La 'trampa' de COPE para convertir a Carlos Herrera en el líder de las mañanas de la radio en España

La interpretación de los datos tiene muchas lecturas. Tantas como personas los lean. Eso es lo que ocurrió con las cifras del último Estudio General de Medios (EGM) en el que la Cadena COPE presentó a Carlos Herrera como el "líder de las mañanas de la radio española". Una proclamación que ha generado cierto malestar en el sector, pues los 2,7 millones de fieles que escuchan al locutor andaluz no superan a los 2,86 millones de seguidores del Hoy por Hoy de la Cadena Ser.

Tanto es así que algunas emisoras descolgaron el teléfono para mostrar su malestar a la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) que es quien realiza el estudio. ¿El objetivo? Obligar a COPE a rectificar su comunicación de los datos. Unas protestas que han acabado con un éxito relativo pues la emisora de los obispos presenta ahora al locutor como "el líder del prime time" de la radio.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL-Invertia de diversas fuentes, la comunicación de COPE responde al empleo de la audiencia media del EGM en lugar de la audiencia acumulada, que es la que se emplea en los datos finales que se publican y que responden a esos 2,7 millones de oyentes que tiene Herrera en la Onda.

Esta diferencia de datos proviene de la forma de hacer el EGM. El estudio de audiencia ofrece a las radios (pero no publica) el número de oyentes hora a hora de cada programa. Pongamos, por ejemplo, un espacio de dos horas de duración. En su primera hora tiene 10 oyentes y en la segunda tiene otros 10. Sin embargo, eso no quiere decir que la suma total sea de 20 oyentes, porque muchos vienen arrastrados de la hora anterior.

¿Qué hace la AIMC? Deduplicar los oyentes y dejar sólo a aquellos que realmente se incorporan en cada hora y no provienen de la anterior, que es la cifra que da a conocer. Aquí es donde está el 'truco' empleado por la COPE para convertir a Carlos Herrera en el "líder de las mañanas de la radio".

En el total de 6 a 12 de la mañana, Herrera en la Onda gana al Hoy por Hoy de la Cadena Ser en casi todas las horas en número de escuchantes. Sin embargo, cuando se deduplican los oyentes y se saca el dato acumulado, resulta que es Àngels Barceló la que se impone. ¿El motivo? Que los oyentes de la COPE son más fieles y permanecen durante más tiempo escuchando el programa que los de la Ser.

Desde la AIMC rechazan hacer comentarios sobre este asunto y dejan en manos de cada emisora su responsabilidad a la hora de ofrecer los datos. Sin embargo, fuentes que conocen bien cómo se realiza el EGM creen que COPE 'pecó' al no poner cuál era el dato que estaba utilizando para situar a Herrera como líder.

Seguramente, indican, si COPE hubiera explicado que era el dato bruto y no el acumulado no habría existido tanto lío. Sin embargo, la mención no aparecía y la COPE optó por retirar parte de la publicidad que lanzó a primera hora de la mañana del 5 de julio cuando se conoció el dato de audiencia.

Sea como sea, lo que parece claro es que -poco a poco- Carlos Herrera se acerca al liderato de las mañanas y que, en breve espacio de tiempo, podría dar el sorpasso a las mañanas de la Cadena Ser.

