La caída de Vasile o el fin de una era: "Después de tanto tiempo no me harían la traición de despedirme"

"No he leído nada de lo que se ha publicado. Acabo de salir de una pequeña intervención quirúrgica. Es rotundamente falso que me hayan despedido". Así se expresa Paolo Vasile, CEO de Mediaset, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL-Invertia horas después de que se filtrara que había sido cesado de su cargo en el grupo televisivo.

Buen conocedor de cómo funciona el ciclo de las noticias, a Vasile no le sorprende que se filtrara su adiós como un despido fulminante por la caída de audiencia de Telecinco en los últimos meses. Al contrario, a su juicio "las audiencias son cíclicas y no tienen nada que ver con mi salida" que, en efecto, se va a producir cuando acabe el presente año, tal y como él mismo confirma. ¿Y por qué abandonar el barco entonces? "Le prometí a mi mujer que al cumplir los 67 años volvería a Italia". Y eso ocurrió en 2020. Tanto es así, explica, que "en 2019 había pactado con Mediaset abandonar el grupo al año siguiente". Sin embargo, llegó la Covid-19 y los planes tuvieron que cambiar sobre la marcha. [De las lágrimas de Paolo Vasile al cariño de los compañeros: la emotiva vuelta de Ana Rosa] "Llevo desde 2021 y 2022 escuchando la gratitud de mi grupo y la petición de que me mantuviera al frente, así que en la última renovación del consejo (en febrero de 2022) les garanticé que terminaría el año". El todavía CEO de Mediaset parece tenerlo claro: "Termino el ejercicio, que será estupendo, cierro la cuenta y me voy. Creo que me mantendré hasta febrero o marzo", aunque todavía hay que terminar de pactarlo, apunta. De hecho, el próximo 26 de octubre el consejero delegado presentará las cuentas del tercer trimestre del año al consejo de administración. "En marzo cumpliré cuarenta años en Mediaset (23 de ellos como CEO en España)", insiste, para argumentar que el momento de su salida ha llegado. Y recalca: "Después de tanto tiempo no me harían la traición de despedirme", sentencia para aclarar que su adiós responde a una decisión personal y no forzada por la evolución del negocio. Vasile niega cualquier tipo de discrepancia con el actual presidente de Mediaset España, Borja Prado, con quien reconoce tener "unas relaciones excelentes". Y mucho menos con el equipo de Silvio Berlusconi en Mediaset for Europe (MFE) que es su principal accionista. Comunicado de MFE Tal es el cariz que han tomado los acontecimientos en las últimas horas, que la propia MFE tuvo que salir al quite con un comunicado en la tarde de este lunes en el que aseguraba "que no se iba a destituir a Vasile y que la relación es y seguirá siendo excelente". Tan buena es esa relación, al menos en apariencia, que Vasile no cierra la puerta a permanecer como consejero una vez culmine su trabajo al frente de Telecinco y Cuatro. Ahora bien, insiste en que por ahora su objetivo "es irme a Italia con mi mujer, sobre todo cuando llevo muchos años viviendo en Madrid de lunes a viernes y viajando a Italia el fin de semana". Pese a los intentos por acercar posiciones, parece inevitable pensar que en la salida de Vasile algo ha tenido que ver la caída de audiencia que ha sufrido Telecinco (el buque insignia de Mediaset) en los últimos meses. En noviembre se cumplirá un año desde que perdiera el liderazgo de la televisión y cediese el trono a su principal competidor: Antena 3. Antena 3 fue líder por undécimo mes consecutivo con un 14% de cuota, según datos de audiencia del mes de septiembre de Barlovento Comunicación. Telecinco, por su parte, tiene una cuota de 12,1%. [Mediaset gana 95 millones en el primer semestre e impulsa sus ingresos por publicidad] Algo que no le ha impedido mantener los buenos resultados económicos. En el primer semestre del año, el margen sobre ingresos netos era del 25,5% con un beneficio de 95 millones de euros, un 11,2% más respecto al año anterior. De hecho, fuentes del sector reconocen que Paolo Vasile ha conseguido hacer de Mediaset un gran grupo televisivo económicamente muy rentable. Una programación con gran éxito de audiencia durante años y a un precio relativamente bajo, señalan. Sin embargo, consideran que el grupo se ha quedado anclado en los formatos que llevan realizando desde hace años y necesita una renovación de la parrilla de contenidos. Ahora la duda es quién va a liderar todo ese proceso en Mediaset. Quedan semanas aún para que Vasile se marche, pero aun así el tiempo apremia y no hay muchos candidatos en el mercado. Fuentes del sector consideran que el grupo Mediaset For Europe mirará a Italia para escoger al nuevo CEO; sin embargo, también hay quien se fija en el actual director general de contenidos, Manuel Villanueva. Será el presidente Borja Prado quien, de acuerdo con la familia Berlusconi, escoja el nombre que tomará las decisiones una vez que Vasile diga adiós. De hecho, las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, explican que la decisión de comunicar el adiós de Vasile se ha precipitado en las últimas semanas por algunos gestos que éste habría interpretado como una pérdida de confianza. [Los inversores apoyan la opa de MFE por Mediaset España tomando participaciones por cerca de un 9%] En concreto señalan a dos acontecimientos: el primero, la OPA lanzada por MFE sobre Mediaset España para crear un gigante audiovisual que sea capaz de competir con Amazon, Netflix o HBO+. Una decisión que habría paralizado a la compañía española, a juicio del consejero delegado, y a la que además se opone. El segundo se produjo hace unas semanas en la sede de Fuencarral. Allí se produjo el desembarco de un ejecutivo italiano que tomó las riendas del departamento de publicidad, dejando al CEO fuera de esas responsabilidades. Vasile, en conversación con este diario, niega la mayor y tira pelotas fuera achacando todo a la rumorología. La plantilla El adiós de Vasile pillaba también por sorpresa a los trabajadores del grupo Mediaset. Es cierto que su salida era desde hace años el rumor más extendido en los pasillos. Era, explican trabajadores del grupo, un secreto a voces que “nunca se había cumplido” hasta la fecha. De hecho, en marzo, justo cuando se anunciaron algunas externalizaciones, el comité de empresa se puso en contacto con Vasile para preguntarle por su futura salida. Y según cuentan a este medio, el directivo fue tajante y “negó rotundamente” los rumores sobre su marcha. Esas mismas fuentes explican que es evidente que las bajas audiencias de Telecinco y el sorpasso de Antena 3 están detrás de esta salida: “Es una realidad que las audiencias son muy bajas”. Pero justo en este momento es cuando más sorprende ya que, aunque los datos de audiencia no acompañaran, “sí lo hacían los resultados empresariales”, detallan. Ahora les queda esperar y ver qué ocurre en las próximas semanas. Fin de una era Con la salida de Vasile se pone fin a una era en la televisión en España. Será el punto final a un consejero delegado que tenía una máxima: "No trabajamos para la gloria. Trabajamos por el éxito", ha dicho varias veces. "No se hace un programa para que te denuncien, ni se deja de hacerlo porque te pueden denunciar. Si vas al límite de velocidad, te mandan la multa y la pagas”, ha dicho en otras tantas. Y en base a ambas ideas se han definido sus 23 años al frente de Mediaset España: polémica y rentabilidad. Y es que tras encontrar en la telerrealidad un modelo que le permitía subir a las audiencias a la par que los benificios, el italiano no dudó en apostar por ello casi hasta la extenuación. Su antecesor Maurizio Carlotti le había dejado en bandeja un formato todoterreno: Gran Hermano. A partir de ahí, vista su rentabilidad dado que esos nuevos personajes no tenían el caché de los clásicos famosos, poco a poco la parrilla del canal empezó a llenarse de realities. Y más cuando esos programas retroalimentaban a otros. Pero, además, Vasile encontró otra fórmula para hacer esos programas aún más rentables: las productoras de confianza. Fueron así naciendo Mandarina Producciones, Bulldog TV y, por supuesto, La Fábrica de la Tele, la joya de la corona. Era una jugada maestra. Sálvame En 2009, el modelo evolucionaba un poco más con Sálvame, el reality de los realities. Los colaboradores empezaron a convertirse en los protagonistas y sus historias eran las que realmente importaban a los espectadores. De simples mediadores o polemistas, los colaboradores pasaron a convertirse en participantes de reality. Pero tanta polémica terminó trayendo problemas a Mediaset. Primero con la fuga de anunciantes de La Noria por haber pagado presuntamente a la madre de El Cuco, el menor implicado en la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Y años después con otra fuga, esta vez de GH VIP, por el presunto abuso sexual a Carlota Prado en GH Revolution. Ya este año, la última de las polémicas con las que se va Vasile: la Operación Deluxe. En medio de sus horas más bajas en audiencia y con la fusión con Mediaset Italia, saltaba la noticia de que la justicia investigaba a su formato estrella por presuntamente haber espiado a famosos. Uno de los problemas a los que tendrá que enfrentarse ya la nueva directiva.