Tui superará las ventas de 2019 en España y mantendrá precios tras subirlos hasta un 15% en los últimos años

Este año es el de la recuperación total del turismo. Así lo ve Eduard Bogatyr, director general de TUI Iberia, que avanza en una entrevista en EL ESPAÑOL-Invertia que la empresa incrementará las ventas de 2019 en España

Eso significa que superarán los 140 millones de facturación que la filial española del grupo Tui logró en 2019, según datos del Registro Mercantil. Y el año parece que ha arrancado “bastante bien” con la apertura en Asia, aunque con países afectados por la guerra lo que hace que falten los turistas rusos.

Todo ello en un escenario en el que la inflación también ha afectado a uno de los mayores turoperadores de Europa. “No nos quedó otra y tuvimos que subir precios”, afirma Eduard Bogatyr. Esa subida fue del orden del 10% o 15% de los paquetes turísticos.

Para este año los precios no subirán más. “La tendencia va a ser mantenerse, es decir, no va a subir mucho más, pero tampoco a bajar”, afirma. De hecho, recuerda que los precios ya están establecidos, aunque no descartan lanzar ofertas de última hora.

La estrategia de Tui en España pasa por “mantener un crecimiento sostenible, asegurar que somos rentables e introducir productos innovadores y coger cuota de mercado”, explica. Asimismo, esperan aprovechar las sinergias con otras divisiones del grupo Tui, entre ellas, la parte hotelera con Tui Blue en la que el grupo está invirtiendo a nivel global.

Dentro de esta estrategia, Tui anunció una alianza con Soltour Travel Partners para potenciar el mercado de España y Portugal, aspirando a abarcar entre el 25% y 30% del mercado emisor. El principal objetivo se centra en la búsqueda de sinergias y la creación de productos y servicios de mayor valor para las agencias de viaje.

El hub turístico de Soltour Travel Partners lidera así un cambio relevante en el sector, en el que empresas independientes y competidoras se unen bajo un mismo objetivo, manteniendo su independencia y libertad en un formato de colaboración y búsqueda de sinergias.

Eduard Bogatyr, director general de TUI Iberia y Tomeu Bennasar, CEO de Soltour Travel Partners

Además de Tui, también se han incorporado Guest Incoming, especializado en las costas españolas y portuguesas; Luxotur, expertos en circuitos de viajes por el norte de África y Oriente; Europamundo, con alto conocimiento de los circuitos de viajes personalizados y flexibles; y WebBeds, proveedor de alojamientos para ofrecer una mayor cobertura de hoteles a todas las agencias.

A finales de 2022, firmó un acuerdo de colaboración con Cepsa para promover la producción y el suministro de combustible sostenible de aviación (SAF), con el objetivo de seguir reduciendo la huella de carbono del transporte aéreo, una prioridad para ambas compañías en la lucha contra el cambio climático.

Recuperación

Pero en general, Eduard Bogatyr habla de recuperación total del turismo para este año. “Hay muchas compañías que están haciendo muy buenos números a nivel de precio y de volumen todos reportamos números parecidos a 2019”, dice.

No obstante, alerta de algunos problemas como la falta de oferta aérea que se está dejando notar en algunos países y aerolíneas. Algo que preocupa por no poder cubrir la demanda de viajes que hay.

