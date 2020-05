Bruselas no limita el número de pasajeros de avión, pero pide distanciamiento

Imágenes de aviones repletos de pasajeros sin guardar las distancias de seguridad podrían seguir repitiéndose ya que Bruselas no ha dejado del todo clara su posición en cuanto a la limitación del número de pasajeros que viajan a bordo de un avión, aunque ha recomendado que se mantengan las distancias.

Las aerolíneas ya habían avisado de que este tipo de protocolos les forzaría a suprimir un tercio de su pasaje, lo que encarecería los vuelos y también pondría en peligro la supervivencia del sector. Así que la Comisión Europea, de momento, no limita los pasajeros.

Bruselas aconseja que los protocolos cumplan con la reducción del movimiento en la cabina y pone como ejemplo llevar menos equipaje de cabina o tener menos interacciones con la tripulación. También aconseja el fortalecimiento de la ventilación, filtración de aire y flujo de aire vertical. De hecho, algunas de estas medidas ya se cumplen.

El documento incluye la "gestión adecuada de los flujos de pasajeros". Por ejemplo, con medidas como avisar sobre la hora de llegada anticipada al aeropuerto; y priorizar el check in electrónico y asegurar el distanciamiento minimizando los contactos en los puntos de entrega de equipaje, seguridad y puntos de control fronterizo, en el embarque y durante la recogida de equipaje.

No obstante, Bruselas seguirá analizando estas medidas adicionales, junto a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, en sus siglas en inglés) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Reembolsos

Si la no limitación de pasajeros beneficia a las aerolíneas, la decisión sobre los reembolsos no tanto ya que no quedarán exentas de estos. Eso sí, ofrecen alternativas.

La Comisión Europea ha lanzado una serie de recomendaciones con el objetivo de hacer "más atractivos" los vales que las compañías aéreas ofrecen a sus clientes para compensar la cancelación de vuelos por la pandemia, y entre ellas sugiere la posibilidad de que los gobiernos pongan en marcha esquemas de avales públicos que garantice su desembolso en casos de insolvencia.

La legislación europea permite a las aerolíneas en caso de cancelación de vuelos ofrecer a los consumidores afectados vales para la compra de futuros viajes en lugar de la devolución de dinero, pero esta opción es voluntaria debe ser aceptada por los afectados, que en cualquier caso siempre podrán exigir el reembolso en efectivo

"Hacer más atractivos los cupones como alternativa al desembolso de dinero incrementaría su aceptación por parte de pasajeros y viajeros. Esto ayudaría a aliviar los problemas de liquidez de compañías aéreas y en última instancia conduciría a una mejor protección de los intereses de los pasajeros", explican las autoridades comunitarias en el documento.