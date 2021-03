Sancionan a Vodafone con 8 millones por incumplir la Ley de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a Vodafone España varias sanciones que suman 8,15 millones de euros por incumplir varios artículos de la legislación española.

La empresa Vodafone, según ha resuelto el organismo que vela por la adecuada protección de los datos personales en España, ha incumplido no solo la Ley de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, también la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.

La resolución recuerda que desde el segundo trimestre del año 2018 la Agencia Española de Protección de Datos ha recibido casi doscientas reclamaciones contra esta empresa.

La mayoría de las reclamaciones contra Vodafone España denuncian la realización de acciones de mercadotecnia y de prospección comercial a través de llamadas telefónicas y mediante el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, tanto de correos como de mensajes SMS, acciones que según la Agencia vulneran la legalidad.

Esas comunicaciones no han sido solicitadas o expresamente autorizadas por las personas que las han recibido, que no han podido ejercer el derecho a oponerse; o se han dirigido a personas que habían pedido su inclusión en la "lista Robinson" (un directorio al que se adscriben quienes no quieren recibir publicidad); y no se adecuaban tampoco a los procedimientos y garantías establecidas para realizar esas acciones de mercadotecnia.

Respuesta de Vodafone

En respuesta a esta multa, desde Vodafone califican esta multa de "injusta y desproporcionada" e indican a este diario que este viernes van a presentar recurso de reposición ante la AEPD.

"Y, en función de lo que finalmente decida, "dejamos abierta la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, dado que entendemos que la responsabilidad que se imputa a Vodafone no nos corresponde, Son las entidades que actúan como responsables del tratamiento de los datos de los afectados las que deben responder de las imputaciones de la AEPD", indican.

En consecuencia, "no estamos de acuerdo con los incumplimientos que nos imputa la AEPD en su resolución y en cualquier caso consideramos que la cuantía de la sanción propuesta es desproporcionada. Queremos subrayar que Vodafone trata con la máximas garantías de confidencialidad y privacidad los datos de sus clientes", han concluido.