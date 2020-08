Apple pulveriza otro récord: ya vale 2 billones de dólares

Apple ha vuelto a hacer historia. La fabricante del iPhone ya vale en bolsa 2 billones de dólares, el equivalente a dos veces el PIB español. Y eso sin contar con el golpe del coronavirus. La tecnológica ha batido esta cota al haber superado por primera vez los 467,77 dólares por acción en Wall Street.

Hasta ahora, ninguna compañía había alcanzado una valoración tan abultada en bolsa en todo el mundo. En algunos cruces intradía este miércoles, Apple ha batido con cierta holgura esta cota, pues se han llegado a pagar 468,09 dólares por cada una de sus acciones.

Este nuevo récord llega dos años después de haber alcanzado por primera vez la cota del billón de dólares. Fue un 2 de agosto de 2018 cuando cotizó por primera vez por encima de esta cota, un camino que desde entonces han seguido otras tecnológicas estadounidenses. Apenas 748 días le han bastado para duplicar aquel hito histórico.

Holgada frente a Aramco

La compañía fundada por Steve Jobs ya llevaba varios días rondando esta cota, pero aún no había logrado superarla. Los avances de más del 1% que se apuntaban sus títulos este viernes en Wall Street le valían para completar la hazaña, que no será completa hasta que no se mantenga hasta el cierre de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Con este paso al frente, Apple se impone a su gran rival en esta pugna por ser la cotizada más valiosa de todo el mundo, la petrolera Saudi Aramco. La estatal saudí marca actualmente una capitalización de 6,83 billones de riales en Tadawul, la Bolsa de Riad, lo que se traduce en 1,82 billones de dólares estadounidenses.

Mientras que el descalabro de precios del petróleo ha pasado una dura factura a Aramco, el vuelco de la inversión hacia compañías tecnológicas por el impulso a su negocio que ha llegado con el coronavirus ha potenciado la cotización de Apple. Desde el cierre del 30 de julio, cuando anunció un incremento del 11% en ingresos, su gráfica acumula una revalorización superior al 20%.

La compañía de la manzana mordida obtuvo en un beneficio neto de 11.253 millones de dólares al término de su segundo trimestre fiscal, en línea con las cifras de igual altura del ejercicio precedente. Unas cifras que valieron la confirmación para el abono de un dividendo en efectivo de 0,82 dólares por cada acción ordinaria de la compañía, que ya fue abonado el pasado 13 de agosto.

Split en marcha

Además, la compañía anunció un desdoblamiento de sus acciones con la intención de que resulten más accesibles para los inversores. Un argumento que hoy se vuelve más sensible. Así, el próximo 24 de agosto, procederá a un split de cuatro acciones nuevas por cada una de las actuales. Estas se estrenarán en el parqué neoyorquino el 31 de diciembre.