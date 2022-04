El sorprendente discurso de Yolanda Díaz sobre Musk: "Su fortuna bastaría para cerrar la brecha salarial en España"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, dedicó este jueves una buena parte del discurso que pronunció en la entrega del premio Forbes a la mejor CEO del año 2021 a María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, a repasar la figura del multimillonario empresario Elon Musk.

La vicepresidenta segunda del Gobierno arrancó precisamente su intervención haciendo mención a la operación de compra de Twitter. Pero también hizo referencia a su enorme fortuna, equivalente al gasto social previsto en España en 2022, sus "mantras" de éxito empresarial o al hecho de que nueve de las diez personas más ricas sean hombres blancos estadounidenses.

Sobre la compra de la red social por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares (unos 41.700 millones de euros al tipo de cambio actual), Díaz señaló que no se trata de "una controvertida jugada más" del consejero delegado de Tesla.

"La adquisición de Twitter, más allá de su rentabilidad empresarial, le otorga a Musk una herramienta socialmente muy influyente, generadora de opinión pública, en la que se dirimen, a día de hoy, debates capitales sobre la libertad de expresión, las fake-news, la postverdad y el control digital de nuestras vidas", incidió.

Díaz señaló que, en el futuro, los analistas dirán cuánto vale está red social en manos de Musk y si ha ganado o perdido capital e influencia. No obstante, se refirió a un artículo de opinión publicado esta semana en 'The New York Times' bajo el título 'El Twitter de Ellon Musk será un lugar aterrador'.

Un lugar aterrador

El artículo, firmado por Greg Bensinger, uno de los miembros del comité editorial del diario estadounidense, señala que cuando Musk dice que su idea es que la plataforma sea un "campo inclusivo para la libertad de expresión" sus usuarios deben entender que esto significa "libertad de expresión para personas como Musk, un multimillonario y el hombre más rico del mundo".

Bensinger repasa en su columna algunos de los conflictos en los que se han visto implicadas las empresas de Musk, como acusaciones de discriminación racial, acoso sexual o violación de las normas sanitarias locales durante la Covid-19. También aborda las distintas polémicas del empresario dentro de la propia red social, así como las de otras personalidades como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, al artículo advierte de que hacer menos estricta la moderación del contenido, algo que Musk parece estar decidido a lograr, "no hará que Twitter sea un lugar mejor: lo hará mucho más tóxico". "Con el argumento de que más discurso es el mejor antídoto contra el discurso nocivo, es probable que los usuarios serios reciban ataques más frecuentes de trols y bots", remarca.

Por último, apunta que las razones de Musk para tomar el control de Twitter no tienen que ver con la libertad de expresión, sino de "controlar un megáfono". "Con su legión de seguidores, Musk comandará un megáfono gigantesco y no tendrá límites para promover sus propias inversiones, desdeñar las normas de salud sensatas y callar a sus críticos. Hablando con libertad: ¿suena como un lugar mejor?", concluye.

La fortuna de Elon Musk

Las menciones de la vicepresidenta a Elon Musk no se limitaron a la operación de Twitter. Así, remarcó que su fortuna, estimada en 219.000 millones de dólares (207.855 millones de euros), supera el Producto Interior Bruto (PIB) de Ucrania y se acerca al de otros países como Grecia y Portugal.

Asimismo, remarcó que esta cifra también supone que la fortuna de una única persona equivale, casi con exactitud, al gasto social consignado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de España para 2022.

"Y esa fortuna unipersonal, encaramada ahora al bastión de Twitter, podría, por sí sola, eliminar el multimillonario coste global de la brecha salarial en la economía española", afirmó Díaz. Aunque admitió que son "cálculos virtuales", subrayó que ayudan a revelar con claridad "el núcleo de ese problema global que es la desigualdad".

En esta misma línea, también resaltó que, en la lista Forbes, tras el consejero delegado de Tesla, se sitúan "otros siete hombres blancos estadounidenses". "Un dato significativo, que nos debe hacer reflexionar: nueve hombres blancos y ni una sola mujer en los diez primeros puestos de esta lista", incidió.

Los "mantras" del éxito empresarial de Musk

Por otro lado, Díaz se refirió también a los "mantras" esgrimidos por Musk para explicar las claves de sus excelentes resultados empresariales. Así, recordó que el multimillonario empresario ha hablado de que, en realidad, el dinero no le importa tanto, que le gusta asumir riesgos, que es fiel a sus pasiones, que ignora las críticas y no tiene miedo de pensar en grande.

"Estoy convencida de que muchos de esos mantras, que tanto se prodigan en manuales de liderazgo y emprendimiento empresarial exitoso, no siempre son una garantía", apuntó la vicepresidenta segunda.

De hecho, apeló al conocimiento por parte de los asistentes al premio de "casos de arrojo, de riesgo y de entusiasmo que han acabado en una zona de sombra, que han fracasado o que, simplemente, no han alcanzado los objetivos deseados en los exigentes estándares del mercado".

"Incluso muchas directoras ejecutivas, muchas CEO, habéis tenido que trabajar el doble, demostrar el doble y cobrar menos que un compañero con vuestra misma categoría laboral, para alcanzar el lugar que, con tanto mérito y dedicación, habéis alcanzado", añadió en referencia a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.

En este sentido, remarcó que existen una "interminable serie de factores, tangibles e intangibles", que pueden inclinar la balanza de una iniciativa empresarial y situarla, o no, en la dirección adecuada. Entre ellos, mencionó los derechos laborales y la responsabilidad empresarial, la igualdad entre hombres y mujeres o los retos y transformaciones tecnológicas y climáticas que afrontan las sociedades.

"En pleno 2022 ya no es posible concebir proyectos empresariales que únicamente se guían por el beneficio o que evalúan su rentabilidad o su supuesta competitividad en función, sobre todo, de los costes laborales", incidió la vicepresidenta segunda antes de entrar a repasar los grandes acuerdos alcanzados en los últimos tiempos en España entre empresas, sindicatos y Gobierno.

Sigue los temas que te interesan