Más despidos en las telecos: las operadoras recortarán sus plantillas en 2024 tras eliminar 24.000 empleos en 15 años

Las grandes operadoras de telecomunicaciones del mercado español han suprimido alrededor de 24.000 puestos de trabajos en los últimos 15 años, entre expedientes de regulación de empleo (ERE), bajas voluntarias, prejubilaciones o externalizaciones. Una cifra que se incrementará en 2024 una vez se ejecute el despido colectivo anunciado por Telefónica y que podría ser mayor si finalmente la compra de Vodafone por Zegona o la fusión de Orange y MásMóvil se traducen en ajustes de plantilla.

Pese a ser un sector estratégico para el país y tener cada vez más peso en el desarrollo económico y social, la industria de las telecomunicaciones española lleva años destruyendo empleo en un contexto en el que la elevada competencia y la regulación le están impidiendo crecer en ingresos y rentabilidad.

En los últimos 15 años, Telefónica, Orange y Vodafone han llevado a cabo distintos procesos de ajustes de plantilla. Y aunque el desarrollo tecnológico ha permitido la creación de nuevos puestos de trabajo, estos no siempre han compensado los recortes que han tenido que hacer estas compañías para adaptar su personal laboral a sus necesidades.

[Telefónica, Orange y Vodafone recortaron 2.422 empleos en España entre marzo de 2021 y el mismo periodo de 2022]

También es cierto que estos ajustes han sido, en su gran mayoría, a través de prejubilaciones o salidas voluntarias y con unas condiciones mejores de las que se correspondían por ley. Y todos ellos han sido acordados con los representantes de los trabajadores.

No obstante, los sindicatos han lamentado que los despidos se estén dando en un sector que genera empleo de calidad, que es el que necesita un país para impulsar su economía. Desde UGT culpan a la regulación de esta destrucción de empleo de los últimos años: "Casi ningún sector, y menos uno estratégico como el de las telecomunicaciones, ha perdido tanto empleo".

Telefónica

Telefónica anunció el pasado lunes un ERE, el primero que hace en más de una década, que supondrá la salida de miles de personas de la compañía (aunque por el momento se desconoce el número exacto). La compañía vuelve a recurrir al despido colectivo tras tres Planes de Suspensión Individual (PSI) consecutivos (2015, 2019 y 2021), a los que se han acogido más de 11.300 trabajadores.

Estos planes estaban dirigidos a trabajadores de la compañía con más de 55 años de edad y 15 años de antigüedad. Ahora, al optar por un ERE, se abre el abanico de trabajadores que pueden verse afectados y la empresa podrá centrar los recortes en aquellas áreas donde más necesarios sean, como son las relacionadas con la red de cobre o en las que la automatización de procesos ha sido mayor.

Sede de Telefónica en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Hay remontarse a 2011-2013 para encontrar el último ERE realizado por Telefónica. A lo largo de dos años, salieron de la compañía un total de 6.830 empleados. Anteriormente, entre 2003 y 2008, distintos despidos colectivos provocaron la salida de unas 14.000 personas.

Actualmente, la plantilla de Telefónica España asciende a unas 21.000 personas, frentes a los 42.000 trabajadores que tenía en junio de 2003. Las negociaciones para un nuevo ERE en tres de sus filiales (España, Móviles y Soluciones) arrancan este lunes, aunque es posible que no se conozca aún el número de trabajadores afectados de los 16.000 que conforman estas tres unidades jurídicas.

Vodafone

En el caso de Vodafone, la operadora ha realizado cuatro ERE en España en los últimos diez años. En 2013 salieron de la empresa 620 trabajadores y en 2015 un total de 1.059, mientras que los despidos colectivos de 2019 y 2021 se saldaron con 916 y 409 salidas, respectivamente. A ello, hay que sumar las externalizaciones de 130 y 228 empleados que se realizaron en 2013 y 2018, respectivamente.

El futuro de la plantilla de Vodafone estará en breve en manos de Zegona. El fondo de inversión acordó el pasado 31 de octubre adquirir la filial en España de la operadora británica por 5.000 millones de euros. Una operación que está previsto que se cierre en el primer trimestre de 2024.

Sede de Vodafone España en Madrid Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Zegona ya ha confirmado que entre el conjunto de alternativas que baraja para reducir los gastos de Vodafone España está un ajuste de plantilla. Una medida que tendría como objetivo reducir de los costes de personal hasta situarlos en un nivel equivalente al que había en Euskaltel cuando el fondo británico era el propietario de la operadora vasca.

Según los cálculos proporcionados por fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, para lograrlo sería necesario un recorte de plantilla de entre 600 y 700 personas. Zegona ha adelantado que cualquier ajuste se realizará a través de despidos "selectivos", lo que podría indicar que un hipotético recorte de personal no tendría por qué afectar a todo la plantilla de forma generalizada, sino a áreas concretas.

Orange

Orange, por su parte, ha llevado a cabo dos ERE en los últimos diez años, ambos compuestos por salidas voluntarias. En el primero, realizado en 2016, salieron 435 trabajadores de la compañía, mientras que en el llevado a cabo en 2021 la cifra fue de 400. El anterior despido colectivo tuvo lugar en 2008 y afectó a 600 personas.

En la primera mitad de 2024 se cerrará su esperada fusión con MásMóvil en España. Una operación que no contempla ningún tipo de sinergia en términos laborales. Ludovic Pech, consejero delegado de Orange España, aseguró en la última presentación de resultado que no ven "muchos solapamientos" entre las dos empresas y, a día de hoy, no está previsto ningún proceso de reestructuración de personal.

Exteriores de la sede de Orange en Madrid. Ricardo Rubio Europa Press

Sin embargo, fuentes del sector señalan que este mensaje también se ha trasladado en operaciones de fusión similares y luego se acabaron produciendo ajustes de plantilla. "Sería la primera vez que ocurre en un caso de este tipo", inciden las fuentes sobre la ausencia de despidos.

Además, recuerdan la escasa integración de equipos que existe actualmente entre las plantillas de MásMóvil y Euskaltel y, a su vez, entre las distintas marcas que componen el grupo vasco (R, Telecable y Euskaltel). Por tanto, habrá que esperar a ver cómo encaja toda esta estructura en el nuevo operador.

Sector

En su último informe anual sobre el sector, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señala que el número de empleados, incluyendo los del segmento audiovisual, se situó en 59.952 personas al cierre de 2022, registrando un ligero descenso tras las subidas de los dos años anteriores. En concreto, la caída fue del 0,6%, lo que supuso 360 empleados menos que en 2021.

Sin embargo, si se comparan con los datos de hace una década, el número de trabajadores en el sector español de las telecomunicaciones ha descendido un 7,1% en comparación con los 64.567 trabajadores con los que contaba a cierre del ejercicio 2013. En 2012, la cifra de empleo era incluso superior: 68.132 personas.

Parte de la recuperación del empleo del sector en los últimos años es gracias a nuevos actores como Digi, que superó los 5.000 empleados a finales de 2022 tras incrementar su plantilla un 53%. Sin embargo, este crecimiento también viene acompañado de críticas de los sindicatos por la política laboral del operador de origen rumano.

UGT reclama que se establezca un convenio único propio para toda la empresa dado el tamaño actual de la plantilla. Una opinión que comparten desde CCOO, que instan además a la dirección de Digi a implementar un sistema de retribución variable para repercutir en la plantilla parte de sus beneficios.

