsa radiofónico me preguntaron sobre el índice en el que me atrevería a ponerme corto, es decir, a tomar una posición en la que una corrección me beneficiase.

La pregunta estaba bien tirada porque ayer, tras la apertura tanto del mercado europeo por la mañana como la del mercado estadounidense por la tarde, vimos importantes avalanchas de órdenes de venta, sobre todo en Wall Street.

De hecho, incluso detecté una importante orden de compra de opciones de venta sobre las acciones de Tesla. Fue una de las acciones protagonistas de la sesión de ayer que acabó bajando más de un 5%. Esto ha ha dejado a muchos inversores muy nerviosos y, sobre todo, con la duda de si lo que vimos ayer es el comienzo de algo más grave o es otra pequeña corrección de las muchas que hemos tenido.

Evolución del Nasdaq 100 con velas de 5 minutos Eduardo Bolinches

Tal y como se puede apreciar en el gráfico anterior, tras la apertura de la sesión de ayer con hueco alcista, el mercado cayó a plomo y luego vino lentamente la recuperación de las caídas.

Obviamente, todavía es demasiado pronto para saber si este es el principio de una corrección más duradera en el tiempo o es un simple susto de un par de días a lo sumo. De hecho, es interesante ver cómo con las palabras del presidente de la FED, Jerome Powell diciendo que sus medidas durarán hasta que se acabe la pandemia y que el balance de la Fed llegará para ello a donde tenga que llegar, el Nasdaq llegó a colocarse en verde.

A pesar de ello, antes del cierre con una nueva oleada de ventas de menor calado dejaron ese efecto de Powell totalmente anulado.

Es por ello por lo que estoy seguro de que muchos inversores piensan que se ha hecho techo en el mercado y por ello ya no les importaría tomar posiciones bajistas.

Volviendo a la pregunta que me hicieron en radio ayer, obviamente yo elegí el Nasdaq 100 y con el producto estrella de IG, uno de los brókers con los que trabajo, que son los Turbos 24 horas.

Este producto tiene unas características que lo hacen único ya que comparte las bondades de los productos apalancados con la ventaja de estar cotizado en un mercado de contado por lo que escapa de los mercados OTC no regulados.

Otra de las grandes ventajas que tiene es que se puede optar a distintos apalancamientos. Cuanto más cerca del precio al que replican, mayor apalancamiento se opta. Esto permite la inversión de pequeñas cantidades de dinero pero con efecto multiplicador muy importante.

Esto así porque la principal característica del producto es que si el precio al que replica el Turbo 24 es alcanzado se activa el stop de protección pasando a perder la cantidad aportada, que no la cantidad apalancada.

Y otra cosa muy importante que habrá intuido por si solo, este producto cotiza las 24 horas. Este hecho, le otorga una característica única que no tiene ningún otro producto que conozca y es que si el precio de la activación es alcanzado por el Turbo 24, pero el mercado en el que cotiza el producto al que replica está cerrado, entonces no se ejecuta la protección.

Es algo así como una segunda oportunidad ya que si el precio del Turbo 24 vuelve a colocarse dentro del precio sin alcanzar ese nivel de activación al abrir el mercado oficial del subyacente replicado, el Turbo 24 continúa activado y no salta la protección.

Plataforma de contratación de los Turbo 24 IG

En el gráfico anterior podrá ver la consola de contratación de este producto. Podrá ver exactamente los Turbos 24 bajistas sobre el Nasdaq 100 y concretamente el Turbo 24 más cercano a un precio de 1,844 euros y una barrera de protección en los 13.813,28 puntos con efecto apalancamiento de 75 veces.

Dicho de otra forma, podemos gastarnos 1,85 euros en un Turbo 24, conseguir un apalancamiento de 75 veces, lo que implica que ganaríamos si el Nasdaq 100 baja como si tuviésemos una posición de 138,3 euros (75 x 1,844) a cambio de perder la inversión realizada de 1,85 euros si el Nasdaq 100, una vez abierto en la sesión de hoy, no en el mercado cerrado, se coloca por encima de los 13.813,28 puntos.

Como verán es un excelente producto para testear techos del mercado con importes si queremos totalmente ridículos con la intención de ir incrementando posiciones si el mercado te va dando la razón.