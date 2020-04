¿Qué comprar para ganar dinero en Bolsa?

Ya han pasado 3 semanas desde que plasmé en este artículo lo que a mi humilde opinión, tras más de 30 años peleando con los mercados debería ser la manera correcta de comportarse ante el cisne negro en forma de coronavirus que ha desembocado en un importe crash del que todavía desconocemos sus efectos en el medio plazo.

En ese artículo, a modo de resumen, les dejaba varias ideas bien claras:

1) Se ha hecho tarde para vender.

2) Calcule toda la liquidez que pueda obtener, y

3) Ante la imposibilidad de saber dónde está el suelo de mercado, haga cuatro partes y entre en el mercado solo con una cuarta parte.

Fue tanto el éxito de ese artículo, que esa misma tarde y a petición de muchos lectores y suscriptores de pago, escribí este otro artículo en el que detallaba en qué valores iba a disparar ese primer 25% de mi liquidez en la sesión siguiente.

La primera semana

Esos valores fueron Ferrovial, Endesa, BBVA y Telefónica con unos resultados hasta ahora algo dispares que van desde la sola reacción de un 2,71 por ciento de las acciones de Telefónica hasta la de casi un 25 por ciento de Ferrovial.

Rentabilidad de las acciones compradas el pasado lunes 23 de marzo Eduardo Bolinches

Debo de reconocer que la rentabilidad acumulada en algunas de ellas, especialmente en las de Ferrovial cuando su cotización se encuentra muy cerca de la recuperación de la mitad de toda su caída, me tienta mucho pero he decidido mantener mi vocación inicial de medio y largo plazo porque para tradear ya tengo otro tipo de cartera que pueden ver publicada diariamente en Invertia.

Y llegó la segunda semana

Eso significaba que tenía que disponerme a buscar otro tipo de acciones fuera de la bolsa española puesto que el primer 25% de mi liquidez fue íntegramente a acciones nacionales.

En este caso, crucé el charco y me fui de comprar por Wall Street para hacerme con seis empresas. Las elegidas fueron IBM, Chevron, Exxon Mobil, Apple, Bank of America, Microsoft y Wells Fargo con los siguientes resultados obtenidos:

Rentabilidad de los valores comprados el 30 de marzo Eduardo Bolinches

Al igual que lo que ocurre con las compras de la primera semana, comportamiento muy desigual aunque no tan extremo como en el caso de las acciones españolas.

La tercera semana

La semana pasada en un acto de intentar diversificar lo máximo posible me dispuse a invertir el tercer cuarto de mi liquidez en los grandes ETF de los principales índices bursátiles buscando una continuidad de la reacción alcista globalizada.

Los candidatos fueron los siguientes:

Rentabilidad obtenida de las compras de ETF desde el lunes 6 de abril Eduardo Bolinches

¿Y qué compramos ahora?

Aparentemente el Ibex 35 marcó suelo el 16 de marzo mientras que el resto de las plazas europeas lo hicieron el 19 y las plazas estadounidenses el 23. Sin embargo son estas últimas las que a pesar de haber comenzado más tarde la reacción alcista, han llegado por ahora a lo más alto.

Concretamente, tal y como podemos observar en el siguiente gráfico comparativo, el ímpetu en la reacción alcista por ahora está siendo inversamente proporcional al comienzo de la recuperación de las bolsas.

Comparación de los futuros del Ibex, Dax, Euro Stoxx y S&P 500 Eduardo Bolinches

El S&P 500 ha llegado hasta el 50 por ciento antes de comenzar este lunes una corrección de la que no sabemos si irá a más mientras que en el caso europeo tenemos a todas las plazas con la excepción del selectivo español con la reconquista del 38,2 por ciento del retroceso por Fibonacci conseguido sin grandes problemas.

Realmente estamos igual que cuando escribí el primer artículo el pasado 22 de marzo en cuanto al suelo se refiere. Si nos fijamos en el S&P 500, vemos una clara pauta de mínimos crecientes desde el pasado 23 del mes pasado que con el siguiente mínimo del 2 de abril configuran la actual línea tendencial alcista.

Esta línea de tendencia alcista pasa por los 2.659 puntos y junto con el retroceso del 38,2 por ciento de Fibonacci marcan las claves para poder sacar las primeras conclusiones.

Si la corrección que ha comenzado en el S&P 500 no pone en peligro la línea tendencial, entonces la probabilidad de haber visto suelo será muy alta y el mensaje que dará el mercado será muy claro: gana la Fed con sus mangerazos de liquidez frente a la realidad de los muertos por el coronavirus y sus daños económicos en el corto plazo.

Solo perder los 2.615 puntos me pondría nervioso al estropearse el aspecto técnico del gráfico por lo que como lo que necesitamos es tiempo, voy a volver a partir en cuatro partes el 25 por ciento de la liquidez que me queda y por lo tanto solo destinaré al 6,25 por ciento a los activos que he elegido para esta semana.

Realmente es poco importe para poder diversificar más de lo que quisiera ya que esta semana quería entrar ya en compañías aéreas, pero el oro está corriendo más de lo que pensaba y ya se ha colocado en máximos de 8 años. Y como sigo pensando que el oro será uno de los activos del año y pronto podremos hablar de máximos históricos no quiero dejar pasar esta semana para incrementar peso en él.

Vengo comprando regularmente oro físico desde que se encontraba en los 640 dólares allá por el año 2006 y en el 2011 fundé una sociedad para poder canalizar la compra conjunta de más interesados y poder así conseguir un mejor precio.

Sin embargo, desde hace varias semanas el precio anda desbocado con tanta actividad por parte de los bancos centrales y por la falta de oro físico tal y como comenté en este artículo recientemente. Esto nos obliga a tomar posiciones en oro papel en lugar de oro físico y para ello qué mejor posición que optar a comprar el ETF cotizado en el AMEX con el código "GLD", el SPDR Gold Shares, a la espera de poder hacerse con lingotes de inversión en nuestros proveedores habituales tanto en España como en Alemania y Suiza puesto que las fundidoras se hayan cerradas y sin stock por el confinamiento para combatir la pandemia del coronavirus.

Evolución del precio del oro Eduardo Bolinches

Así que finalmente, mi tiro a por oro y dejaré el 18,75 por ciento restante de mi liquidez a la espera de entrar en el sector de las aerolíneas y constructoras de aviones, turismo y sobre todo a la espera de ver si la clave de los 2.615 puntos es respetada.

Yo pienso que este nivel va a aguantar y que por lo tanto ya hemos visto suelo en los mercados, pero realmente esto es lo que menos me importa. Debe ser el mercado el que me diga si estoy equivocado o no, pero si me atengo a los datos de las posiciones de los clientes de uno de los brókeres más grandes de Europa en donde el 72 por ciento de ellos tienen posiciones cortas en el S&P 500 frente al 28 por ciento que las tienen alcistas tal y como podemos observar en el siguiente gráfico:

Posiciones de los clientes de IG en los distintos CFD Eduardo Bolinches IG

Entonces el mercado parece que está en disposición de darme la razón viendo además que las posiciones son algo similares para el Dax alemán y el Dow Jones de Industriales, por lo que mientras que veamos que la mayor parte de los inversores se hayan en el lado corto del mercado va a ser muy difícil que éste baje si nos atenemos a la técnica de la opinión contraria.