Vodafone responde a Orange y rebaja los precios de sus paquetes convergentes con TV

Vodafone ha anunciado hoy una nueva vuelta de tuerca a sus paquetes convergentes. Los planes se simplifican y pasan de cinco a tres, ahora todos con datos móviles ilimitados y un mínimo de 300 gigas de fibra en el hogar. La operadora británica calienta la vuelta al cole para intentar atraer al cliente de alto valor.

Las tarifas Vodafone One Ilimitada Maxi y Vodafone One Ilimitada Total incluirán durante un año el Pack Serielovers de Vodafone TV, con HBO España y Amazon Prime con Prime Video y todos los beneficios de Prime, FOXNOW y AXN Now además de todos los canales temáticos de series (FOX, TNT, AXN, Syfy, Calle 13, etc).

Del mismo modo, en caso de hacer una portabilidad con dos líneas, dichos paquetes convergentes contarán con una línea Mini adicional (4GB/mes y 200 minutos) incluida en la tarifa durante un año o tendrán la posibilidad de disfrutar de un descuento de 10€/mes sobre el precio de cualquier línea adicional de mayor valor.

Los tres paquetes convergentes tienen una permanencia de 12 meses. Estos cambios en el lineal permiten a Vodafone rebajar el precio a nuevos clientes de hasta 10 euros al mes con respecto al lineal anterior.

De esta manera, la oferta convergente de Vodafone queda definida con Vodafone One Ilimitada: una línea móvil con llamadas ilimitadas y datos ilimitados a 2Mbps de velocidad, conexión de fibra óptica de 300 megas, 600 megas o 1 giga y una línea Mini gratis durante un año desde 54,99 euros.

Nueva oferta de vuelta al cole

Vodafone One Ilimitada Maxi con una línea móvil con llamadas ilimitadas y datos ilimitados a 10Mbps de velocidad, conexión de fibra óptica de 300 megas, 600 megas o 1 giga, Pack Serielovers de Vodafone TV incluido durante 1 año y una línea Mini gratis durante un año desde 64,99 euros.

Finalmente se establece Vodafone One Ilimitada Total: una línea móvil con llamadas ilimitadas y datos ilimitados a máxima velocidad 5G, conexión de fibra óptica de 300 megas, 600 megas o 1 giga, Pack Serielovers de Vodafone TV incluido durante 1 año y una línea Mini gratis durante un año desde 74,99 euros.

Del mismo modo, este miércoles se ha anunciado la oferta de ‘vuelta al cole’ para nuevos clientes convergentes. El paquete convergente Vodafone One Ilimitada Maxi con dos líneas móviles con llamadas y datos ilimitados a 10 megas de veelocidad, fibra óptica de 600 megas, el Pack Serielovers de Vodafone TV, decodificador de Vodafone TV y el servicio Super WiFi, estará disponible desde el 24 de agosto al 30 de septiembre por 34,99 euros al mes durante 3 meses.

En el cuarto mes, el precio será de 86,49 euros al mes y pasado un año el precio será de 116,49 euros al mes.