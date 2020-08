Telefónica lanzará su 5G comercial en España antes de fin de año si consigue un mínimo del 50% de cobertura

Telefónica prepara activamente el lanzamiento de su 5G comercial para tener su red adaptada lo antes posible. Según ha podido confirmar Invertia, el objetivo es poder estar en el mercado antes de final de año -o a comienzos de 2021- con un despliegue comercial que garantice que una parte importante de sus clientes pueda efectivamente acceder al 5G de la operadora.

De esta manera, no se lanzará el 5G comercial hasta tener al menos un 50% de cobertura sobre el total de su despliegue. Si se llega antes de final de año con este objetivo, se lanzará. De lo contrario, se esperará hasta comienzos del próximo año.

La idea -según las fuentes consultadas- es hacer un lanzamiento con garantías de mercado. La operadora azul ha repetido en muchas ocasiones que están preparados para el lanzamiento ya que además tienen la experiencia de despliegues en Reino Unido y Alemania, pero hasta ahora consideraban que todavía no estaba maduro el mercado español.

No obstante, se considera que las cosas comenzarán a acelerarse a finales de año con la subasta del espectro de 700 Mhz, la llegada de nuevos terminales y un contexto industrial mucho más favorable para la nueva tecnología.

Esta estrategia encaja en el Pacto Digital presentado por el presidente de la operadora José María Álvarez-Pallete que tiene como uno de sus principales objetivos que en 2025 la fibra óptica cubra el 100% de nuestro país, y que la operadora sea líder en la implantación de la tecnología 5G.

Orange y Vodafone

Hace un año, Vodafone lanzó la primera red de 5G comercial en España con cobertura en los núcleos centrales de quince ciudades, las que luego han crecido hasta 20. No obstante, la operadora no da datos de clientes que en estos momentos tengan 5G y los fabricantes de móviles se resisten a dar cifras de la venta de terminales que soporten esta tecnología.

Vodafone trabaja con seis terminales y, por el momento, el grueso de sus clientes 5G se encuentra en las administraciones tras ganar el suministro de móviles del Estado en el último contrato Cora.

Del mismo modo, la semana pasada Orange lanzó un órdago anunciando que lanzarían el servicio 5G antes de que finalice el año. Por el momento, el despliegue de Orange será algo menor que el de Vodafone con un puñado de ciudades y una cobertura territorial que no superará el 20%.

Las dos operadoras estarán en el mercado con estándar NSA (Non Stand Alone) que corre sobre tecnología 4G y no despliega todo el potencial de velocidad del 5G que puede ser diez veces mayor en Stand Alone (SA).

Pero ¿hay mercado? Los fabricantes indican que la gran explosión del 5G comercial podría producirse a partir del próximo semestre con el lanzamiento de equipos y terminales de precios más accesibles.

Terminales 5G

En estos momentos ya hay terminales por debajo de los 400 euros, pero la mayoría está cerca de los 1.000. Y tampoco se ha producido el gran lanzamiento de terminales Apple con cobertura 5G, algo que suele dinamizar la llegada de nuevas tecnologías.

El otro problema es precisamente la cobertura a la que se refiere Telefónica. En estos momentos los operadores solo tienen adjudicada la banda de 3,5 Ghz y una serie de bloques dispersos que el Ejecutivo se ha comprometido a ordenar en los próximos meses.

Esto se traduce en que la actual cobertura de Vodafone y la futura de Orange no se haga sobre el total de la capacidad potencial. Del mismo modo, el Ejecutivo lanzará en el primer trimestre de 2021 la última subasta con el espectro de 700 Mhz, el que en principio debería dar por toda España la capilaridad que necesitan las redes de 5G comercial.