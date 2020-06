Fondos de inversión para captar ganancias de hasta el 5% en crédito de calidad

La tasa de propagación del coronavirus sigue siendo incierta, como incierta continúa siendo la evolución de la economía y de los mercados. Los más optimistas siguen citando el compromiso de los gobiernos con el apoyo monetario y fiscal, que comienza a aplicarse en algunos mercados desarrollados, progresando lentamente mientras continúa la investigación de la vacuna.

Por el contrario, los más pesimistas reiteran los riesgos que aún podrían estar por llegar. No hay vacuna, el coste económico no está cuantificado todavía, gran parte de las ayudas vienen en forma de liquidez y no de fundamentos económicos reales y aún se desconoce la trayectoria de una posible reinfección.

Consideremos tres escenarios posibles: 1) Optimista, según el cual, la reciente reapertura de la economía marcaría el inicio de la recuperación durante junio, sin que vaya a ver necesidad de nuevos confinamientos 2) Moderado, en el que la economía estará creciendo a niveles anteriores al inicio de la ‘era Covid’ a final de año y 3) Pesimista, con una economía en desaceleración continuada, aumento del desempleo, disminución de las contrataciones, incremento de la deuda y de la volatilidad.

Asumiendo que el escenario moderado sea el más posible, entre la disyuntiva de invertir en renta variable o en crédito, el crédito ofrece mayores posibilidades.

El crédito no sólo es la savia que alimenta el mercado, sino que ofrece una escala de diferentes tipos de deuda, por calificación crediticia: deuda senior garantizada (cédulas hipotecarias) deuda senior (bonos u obligaciones ordinarias) deuda subordinada (participaciones preferentes) y deuda híbrida (bonos convertibles). Las dos primeras son las de mayor nivel crediticio y, por tanto, las de mayor prelación en caso de default o quiebra.

Fondos para apostar en crédito

De los fondos de la categoría de Deuda Privada Global, se ha hecho una selección entre los que, obteniendo la calificación de cinco estrellas de VDOS, requieren una aportación mínima igual o inferior a 6.000 euros y se sitúan en las primeras posiciones por rentabilidad en el año.

El más rentable de este grupo es GOLDMAN SACHS GLOBAL CREDIT PORTFOLIO (HEDGED) R USD CAP con una revalorización del 4,85% este año. En el último periodo anual, su rentabilidad es de 12,08%, con un coste por volatilidad del 13,2%.

Pensado para inversores con un horizonte de inversión a largo plazo, invierte principalmente en títulos de empresas de emisores de todo el mundo con calificación de grado de inversión. Toma como referencia para su gestión el índice Barclays Global Aggregate Corporate.

Entre sus mayores posiciones encontramos contratos de Futuros sobre pagarés del Tesoro de EEUU a 10 años Junio 20 (5,91%) además de las emisiones de Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi, Dell International y EMC Corporation y Madison Park Funding.

Rentabilidad de los fondos de crédito analizados | VDOS

La suscripción de la clase R de capitalización con cobertura en dólares de este fondo requiere una aportación mínima inicial de 5.000 dólares (aproximadamente 4.500 euros), aplicando a sus participes una comisión fija de 0,40%.

También denominado en dólares, destaca la clase A de capitalización de LEGG MASON WESTERN ASSET GLOBAL CREDIT FUND, que avanza un 3,93% desde enero. A un año, se revaloriza un 9,6%, con un dato de volatilidad del 11,3%.

La estrategia invierte al menos dos tercios de sus activos netos en títulos de deuda corporativa de emisores globales, denominados en dólares, yenes, euros, libras esterlinas y otras divisas y que coticen o se negocien en mercados regulados, haciéndose cobertura en dólares.

Las mayores posiciones están representadas por títulos emitidos por UST N/B 0.625 2027, Mitsubishi, Vonovia Fin, CVS Healt y Citigroup. La suscripción supone un desembolso inicial mínimo de 1.000 dólares (aproximadamente 4.500 euros) aplicando una comisión fija del 1,05% y de depósito del 0,15%.

Focalizando su inversión en emisiones con calificación de grado de inversión, también encontramos el BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND con una rentabilidad del 3,8% este año, en su clase C en dólares, y del 10,5% a un año, con un dato de volatilidad en este último periodo del 13,12%.

Este fondo invierte al menos el 65% de su patrimonio neto en valores de renta fija nominal con calificación de grado de inversión. Los títulos con mayor peso en su cartera son Broadcom Inc 4.75% (1,51%) Telefonica Europe B V 3.88% (1,36%) Jimmy John's Funding Llc 4.85% (1,26%) CKE Restaurants, Inc. 4.96% (1,19%) y Altria Group, Inc. 4.8% (1,19%). Sus participes soportan una comisión fija del 2%.

Por ahora, el mercado se mantiene a la espera. El crédito de calidad puede ofrecer oportunidades en este momento del ciclo. Oportunidad de tener carry en el corto plazo y potencial para generar beneficios sobre el capital cuando el mercado se normalice que, según el escenario moderado, se espera que suceda hacia finales de 2020 o principios de 2021.

*** Paula Mercado es directora de análisis de VDOS.