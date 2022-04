La presión de los accionistas puede obligar a Amazon a revelar sus resultados fiscales detallados por países

Amazon podría verse obligada a cambiar de forma considerable su política de transparencia fiscal por la presión de sus propios accionistas. Un grupo de inversores ha conseguido que en la próxima junta general se vote una resolución en la que se insta al gigante tecnológico a desglosar por países la información financiera y fiscal que proporciona al mercado.

La petición de estos accionistas se produce en un momento en el que los inversores son cada vez más exigentes con las políticas de gobernanza de las empresas y, en concreto, con la forma en la que las grandes multinacionales gestionen sus políticas de pagos de impuestos allá donde operan.

A ello se suma el acuerdo alcanzado a finales del pasado año en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para obligar a las grandes empresas a pagar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a partir de 2023. Una propuesta que fue respalda por más de 130 países, incluido Estados Unidos.

En este contexto, la junta general de accionistas de Amazon del próximo 25 de mayo votará una resolución en la que se exige al consejo de administración de la compañía la publicación de un informe de transparencia fiscal que siga las directrices marcadas por el estándar fiscal de la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés).

Estas nuevas directrices para la publicación de la información fiscal de una compañía, que entraron en vigor el 1 de enero de 2021, fueron diseñadas por esta organización internacional independiente con el objetivo de crear un estándar mundial que ofreciera información detallada de los impuestos que pagan las multinacionales a nivel país.

Información detallada por país

El cumplimiento de esta normativa obligaría a Amazon a hacer pública una información que hasta la fecha no incluye en sus cuentas, como por ejemplo la distribución de ingresos entre empresas vinculadas y terceras partes o los impuestos de sociedades tanto devengados como pagados en efectivo en cada uno de los países.

Los primeros en solicitar a Amazon que detalle dónde paga impuestos y el importe de su contribución en cada país fueron dos fondos de inversión, el católico Missionary Oblates of Mary Immaculate y el británico the Greater Manchester Pension Fund, según adelantó el diario 'Financial Times' hace unas semanas.

Con el paso de los meses, cada vez más accionistas se han ido sumando a esta petición y la resolución que se llevará a la próxima junta de accionistas cuenta ya con el respaldo de 24 inversores institucionales. Entre ellos algunos grandes gestores de fondos como Nordea o Royal London y varios fondos de pensiones de Europa y Estados Unidos.

La compañía había solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su siglas en inglés) que se rechazara incluir esta resolución en el orden día de la junta, argumentado que las políticas fiscales son un aspecto ordinario de su actividad y, por lo tanto, no hay motivo para que estén sujetas a la valoración de los accionistas.

Además, según recogía 'Financial Times', la empresa afirma que en la publicación de sus resultados trimestrales y anuales ya da "información amplia y detallada" sobre su contribución fiscal, así como que en países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y España sí que detalla el total de impuestos pagados.

Pese a sus argumentos, el regulador estadounidense se ha puesto del lado de los accionistas y ha fallado a favor de que en la próxima junta se pueda votar finalmente la resolución para instar a la compañía a dar información financiera desglosada por país.

Resolución pionera

Según la agencia de calificación crediticia Moody's, esto supone que por primera vez se va a otorgar a los accionistas el derecho a presionar a su empresa para que revele su política de pago impuestos más allá de lo que exigen los Principios Generales de Contabilidad de Estados Unidos.

De hecho, su opinión es distinta a la expresada recientemente por la Junta de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos, que no ve necesario que la información financiera de las compañías sea divulgada país por país, a pesar del masivo apoyo de los inversores.

Moody's señala que, de salir adelante la propuesta de estos accionistas, se abriría la apuesta a una mayor transparencia fiscal en el gigante tecnológico. "Si se aprueba la resolución, proporcionaría un desglose significativo de una partida importante de los estados financieros", subraya

Por otro lado, la agencia también afirma que sería algo "positivo" para la calificación crediticia de Amazon. "Apoyamos totalmente las demandas de una mayor desagregación de la información sobre el pago de impuestos, ya que creemos que mejora la calidad general del análisis crediticio", ha asegurado.

En este sentido, detalla que en el caso de la multinacional, la falta de información desagregada sobre el pago de impuesto hace complicado saber cómo afectan a su posición crediticia. Actualmente, solo les requiere una división en dos categorías, nacional y extranjera, "lo que deja a los inversores en un situación de oscuridad sobre las exposiciones específicas de la empresa en el extranjero".

En su opinión, desde una perspectiva financiera, el pago de impuestos es relevante para el análisis crediticio cuando no es sostenible o revela grandes sorpresas, generalmente provocadas por una resolución fiscal negativa que puede suponer una importante pérdida de liquidez. Un riesgo que no es posible de evaluar cuando las empresas no proporcionan información sobre los países específicos en los que operan.

Sigue los temas que te interesan