Colonial consigue un beneficio de 474 millones tras sumar 170.000 metros cuadrados de nuevos contratos

Colonial obtuvo durante 2021 unos ingresos de 314 millones de euros (un 2% por encima de los de 2020). También un resultado recurrente de 128 millones. Y un beneficio neto de 474 millones. "Estos resultados suponen una vuelta al crecimiento, tras un año anterior en el que dicho resultado fue nulo. Hay un repunte muy importante de los beneficios. La mejora es de 471 millones", apunta su consejero delegado, Pere Viñolas.

Las razones de este crecimiento se centran en varios puntos. Uno de ellos es que ha logrado la segunda mayor cifra comercial de toda su historia (más de 170.000 metros cuadrados de nuevos contratos firmados en el año).

"El segundo semestre, en este aspecto, fue mejor que el primero. En concreto, se hicieron 110.000 metros cuadrados del total. Casi el doble respecto al primer semestre", concreta Pere Viñolas. Y las firmas se han hecho a niveles superiores a la renta de mercado del año anterior. En promedio, un 5% por encima de lo que tenían firmado en 2020. "El mercado que ha mostrado mayor dinamismo es París", añade.

Junto a la cifra comercial, y las capturas de rentas por encima de mercado, hay que añadir la ocupación de su porfolio, que llegó al 96%. Sin olvidar el crecimiento del valor de sus activos y la mejora de la financiación con alargamiento de los plazos y reducción de los costes.

Asimismo, Colonial cierra el año con un resultado neto recurrente de 128 milones de euros, correspondiente a 24,6 céntimos de euros por acción. De esta manera, alcanza la banda alta del rango de previsión que la compañía comunicó al mercado de capitales de entre 23 y 25 céntimos de euros por acción.

Nuevas adquisiciones

Colonial ha arrancado el año con nuevas adquisiciones. Así, junto a la OPA llevada a cabo en 2021 para elevar la participación en su filial francesa SFL hasta el 98,3%, y la incorporación de 1.000 millones de valor de activos a su perímetro, se une ahora una inversión de 500 millones. Su destino es la adquisición del edificio 91 Pasteur de cerca de 40.000 m2 en el centro de París, y la compra, ya cerrada en 2021, de la sede del Grupo Danone en Barcelona.

A ello hay que añadir el acuerdo para la compra de la sede de Amundi, en París, de 40.000 metros cuadrados a través de SFL. "No es una transacción que esté al 100% finalizada pero la certidumbre sobre la operación es muy alta", indica Viñolas. El vendedor es Primonial.

Los ingresos netos de gastos (Ebitda rentas) aumentaron 3% en términos comparables “like for like”, impulsados por un incremento del 6% en el porfolio de París. Mientras que el valor de los activos del Grupo Colonial fueron de 12.436 millones de euros (13.091 millones incluyendo “transfer costs”). Así, el incremento es del 6% “like for like” respecto al año anterior. Tanto París como Barcelona y Madrid, muestran crecimientos: 6% “like for like” en París y Barcelona; y 7% en Madrid.

Colonial cerró el ejercicio 2021 formalizando 118 contratos de alquiler de oficinas. Corresponden a 170.344 metros cuadrados, y suponen un incremento del 75% respecto al año anterior. Se trata del segundo volumen más alto de su historia. El mayor se dio en 2019.

Más allá de las cifras, y según marca la normativa francesa, Juan José Brugeras presentará la dimisión como presidente de SFL en la junta de accionistas del 7 de abril al haber cumplido 75 años. En España, cesará con efecto a 1 de mayo. A partir de entonces, será consejero y presidente no ejecutivo si así lo aprueban los accionistas.

