El grupo de periódicos online Ediciones Plaza saldrá a bolsa para expandirse con 9 millones de capitalización

Corría el año 2010 cuando, en plena crisis económica, el financiero Enrique Lucas lanzó Valencia Plaza, su primer periódico digital. "Doce años después lo voy a llevar a mi terreno, los mercados", expuso este miércoles el empresario a El Español-Invertia. Lo hará, si todo marcha según lo previsto, con una capitalización de 9 millones de euros en el BME Growth. Y todo con el objetivo de financiar "un plan de expansión ambicioso".

La futura cotizada es Ediciones Plaza, editora de multitud de cabeceras y matriz de, entre otras firmas, las empresas de sus principales medios de comunicación: Valencia Plaza, Alicante plaza, Castellón Plaza, Murcia Plaza y Plaza Radio. Lucas es el presidente y accionista mayoritario de la compañía. Entre acciones propias y sindicadas controla "más del 50% del capital".

"Me he preocupado en estos años en poner a las cinco empresas en números negros", subraya, un objetivo que tiene "prácticamente conseguido". "Con las cinco sociedades ya encauzadas, podríamos conformarnos con mantenernos en nuestros mercados consolidados. Pero una empresa que no crece está condenada a morir, y nosotros tenemos un plan de inversión ambicioso", expone. Consistirá en "replicar el modelo en territorios afines y cercanos" que prefiere no precisar por el momento.

Una vez descartadas fórmulas como "aportar más capital, que supondría un esfuerzo muy importante a los accionistas", o "buscar financiación ajena, algo bastante complejo en este sector", decidieron cotizar en el antiguo Mercado Alternativo Bursátil (MAB) -rebautizado como BME Growth cuando recibió en 2020 la categoría europea Growth Market-.

Cotizar en el autodenominado Mercado de Pymes en Expansión "exige una gran transparencia y requiere tener a la empresa ganando dinero". "Pero cotizar es la manera más económica de financiarse, y encaja a la perfección con la filosofía de nuestro proyecto, que trata de, más allá de ser un grupo de comunicación, conformar un canal de participación para la sociedad", expone Enrique Lucas.

Ampliación previa

"El Grupo Plaza siempre ha pretendido que los ciudadanos se sientan parte del proyecto. Organizamos más de un centenar de eventos cada año para dar voz a todo el mundo. Y la salida a los mercados será una nueva fórmula para la participación directa en este proyecto", argumenta el empresario.

Tal y como anunció este miércoles el grupo, Ediciones Plaza ya ha comunicado a Bolsas y Mercados Españoles (BME) su intención de cotizar en el BME Growth. Sin embargo, para lograrlo le resta todavía cumplir un requisito: contar con un mayor número de accionistas que el actual. "Necesitamos una mayor dilución de capital", afirma el presidente.

Por ello, la editora realizará previamente "una ampliación de capital privada". "Será de 3 millones de euros y representará alrededor del 30% de la sociedad", explica Lucas. "Buscamos 100, 120 o 150 accionistas, no más. Tendrá prioridad la gente cercana al proyecto y con vocación de permanecer", detalla. Fijarán un capital mínimo que "no está decidido todavía", y el proceso durará hasta el próximo 30 de junio.

Una vez materializada esta ampliación previa, "la capitalización de la sociedad será de 9 millones de euros". Saldrá a bolsa "mediante un listing", fórmula con la que la empresa empieza a cotizar sin que los antiguos accionistas se desprendan de ninguna de sus acciones.

En consecuencia, todos los inversores que quieran adquirir acciones de Ediciones Plaza tendrán que esperar para comprarlas a que empiece a cotizar, del mismo modo que los accionistas preexistentes podrán vender sus acciones en el mercado una vez cotice la firma en el BME Growth. Si todo marcha según lo previsto, la pyme valenciana será pronto una alternativa a Prisa, Vocento o Atresmedia para invertir en un medio de comunicación de la bolsa española.

Sigue los temas que te interesan