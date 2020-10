¿Qué podemos comprar aprovechando las caídas de estos días en bolsa?

El miedo a que los actuales confinamientos nocturnos para combatir la pandemia por Covid-19 se extiendan a los fines de semana o que acabemos igual que la pasada primavera no está gustando nada a los inversores que han decidido hacer caja en sus ganancias y con ello devolver al selectivo español a los mínimos del pasado mes de septiembre.

Sin embargo, la corrección en la primera media hora de contratación se ha extendido hasta los mínimos del pasado mes de mayo en base cierres y desde ahí parece que ha comenzado una pequeña reacción.

Esto ocurre porque siempre hay cazadores de ganas. Inversores que bien porque van a largo plazo o porque van a corto plazo piensan que comprar con una rebaja de precios que no había hace tan solo tres días no puede ser una mala idea.

En el primero de los casos, son personas que van recurrentemente picoteando ante cada corrección que realiza el mercado puesto que su finalidad es ir creando una cartera con vocación largoplacista con la intención de conseguir un precio medio interesante para vender cuando toda esta pesadilla haya acabado. No hay problema si tienen que esperar dos años adicionales.

En el otro caso, son inversores mucho más rápidos. Aquí lo que se busca es una pequeña reacción alcista para poder salir inclusive el mismo día.

Valores que acabo de comprar para buscar una reacción alcista Eduardo Bolinches

Aquí es donde yo me he autoencasillado con las dos compras que he hecho tras los primeros 45 minutos de la sesión de hoy con el objetivo de poder venderlas hoy mismo si efectivamente hay una reacción alcista.

Esto no significa que no haya más valores interesantes. De hecho, hay 35 posibilidades dentro del Ibex 35, pero lo que no hay es dinero infinito.

Ayer, les hablaba del problema del Banco Santander con los 1,80 euros. De hecho, pasó de estar subiendo más de un 4% a dejarse un 1,5%. Es precisamente la misma estrategia que hoy pero al revés.

Hoy toca hacerla al derecho, como nos dicta la lógica: primero comprar y luego vender. De hecho, las acciones del Banco Santander están reaccionando de manera formidable, pero no la he elegido.

Siempre quiero probar este tipo de estrategias intradiarias en valores en los que si no puedo ser del segundo grupo de inversores, los daytraders, poder pasarme al primer grupo y no estar preocupado por la calidad del valor.

Por eso, me he ido a por Iberdrola y a por Aena. Pero insisto hay más posibilidades. Me gusta el aspecto técnico de Amadeus, el de Naturgy, hoy muy penalizada por sus resultados y por ello le debe costar más la reacción, pero son valores en los que no me importaría cambiar a una estrategia largoplacista.