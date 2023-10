Telefónica ultima un nuevo plan de bajas voluntarias al que podrán acogerse hasta 5.000 empleados

Nuevo plan de bajas voluntarias en Telefónica. La operadora de telecomunicaciones está ultimando una propuesta de salidas incentivadas que tiene previsto comunicar a los sindicatos en los próximos días y a la que se estima podrán acogerse hasta un máximo de 5.000 empleados.

El lanzamiento de este nuevo plan de bajas, que ha sido adelantado por Expansión y ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, se enmarca en la nueva estrategia que está diseñando la compañía y que se presentará a los inversores el próximo 8 de noviembre. Un portavoz de Telefónica ha rehusado hacer comentarios sobre estas informaciones.

Según fuentes conocedoras, está previsto que este nuevo plan tenga un carácter plurianual, lo que significa que no todas las salidas se producirán en el mismo momento. Así, se estima que tengan lugar entre 2024 y 2026, que es el horizonte temporal del nuevo plan estratégico que está preparando Telefónica.

En cuanto a los potenciales beneficiarios, se calcula que podrán acogerse a este plan alrededor de 5.000 trabajadores, incluidos tanto aquellos que cumplan condiciones en estos tres años como los empleados que pudieron acogerse a los anteriores Planes de Suspensión Individual (PSI) pero no lo hicieron.

No obstante, esto no supone que vayan a salir de la compañía los alrededor de 5.000 trabajadores que cumplan condiciones, ya que habrá algunos que decidan no acogerse al plan y otros que, por las características y la relevancia de su puesto de trabajo, no podrán hacerlo.

En anteriores PSI la ratio de salidas respecto a los potenciales beneficiarios fue de un 60%-70%. Esto apunta que el número de trabajadores que podrían abandonar Telefónica en los próximos tres años con este plan de bajas será de entre 2.500 y 3.000.

La primera propuesta en torno a un nuevo plan de bajas está previsto que se presente a los sindicatos en los próximos días. Será una reunión que se celebrará con toda seguridad antes de que el 8 de noviembre, que es el día que se comunicará a los inversores el nuevo plan estratégico de Telefónica.

Salidas en Telefónica

El último PSI lanzado por Telefónica en España se acordó a finales de 2021 y supuso la salida de algo más de 2.300 trabajadores en los primeros meses de 2022, una cifra inferior a las casi 3.000 bajas que la empresa había acordado con los representantes de los trabajadores.

Este plan estuvo dirigido a personal de Telefónica con más de 55 años y 15 años de antigüedad en la operadora. Según las condiciones acordadas, los trabajadores que se acogieron al PSI recibirán un 68% de su salario si nacieron en 1967, o un 65% si lo hicieron en años posteriores, hasta los 65 años.

Exteriores de la sede de Telefónica en Madrid. Telefónica

Antes de esto hubo otros dos planes de bajas incentivadas en Telefónica. El primero se acordó en 2015, aunque las salidas se llevaron a cabo entre 2016 y 2017, mientras que el segundo tuvo lugar en 2019.

A cierre del ejercicio 2022, Telefónica contaba con algo más de 21.000 trabajadores en España, aunque, al igual que anteriores PSI, este plan de bajas no afectará a toda la plantilla de Telefónica en nuestro país, sino a empleados de unas filiales concretas.

