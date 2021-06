Nace Resoluciona, la consultora de Hotusa para gestionar el acceso a fondos europeos del sector turístico

Grupo Hotusa lanza, en colaboración con la empresa luso-española Talentoeira Lda, el proyecto Resoluciona. Se trata de una apuesta innovadora, siendo, a nivel comunitario, la primera compañía especializada en el acceso a subvenciones y financiación de los fondos europeos focalizada en el sector turístico, entre otros.

“El objetivo de la iniciativa es mejorar la cooperación público-privada y maximizar la cifra de oportunidades para el sector hotelero evitando el desequilibrio entre fondos públicos asignados y no ejecutados que terminan retornando al financiador”, explica la cadena hotelera en un comunicado.

Los motivos fundamentales que provocan que gran parte de las ayudas que las administraciones asignan para las pymes, no sean, en muchos casos, ni siquiera solicitadas son: las dificultades de acceso e identificación de fondos europeos para el sector turístico, interpretación del lenguaje administrativo y neo lenguajes de las bases reguladoras, el exceso de burocracia y el riesgo sobre la elegibilidad de los gastos o inversiones, así como la interpretación de las bases reguladoras sobre los mismos.

La dimensión del problema que atraviesa el sector se equilibrará con el conjunto de soluciones que se empiezan a implementar tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, autonómico y local. Y es que la pandemia ha constatado que el turismo es un sector sistémico “too big to let it fail” (demasiado grande para dejarlo caer).

Esta es una de las razones por las que será beneficiario del MFF (Multiannual Financial Framework) de la UE 2021-2027 dotado con el mayor presupuesto de la historia europea. Grupo Hotusa ha querido abordar este estratégico proyecto con un equipo técnico de expertos con credenciales verificables y contrastadas y casos de éxito multimillonarios en la captación y gestión de subvenciones.

Resoluciona ofrecerá a las empresas turísticas un servicio integral de captación de financiación (vía subvención) con acompañamiento en todo el ciclo desde la fase de identificación (información) hasta la de verificación. Para ello se apoyará en equipos multidisciplinares expertos en los marcos normativo, fiscal y de consultoría tecnológica a fin de facilitar la gestión, coordinación y obtención de subvenciones.