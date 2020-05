Caledonian construirá viviendas de lujo a precio asequible en 2021

La promotora inmobiliaria madrileña Caledonian lleva 22 años construyendo viviendas de lujo en el extrarradio de la capital. Su presidente, Enrique López Granados, ha decidido dar el salto a la vivienda social y para ello lleva tres años trabajando en cómo desarrollar este proyecto que ofrecerá a los clientes casas de alto standing al precio de una normal.

El motivo que ha llevado a esta promotora familiar a abrir una nueva vía de negocio es doble. Por un lado, justicia social. Enrique López Granados señala a Invertia que “no es justo que solo los ricos se beneficien del know-how de Caledonian”. Por otro lado, negocio. “Una promoción de vivienda barata la vendes en tres meses y una de lujo tardas tres años, mientras ambas tienen el mismo margen para el promotor por millón de euros vendido”, apunta el presidente.

“Mi mujer me dice que es torpe, moral y económicamente, construir casas solo para ricos, y como estoy de acuerdo con ella ahí estamos trabajando”, dice Enrique López Granados. De hecho, reconoce que “le estamos dedicando muchas más horas de trabajo e ingeniería a las obras de vivienda social que a las de lujo porque es mucho más difícil entrar en un sector tan barato haciéndolo bien”.

La idea de Caledonian es construir en primer lugar un par de viviendas a modo de proyecto piloto en tres o cuatro meses, testarlas en condiciones de calor y frío, comprobar que cumplen con las exigencias de calidad implícitas a la firma y, a partir de ahí, construir un número elevado de viviendas sociales en altura en Madrid. “Yo espero poder salir a la venta en 2021”, afirma Enrique López Granados.

El empresario admite que no ha llegado a acuerdos con la administración pública para una colaboración público-privada en la cesión de suelos. Tiene intención de hacerlo, “pero no necesariamente porque hay tenedores de suelo que estarían muy interesados”. “Estoy desarrollando el modelo y el proyecto va a salir sí o sí”, enfatiza.

Así serán las viviendas sociales

Las viviendas estarán diseñadas por el reconocido arquitecto brasileño Marcio Kogan, el mismo que en las promociones de lujo. “Ningún promotor hace una vivienda diseñada por un arquitecto de primera línea y con unas calidades tan altas porque dice que la gente va a comprar lo más barato”, destaca el promotor. “Hasta ahora hemos vendido a la punta de la pirámide de la población y quiero hacerlo también a la base”, promete.

Enrique López Granados, presidente de Caledonian. Caledonian

Además, la promotora tiene claro que sus viviendas sociales no serán zulos. De hecho, han confirmado a Invertia que las habitaciones tendrán una superficie mínima de 12 m². De ahí en adelante.

¿Y el precio? “Estoy intentando entrar en el precio del resto de los promotores; no quiero que haya ninguna diferencia en el precio, así de ambicioso soy y, si la hay, que sea un 10%”, afirma el presidente de Caledonian a Invertia. “Mi objetivo es hacerlo al mismo precio y que sea algo totalmente diferente a lo que hay: ese es el verdadero éxito porque construir más caro es más fácil”, reconoce.

Construir casas de lujo a precio asequible no parece sencillo. “Estamos muy ilusionados, trabajando a tope, desarrollando todas las fórmulas que somos capaces de pensar y creo que se puede hacer mejor”, señala el presidente de Caledonian. Pone el ejemplo del boli BIC: “Cuando salió era totalmente revolucionario, costaba el 20% de lo que costaba cualquier otro boli y se comió el mundo entero”. “Son cosas que las haces bien el primer día y no las tienes que cambiar nunca más”, apunta.

ADN Caledonian

“Yo creo que va a ser la bomba; vivienda social pero Caledonian, que es otra dimensión”, explica Enrique López a Invertia. El presidente de la promotora afirma que “cualquier cliente sabe perfectamente que nunca ha vivido ni conocido una casa como las que hacemos nosotros”.

El mayor esfuerzo de Caledonian está en lo invisible para el cliente. “Nosotros nos gastamos dinero donde no se ve porque hacemos una apuesta a largo plazo; el cliente que compra una casa Caledonian ve que sí, es un poco más chula que la de al lado porque cuidan el diseño, pero cuando vive en ella se da cuenta de que es mucho más profunda la calidad”, incide Enrique López Granados.

En la actualidad, ilustra el presidente de Caledonian, “casi todas las promotoras hacen casas de 900 euros/m², porque en España no hemos salido de ahí; el cliente ni lo sabe, ni lo conoce, ni se entera”. Y, añade, “nosotros tenemos esta teoría de ir al límite en optimización, eficiencia energética, acústica… en todo”.

La promotora se define por la calidad de construcción al entrar en las casas, el diseño del detalle, el aislamiento, el confort… Y todo eso, aseguran, va a ser igual en las viviendas sociales que en cualquier chalé o apartamento Caledonian. “Eso hoy no existe”, reclama Enrique López Granados.

La crisis también afecta

El empresario recuerda que durante la crisis de 2008 las promociones de lujo en Madrid bajaron de 1,8 millones de euros a 1,3 millones, es decir, casi un 30%. “Nosotros no bajamos los precios porque no tenemos ese margen; a ese precio pierdo cientos de miles de euros y no me compensa”, admite Enrique López. Así que decidió mantener los precios y al final vendió todo.

En la crisis actual, Caledonian cerró literalmente. “Cuando vienen mal dadas, cerramos la empresa, ERTE generalizado y nos vamos a casa, pero como todos sentimos que Caledonian es nuestro, nos ponemos a trabajar en casa por amor al arte a tope”, destaca Enrique López Granados.

Antes de que estallara todo tenía varias ventas señalizadas y 50 días después, cuando ha retomado las conversaciones con los clientes, varios se han echado para atrás. “Es lógico”, expone el presidente de Caledonian. “Hay muchos empresarios que no duermen porque no venden y no pueden pagar a sus empleados, ¿cómo van a pensar en comprar una vivienda? Ni una casa, ni un coche, ni nada”, comparte Enrique López Granados.

“Espero equivocarme, siempre lo hago cuando hablo de futuro, pero creo que lo vamos a pasar muy mal”, lamenta. “Soy una persona cero política, solo me importa mi negocio, mi empresa, pero me mata ver que todo el esfuerzo que puedes hacer está capado por vivir en un país donde no va a haber clientes ni para la vivienda social”, ahonda.

No obstante, hay espacio para el optimismo. Durante el confinamiento, Caledonian ha vendido dos viviendas de las siete promociones que tiene en comercialización (seis en Madrid y uno en Málaga) y va a aumentar el equipo de 20 personas que forman la promotora. Además, el año pasado anunció su intención de doblar las inversiones.

El nuevo lujo

En estos 22 años de vida de Caledonian la sociedad española ha cambiado. Durante todo este tiempo ha construido viviendas individuales con el mismo programa: extrarradio de Madrid, superficies grandes, servicio, piscina… más clásico en cuanto al modelo familiar.

Todo evoluciona y la promotora se está adaptando. Enrique López Granados explica que “ha cambiado mucho la vivienda en altura en Madrid porque la unidad familiar no se parece en nada a la que había hace 15 años y ahora la mitad de los compradores son hombres solteros”.

Imagen exterior de la promoción Javier Ferrero. Caledonian

Un ejemplo de esta evolución en la promoción Javier Ferrero en pleno barrio de Prosperidad. “Estas promociones son un edificio de apartamentos con servicio de hotel pago por uso y un montón de ventajas como la certificación Leed Platinum, la más alta consideración a inmuebles con una construcción sostenible y cuyas características les hace especialmente responsables con el medioambiente”, destaca el empresario.

Lo diferencial de Caledonian Javier Ferrero, y que le acerca los mejores hoteles cinco estrellas, serán sus servicios comunes: un equipo cualificado de especialistas se encargará del servicio de lavandería y planchado de ropa, habrá lobby con conserje 24 horas y una directora de hotel que se encargará de todo lo que necesiten sus inquilinos, zona multimedia con ordenadores e impresora, zona de recepción de paquetería y mensajería… que se suman a otros servicios por definir, como son servicio de masajistas profesionales, lavado a mano de coches e, incluso, cafetería privada.