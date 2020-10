Julio Alonso deja Weblogs y su gestión para a manos Webedia dos años después de su venta

Noticias relacionadas Webedia compra Weblogs y crea el mayor grupo de portales temáticos de España

Julio Alonso deja Weblogs después de 16 al mando de la compañía que fundó junto a su socio Antonio Ortiz. Lo hace dos años después de que vendieran el grupo a Webedia para crear el mayor grupo de portales temáticos de España, una operación valorada en diez millones de euros.

Según ha contado el propio Alonso en su LinkedIn, cede el control del proyecto y la gestión al grupo francés de medios. "Hoy me toca anunciar que, después de dos años de transición, cedo el control del proyecto a Webedia y salgo del grupo".

"No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los que me han acompañado en este viaje de tantos años. Tanto los que lo han hecho desde dentro de la compañía, y he tenido la suerte de contar con un equipo extraordinario, como los que lo han hecho desde fuera como partners, clientes, proveedores o incluso competidores. Ahora toca descansar un poco, recargar las pilas y luego volver a la carga con nuevas aventuras", ha concluido.

Según ha informado Dircomfidencial Antonio Ortiz se mantiene como director de publicaciones y Antony Dumas asume la dirección. La salida de Alonso se pactó en la venta de Weblogs hace dos años estableciendo un proceso de transición tranquila para que los nuevos dueños se hiciesen con las riendas del grupo.

Compra en 2018

En octubre de 2018 y después de varios meses en el mercado Weblogs, editora de Xataka y otras 30 publicaciones digitales especializadas, encontró comprador. Una operación entonces valorada en 10 millones de euros y que dio paso a un nuevo grupo (Webedia+Weblogs) con cerca de 70 millones de usuarios únicos en ese entonces.

El nuevo grupo pasó a incluir portales temáticos de áreas tan diversas como videojuegos, tecnología, entretenimiento, cine, moda, estilo de vida, infantil y motor y así hasta unas 40 publicaciones. En el caso de Weblogs además editan Trendencias, Directo al Paladar, Genbeta, Applesfera, Vitónica, Espinof, Vidaextra, Motorpasión o Bebés y Más.

Por su parte, la francesa Webedia tiene fuerte presencia en mercados claves como Francia, Estados Unidos, Alemania y Brasil y la compra de Weblog es una muestra de su firma apuesta por el mercado español, tras adquirir hace unas temporadas 3DJuegos, una de las webs más importantes de videojuegos.

Weblogs es además uno de los actores más relevantes de los medios nativos en España. La compañía facturaba unos 5,5 millones de euros anuales antes de su compra y es uno de los mayores receptores de publicidad online del sector.